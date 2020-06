کرونا و لغو اجراهای تئاتر رویال شکسپیر

به گزارش ورایتی، شرکت انگلیسی رویال شکسپیر (Royal Shakespeare Company) اعلام کرد که با ادامه مقررات قرنطینه در انگلستان و در راستای توصیه‌های دولت لندن مبنی بر لزوم رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی، تغییراتی را در برنامه اجراهای خود در سال جاری میلادی اعمال کرده است. بدین ترتیب، تمام اجراهای باقی مانده از نمایشنامه‌های حکایت زمستان (The Winter's Tale) و کمدی اشتباهات (The Comedy of Errors) که برای فصل تابستان برنامه‌ریزی شده بود، به زمان دیگری موکول شدند.

از اجراهایی که قرار بود پاییز و زمستان ۲۰۲۰ روی صحنه بروند نیز بخش اول و دوم جنگ رُزها (The Wars of The Roses) به پاییز ۲۰۲۱، موزیکال جدید فیل شعبده‌باز (The Magician’s Elephant) به زمستان ۲۰۲۱ و تور شب دوازدهم به زمانی در سال آینده میلادی موکول شد.

شرکت رویال شکسپیر که بیش‌تر به اجرای نمایشنامه‌های شکسپیر و دیگر نمایشنامه‌نویسان عصر الیزابت و جاکوب شناخته می‌شود، از زمان اعمال مقررات قرنطینه تاکنون، ۹۰ درصد از کارکنان خود را به مرخصی اجباری فرستاده است اما با وجود تعطیلی‌ها همچنان در فضای آنلاین اجراها، رویدادها و فعالیت‌های آموزشی خود را به علاقه‌مندان ارائه می‌دهد.

این روزها صنعت تئاتر نیز از پیامدهای منفی شیوع کرونا در امان نمانده است. تماشاخانه‌ها در سراسر جهان به روی تماشاگران و علاقمندان به صحنه بسته شده و اجراها به تعویق افتاده‌اند. اداره ‌کل هنرهای نمایشی ایران نیز در هفته جاری سومین گزارش خود را در رابطه با رصد و پیگیری شرایط و مشکلات گروه‌های نمایشی و تماشاخانه‌های خصوصی در وضعیت همه‌گیری بیماری کرونا منتشر کرد که نشان داد کار ۴۶۶ تئاتر استانی در ایام کرونا به تعطیلی کشیده است.