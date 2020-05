برگزاری اولین جشنواره سینمایی به سبک «سینما ماشین»

به گزارش ورایتی، جشنواره بین‌المللی فیلم فانوس دریایی (The Lighthouse International Film Festival) از ۱۶ تا ۲۰ ژوئن (۳۱-۲۷ خرداد) در لانگ بیچ ایالت نیوجرسی به سبک سینما ماشین برگزار خواهد شد.

این جشنواره بین‌المللی قرار بود از ۴ تا ۸ ژوئن (۱۹-۱۵ خرداد) برگزار شود اما با توجه به شرایط فوق‌العاده ناشی از شیوع کووید-۱۹، زمان این جشنواره دو هفته عقب افتاد تا شرایط برگزاری آن به شکل سینما ماشین فراهم شود.

با همه‌گیری کرونا، سنت «سینما ‌ماشین» که از تکنیک‌های منسوخ شده سینما رفتن است، بار دیگر رونق گرفت زیرا در چنین فضایی خانواده‌ها می‌توانند در امنیت و بدون تماس با دیگر افراد از تماشای فیلم بر روی پرده بزرگ نمایش لذت ببرند.

جشنواره بین‌المللی فیلم فانوس دریایی ویترینی برای نمایش روایت‌های پویا و متنوع با تمرکز بر صداهای منحصر به فرد است که شهرت فیلم‌های دستچین شده را با صمیمیت نمایش‌ در سینماهای محلی هنر و تجربه در می‌آمیزذ.

برگزارکنندگان این رویداد روز جمعه هفته گذشته فهرست ۱۰ فیلمی را که در این جشنواره پخش خواهد شد، اعلام کردند.

فهرست فیلم‌های روایی این جشنواره شامل نامش جو بود (Her Name Was Jo) از جو دوکا، آبکی (milkwater) ساخته مورگان اینگاری، مورد آبی (A Case of Blue) از دانا گلیزر، ۱۹۸۶ از لوثار هرزاگ، موضوع (The Subject) ساخته لینی زیپوی است.

در بخش فیلم‌های مستند نیز حس خوبی دارد مَرد از آرتور جونز که در جشنواره ساندنس جایزه ویژه هیات داوران برای فیلمساز نوظهور را دریافت کرد، عشق برتر (Higher Love) ساخته حسن اسوالد، داستان گاوچران‌ها (The Long Haul: The Story of The Buckaroos) از امی انسر، بدون ترس بدون تبعیض (No Fear No Favor) از میرا بانک و کمدی فیلمبرداری برای ازدواج از استیو مارکل پخش خواهد شد.

خبر برگزاری مبتکرانه جشنواره فانوس دریایی در حالی منتشر می‌شود که با ادامه بحران شیوع کرونا در کشورهای جهان، رویدادهای سینمایی متعددی از جشنواره اس‌ایکس‌اس‌دبلیو و ترایبکا گرفته تا جشنواره معتبر کن یا لغو شده یا به برگزاری نسخه مجازی اکتفا کردند.