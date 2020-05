نویسنده آمریکایی: تلاش برای آزادی فلسطین ادامه خواهد یافت

"رابرت فانتینا" روز پنج‌شنبه در گفت‌وگوی اختصاصی با ایرنا افزود: در روز جهانی قدس، مردم در سراسر جهان حمایت خود را از آزادی و استقلال فلسطین و مخالفت خود را با معامله نژادپرستانه و ناعادلانه ترامپ نشان خواهند داد.

وی ادامه داد: روز جهانی قدس اهمیت بی‌بدیلی دارد. ۴۱ سال است که مردم سراسر جهان از این روز برای اعلام حمایت از فلسطینی‌ها و حق آنها بر حاکمیت بر سرزمین‌های اجدادی خود استفاده می‌کنند. آنها با ظلم و ستم وحشیانه صهیونیست‌ها مخالفت می‌کنند.

این تحلیلگر سیاسی افزود: در سال ۱۹۷۹ دولت ایران روز جهانی قدس را پیشنهاد کرد، درست یعنی در زمانی که مردم ایران حکومت بی رحم و ظالم و تحت حمایت آمریکا را سرنگون کرده بودند. مردم فلسطین علیه یک اشغالگر بی‌رحم ، ستمگر و تحت حمایت آمریکا می‌جنگند.

فانتینا با اشاره به الهام بخشی روز قدس تاکید کرد: ده‌ها سال بود که مردم ایران مظلوم واقع شده بودند، اما سرانجام برخاستند و زنجیرهای ظلم را شکستند. انقلاب مردمی آنها نمونه و الگویی برای فلسطینی‌ها و سایر مردم مظلوم جهان است.

رابرت فانتینا نویسنده چندین کتاب درباره سیاست خارجی آمریکا و نظامی‌گری این کشور در عرصه جهانی است. وی همچنین در زمینه اشغال فلسطین می نویسد.

تازه ترین کتاب وی به نام " تبلیغات، دروغ‌ها و فریب‌ها: چگونه ایالات متحده جنگ‌های خود را توجیه می کند" (Propaganda, Lies and False Flags: How the U.S. Justifies its Wars) به زودی توسط "رد پیل پرس" در آمریکا منتشر خواهد شد.

وی یادآور شد: پیش از تصمیم فاجعه‌آمیز سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۷ که سنگ بنای رژیم صهیونیستی شد؛ یهودیان، مسیحیان، مسلمانان و دیگران در کنار هم در فلسطین زندگی می‌کردند. هنگامی که پاکسازی قومی فلسطینی‌ها توسط صهیونیسم آغاز شد، قطار جنایت آنها علیه بشریت تا به امروز ادامه داشته و صلح و آرامش از آن منطقه رخت بربسته است.

این نویسنده آمریکایی با اشاره به اینکه آزادسازی فلسطین می‌تواند در یکی از سه حالت زیر تحقق یابد تصریح کرد: حالت نخست بازگرداندن تمام زمین‌های غصب شده از سال ۱۹۴۷ به این سو خواهد بود. حالت دوم، ایجاد یک کشور آزاد و مستقل با مرزهای تأسیس شده (هرچند ناعادلانه) در سال ۱۹۴۷ و سومین حالت ایجاد یک کشور با حقوق برابر برای فلسطینی‌ها، اسرائیلی‌ها و هر کسی که زندگی در آن سرزمین را انتخاب می‌کند

روز قدس هر سال در آخرین جمعه ماه رمضان از سوی مردم کشورهای مختلف برای اعلام پشتیبانی از مبارزه آزادیبخش مردم فلسطین علیه اشغال سرزمین هایشان، گرامی داشته می‌شود.

امام خمینی (ره) در سال ۱۳۵۷ با هدف پشتیبانی مردمی از فلسطین، آخرین جمعه ماه رمضان را به عنوان روز جهانی قدس نام‌گذاری کردند و خواستار تشکیل جبهه متحد اسلامی و انسانی برای تحقق حقوق مظلومان و مبارزه با ظالم و سیاست‌های آن‌ها تا فروپاشی استعمار و استبداد و ایجاد امنیت و آرامش در جهان شدند.

