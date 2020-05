حسن غفوری فرد روز چهارشنبه در آیین اهدای این تعداد ماسک که با حضور مهدی یوسفی رییس هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران و شماری از دست اندرکاران حوزه سلامت و دیپلماسی برگزار شد، افزود: همکاری‌های دو ملت ایران و چین در مقابله با کرونا و با عنایت به روابط عمیق بنیاد توسعه اسلامی با سازمان‌های دولتی و مردم نهاد کشور چین، این بنیاد با همکاری بنیاد صلح و توسعه چین اقدام به اهدای یکصد هزار ماسک جراحی به مدافعان حوزه سلامت در پنج سازمان خط مقدم مبارزه با کرونا از جمله (سازمان تامین اجتماعی، قرارگاه امام رضا(ع)، جمعیت هلال احمر، سازمان زندان‌ها و سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) کرده است.

وی از روابط این بنیاد با حزب کمونیست چین، اتحادیه اتاق‌های فکر جاده ابریشم و بنیاد صلح و توسعه چین خبر داد و بر ضرورت استمرار همکاری دو کشور در مبارزه با بیماری کرونا و نیز توسعه همکاری‌های اقتصادی ایران و چین تاکید کرد.

بنیاد توسعه اسلامی به عنوان یک سازمان مردم نهاد با هدف تدوین الگوی توسعه اسلامی در سال ۱۳۹۲ با همت جمعی از اندیشمندان و پژوهشگران حوزه توسعه به ریاست حسن غفوری فرد تاسیس و بنا بر اساسنامه و نظر موسسین، این بنیاد در کنار تدوین الگوی توسعه اسلامی در موضوعاتی همچون آینده پژوهی ایران اسلامی، ایجاد همگرایی ملی به منظور دستیابی به توسعه اسلامی ایران، هدایت افکار عمومی، نخبگان و مسئولین، ارتقا و تقویت ادبیات و روش شناسی بومی توسعه، تبیین ارزش های والای اسلامی در سطح ملی و بین المللی و تلاش به منظور بیداری وجدان پاک جامعه بشری، تلاش برای استقرار صلح و امنیت پایدار جهانی با محوریت معنویت و کرامت انسانی در پرتو آموزه های دین مبین اسلام، تلاش در جهت کاهش آسیب های اجتماعی از طریق توانمند سازی عموم افراد جامعه با در نظر گرفتن مقتضیات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، دفاع از حقوق حقه انسانی از قبیل آزادی اندیشه، آزادی بیان و قلم، آزادی اجتماعات و دیگر آزادی های ارزش آفرین، حمایت از توسعه زیر ساخت های مرتبط با فناوری های نوین با در نظر گرفتن الگوی توسعه اسلامی، ترویج، اشاعه و نشر تحقیقات و مطالعات در دامنه اهداف بنیاد به منظور ارتقا سطح دانش و بینش عمومی در سطح ملی و فراملی را در دستور کار خود دارد.

این بنیاد با تعاملات گسترده با سازمان‌های بین المللی تلاش در راستای تدوین الگوی متعالی و مترقی توسعه اسلامی، پژوهش در حوزه های منتخب مدل های جهانی توسعه و بررسی تطبیقی با مدل توسعه اسلامی، عضویت در سازمان ها و نهاد های بین المللی، تلاش برای کسب مقام مشورتی شورای اقتصادی - اجتماعی ملل متحد، تبادل فرهنگی(Cultural Exchange)، شناسایی اشخاص و رویداد های اثرگذار بین المللی، راه اندازی دفاتر بین المللی و انتخاب سفرای برجسته، طراحی و انجام ماموریت های بشر دوستانه در گستره بین المللی، استفاده از ابزار های رسانه ای و مقابله با آسیب های اجتماعی را پیگیری می کند.

بنیاد توسعه اسلامی تا کنون موفق شده روابط عمیقی با برخی از اثرگذار ترین سازمان های بین المللی از حزب کمونیست چین، وزارت بین الملل، اتحادیه اتاق‌های فکر جاده ابریشم (Silk Road Think Tank Association) به عنوان مشاور بین‌المللی، کنفرانس بین‌المللی احزاب سیاسی آسیا (International Conference on Asian Political Parties) به عنوان عضو کمیته دائمی، مرکز مطالعات جهان معاصر چین (China Center for Contemporary World Studies)، اتحادیه چینی ادراک بین‌المللی (Chinese Association for Mutual Understanding) و فدراسیون جهانی صلح (Universal Peace Federation) برقرار کند.

این بنیاد بر مبنای وظایف ذاتی خود از آغاز همه گیری کرونا، اقدامات متعددی در راستای مقابله با این بیماری انجام داده که مهم ترین آنها مذاکره با حزب کمونیست چین برای تامین داروهای مورد نیاز برای درمان بیماری، منجر به ارسال پنج هزار دوره درمان فاویپیراویر و سایر داروها، تامین یکصد هزار ماسک جراحی، حضور و سخنرانی در دو کنفرانس مجازی بین المللی، شورای مشاورین بین‌المللی اتحادیه اتاق‌های فکر جاده ابریشم، کمیته دائمی کنفرانس احزاب سیاسی آسیا بوده است.