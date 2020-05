۶۲۰هکتار مراتع استان بوشهر درآتش سوخت

عبدالکریم گراوند روز چهارشنبه در نشست ستاد مدیریت بحران استانداری بوشهر افزود: از مجموع مراتع سوخته شده ۵۴۰هکتار مربوط به دهرود دهشتان و ۸۰هکتار نیز خائیز تنگستان است.

وی یادآورشد: آتش سوزی دهرود بدلیل سخت گذر بودن ، وزش باد و شیب تند به مدت چهارشبانه روز ادامه داشت و خائیز نیز از ظهر روز دوشنبه شروع و سه شنبه شب خاموش شد.

گراوند گفت: اداره کل منابع طبیعی اقدامات لازم برای بررسی علل و عوامل وقوع آتش سوزی‌های اخیر را انجام و مقصران را شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی کند.

وی یادآورشد: هر زمانی که آتشی در منطقه به وقوع می‌پیوندد به دنبال خاموش کردن آن هستیم اما به دنبال عوامل و مقصران این حوادث نیستیم این درحالی است که قانون این امکان و اختیار را به ما داده که خاطیان را شناسایی و به دستگاه قضا سپرده شود.

استاندار بوشهر بیان کرد: نیروهای امنیتی، انتظامی و سایر مسئولان امر در این بخش باید پی‌گیری لازم در خصوص شناسایی خاطیان را داشته باشند چرا که اقدام آنها منجر به از بین رفتن ۶۲۰ هکتار از مراتع بعنوان یکی از سرمایه‌ها و ثروت استان بوشهر در منطقه دهرود دشتستان و کوههای بیرمی خائیز تنگستان شده است.

گراوند اضافه کرد: شناسایی نشدن عوامل حوادث آتش سوزی اخیر در مراتع استان بوشهر بعنوان یک ضعف به شمار می‌رود که باید شناسایی شوند و افراد بدانند اگر خطایی انجام می‌دهند به طور یقین مورد پیگرد قرار می‌گیرند.

وی با اشاره به وقوع ۲ فقره آتش سوزی کوهستان‌های دشتستان و تنگستان و تقدیر از عوامل امدادی و عملیاتی که با تلاش شبانه روزی موفق به خاموش کردن آتش شدند افزود: در شرایط بحرانی، امکانات دستگاه‌های اجرایی باید در اختیار ستاد بحران برای حل مشکلات قرار گیرد.

گراوند اضافه کرد: در زمینه امکانات امدادی در زمان بحران محدودیت‌هایی در استان بوشهر وجود دارد که لازم است همه امکانات موجود در استان برای استفاده در زمان بروز بحران های مختلف با هماهنگی اداره کل مدیریت بحران دسته بندی شده تا به موقع مورد استفاده قرار گیرد.

وی خواستار تدوین برنامه جامع آموزشی برای حفاظت از منابع طبیعی موجود در استان از سوی ادارات کل منابع طبیعی و محیط زیست شد و افزود: باید از ظرفیت تمام رسانه های مجازی و مکتوب و صدا و سیما برای فرهنگ سازی برای استفاده صحیح از سرمایه های ملی استفاده شود.

استاندار بوشهر برضرورت شناسایی کانون‌های بحرانی استان، امکانات موجود و دسته‌بندی آنها و ارائه آموزش‌ها تاکید کرد.

گراوند افزود: با توجه به فصل گرما مدیریت مصرف از مهمترین مواردی است که باید مورد توجه مردم و همه دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.

وی یادآورشد: در همین ارتباط طبق مصوبه سال گذشته هیات وزیران برای چهار استان گرمسیر شامل بوشهر، خوزستان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان و برخی شهرهایی که دمای آنها به ۴۵ درجه سانتیگراد می‌رسد، به منظور صرفه جویی در مصرف برق، ساعت کاری ادارات استان بوشهر از ۱۷ خرداد ماه از ساعت ۶:۳۰ تا ۱۳:۳۰ خواهد بود.

گراوند گفت: در همین راستا همه مدیران موظفند بعد از پایان ساعت کاری خود نسبت به خاموش کردن سیستم های برق اقدام کنند در غیر اینصورت برق اداراتی که بعد از ساعت اداری خاموش نباشد قطع خواهد شد.

وی افزود: فرمانداران استان مسئول نظارت بر حسن اجرای این مصوبه هستند و در این زمینه نهایت دقت و جدیت را به کار بگیرند.

استاندار بوشهر با تاکید بر صرفه جویی در مصرف آب و انرژی در استان اضافه کرد: ادارات استان نقش مهمی درکاهش مصرف آب دارند و استفاده از دستگاه های کاهنده مصرف آب را در دستور کار خود قرار دهند.



