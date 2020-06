استفاده از نانوذرات برای مقابله با تومورها

به گزارش روز سه‌شنبه پایگاه خبری ساینس‌دیلی، در آزمایش های اولیه محققان دانشگاه ام آی تی مشخص شد، استفاده از این نانوذرات به همراه یک روش متداول ایمنی درمانی موسوم به مهارکننده‌ وارسی ایمنی، موجب افزایش قابل توجه اثرگذاری این شیوه ایمنی درمانی می‌شود.

در این شیوه جدید، قطعات کوچکی از دی ان ای باکتری‌ها را که موجب واکنش ایمنی بدن در برابر تومورها می‌شود، درون پپتیدهایی قرار دادند که پیش از این با هدف غیرفعال‌کردن ژن‌های سرطانی از طریق انتقال آر ان ای به درون آن‌ها تولید شده‌اند. این پپتیدها قابلیت تعامل با پروتئین‌های موجود در سطح سلول‌های سرطانی را دارند و به همین علت می‌توانند این سلول‌ها را با دقت هدف‌گیری و نابود کنند.

نانوذراتی که با استفاده از این شیوه ساخته شدند، در کنار مهارکننده وارسی ایمنی، نوعی اثر هم‌افزایی ایجاد می‌کند که اثر قابل توجهی بر رشد تومور دارد.

آزمایش های اولیه بر روی موش‌ها نشان داد استفاده از این شیوه جدید موجب توقف رشد تومور شده و در برخی از موارد مانع شکل‌دیگری آن در سایر اندام‌های بدن نیز می‌شود.

گزارش کامل این تحقیقات در نشریه Proceedings of the National Academy of Sciences منتشر شده است.