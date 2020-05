عضو سرشناس فرهنگستان فرانسه درگذشت

به گزارش خبرگزاری فرانسه، ژان لو دابادی (Jean-Loup Dabadie) روزنامه‌نگار، نویسنده، ترانه‌سرا، فیلمنامه‌نویس و عضو فرهنگستان فرانسه روز گذشته در سن ۸۱ سالگی در بیمارستان دانشگاهی پیتی-سالپتری‌یر پاریس چشم از جهان فروبست.

دابادی در ۵۰ سال گذشته فیلمنامه ۳۰ فیلم موفق را نوشت که از آن جمله می‌توان به فیلم دختری زیبا مثل من (A beautiful girl like me) به کارگردانی فرانسوا تروفو و سزار و رزالی (Caesar and Rosalie ) ساخته کلود سوته اشاره کرد. حاصل فعالیت‌های سینمایی وی سه بار نامزدی برای دریافت جایزه سزار یا جایزه سینمایی ملی فرانسه بود.

این هنرمند فرانسوی که در طول فعالیت هنری خود بیش از ۳۰۰ ترانه سرود، در سال ۲۰۰۸ برای ورود به فرهنگستان فرانسه انتخاب شد. گفتنی است فرهنگستان فرانسه که دو وظیفه مراقبت از زبان فرانسه و گسترش این زبان در جهان را برعهده دارد از ۴۰ عضو انتخابی تشکیل می‌شود.