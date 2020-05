دانیل میسون (Daniel Mason) روانشناس و استاد دانشگاه استنفورد نویسنده رمان‌های پرطرفداری چون کوک پیانو (The Piano Tuner)، کشور دور (A Far Country) و سرباز زمستان (The Winter Soldier) است. کتاب جدید او که با عنوان نگاشتنامه سیر من در زمین (A Registry of My Passage Upon the Earth) منتشر شده، مجموعه‌ای از داستان‌ها با موضوع پایداری، جسارت و حماسه است که مخاطب را از مصر در زمان فرمانروایی فرعون‌ها به مجمع‌الجزایر مالایی در قرن نوزدهم می‌برد، کتابی که این روزها و در بحبوحه کرونا روانه بازار شده است.

ریچل کوک خبرنگار روزنامه گاردین در مصاحبه با این پزشک اهل قلم به موضوعاتی از قبیل تاثیر کرونا بر دنیای کتاب و کتابخوانی و نقش مطالعه بر حفظ سلامت روان می‌پردازد.

تاثیر شیوع کرونا بر استقبال مخاطبان از کتابهای جدید

میسون در پاسخ به این که تعطیلی کتابفروشی‌ها چه تاثیری بر استقبال عمومی از کتاب جدیدش خواهد داشت، گفت: احساس می‌کنم همه کتاب‌ها در دل یک سیاهچاله منتشر می‌شوند. یادم می‌آید در سال ۲۰۰۲ که اولین کتابم به بازار آمد مدام به دنبال آن لحظه بزرگ بودم. انتظار آتش‌بازی دارید اما این اتفاق هرگز نمی‌افتد. بنابراین دیگر به این شرایط عادت کرده‌ام. (در مورد کرونا هم همینطور است)، تور کتابم لغو شده اما از بسیاری جهات تفاوت زیادی نمی‌کند.

نگاه کردن به داستان‌ها از لنز کرونا

به گفته میسون اگرچه کتابش مجموعه‌ای از داستان کوتاه‌های تاریخی است اما با بحران کنونی چندان بی‌ارتباط هم نیست.

این رمان‌نویس آمریکایی می‌گوید: کتاب نوشتن زمان و انرژی زیادی می‌طلبد. می‌خواهید چیزی بنویسید که معنا داشته باشد، که تفسیری باشد از شرح حال انسان بودن در این جهان. اما حالا چالش‌های خاصی بر سر راه این انسان بودن ایجاد شده است. نمی‌توان به این مجموعه داستانی از لنز کرونا نگاه نکرد. چیزی که غافلگیرم می‌کند این است که اگرچه در این کتاب به ویروس کرونا هیچ اشاره‌ای نشده است اما برخی از داستان‌های آن به نظرم داستان کوویدی می‌آیند.

پزشکی و رمان‌نویسی از هم اثر می‌گیرند

این روانشناس آمریکایی در پاسخ به پیوند میان حرفه روانشناسی و نویسندگی گفت: فکر کردن به انگیزه‌های شخصیت‌های داستان‌هایم تجربه من در برخورد با بیماران را تغییر داده و به آن عمق بخشیده است. من در بیمارستان روزانه ۱۰ بیمار ویزیت می‌کنم و این جلسات مشاوره به نوبه خود یک مجموعه داستانی هستند. هر بیمار شرایط بحرانی خود را دارد و فکر کردن به سابقه داستان آن‌ها و این که چه چیزی بیمار را به این نقطه رسانده جالب‌تر و مفیدتر از تمرکز بر معیارهای تشخیص است که البته نمی‌توان منکر اهمیت آنها شد.

فرهنگ یکی از مولفه‌های عمده سلامت روان است

میسون درباره تاثیر شیوع کرونا و قوانین قرنطینه بر سلامت روان افراد نیز گفت: هنوز چیزی نمی‌دانیم. هیچ داده‌ای وجود ندارد و هرچه هست تنها اظهارنظر کارشناسان است. جدا بودن از دیگر افراد و قرار گرفتن در بلاتکلیفی، بالاخص بلاتکلیفی اقتصادی، تاثیرات گسترده‌ای بر سلامت روان خواهد داشت. اما افراد واکنش‌های متفاوتی به این شرایط دارند.

کتاب خواندن برای سلامت روان مفید است

میسون در بخش دیگری از این مصاحبه گفت: کتاب خواندن برای سلامت روان شخص من معجزه می‌کند و تحقیقات متعددی انجام شده که تاثیر مثبت مطالعه را بر سلامت روان دیگر افراد نیز اثبات می‌کند. فکر نمی‌کنم این تاثیر ربطی به موضوع کتاب داشته باشد؛ خاطرم هست یک سال پیش رمان‌های آناکارنینا و مادام بوواری را مجددا خواندم و با خودم فکر کردم که چقدر خدا را شاکرم که بعد از تولستوی و فلوبر متولد شدم و این کتابها هستند تا مرا در سفر زندگی همراهی کنند. هیچکدام از این دو رمان شاد یا آرامبخش نیستند اما زبان و غنای شخصیت‌های آن‌ها به من حس سرزندگی داد.