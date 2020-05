به گزارش اسکرین دیلی،کمدی خون‌آشام کوچولو (Little Vampire) به کارگردانی ژوان اسفار فرانسوی و لوپین سوم: قسمت اول (Lupin III: The First) ساخته تاکاشی یامازاکی از جمله ۱۰ انیمیشنی هستند که برای دریافت جایزه کریستال بهترین فیلم بلند جشنواره آنسی امسال رقابت می‌کنند.

خون‌آشام کوچولو داستان خون‌آشام جوانی را روایت می‌کند که تصمیم می‌گیرد به مدرسه برود. این دومین فیلم بلند اسفار پس از گربه رابی است که در سال ۲۰۱۱ برنده جایزه کریستال بهترین فیلم بلند جشنواره آنسی شد.

رمی شایه (Rémi Chayé) فرانسوی که در سال ۲۰۱۵ با راه طولانی شمال (Long Way North) موفق به کسب جایزه مخاطبان این رویداد هنری شد، امسال با انیمیشن فاجعه: کودکی مارتا جین کنری (Calamity, A Childhood Of Martha Jane Cannary) به عرصه رقابت بازگشته است.

به گفته برگزارکنندگان این رویداد، به دلیل محدودیت‌های مالی و قانونی، امکان پخش آنلاین تمام انیمیشن‌های فهرست منتخب در جشنواره مجازی وجود ندارد. با هماهنگی‌های صورت گرفته با تهیه‌کنندگان، در مواردی که نمایش کامل اثری برای مخاطبان ممکن نباشد، یک بخش ۱۰ دقیقه‌ای یا یک مستند کوتاه از آن پخش خواهد شد.

فهرست کامل انیمیشن‌های بلندی که در جشنواره انسی ۲۰۲۰ رقابت می‌کنند:

دماغ یا توطئه ماوریک (The Nose Or The Conspiracy Of Maverick) از آندری خرژانوفسکی (روسیه)

بکشش و این شهر را ترک کن (Kill It And Leave this Town) از ماریوش ویلچینسکی (لهستان)

خون‌آشام کوچولو از ژوان اسفار (فرانسه)

تپش جنگل (Jungle Beat) به کارگردانی برنت داوس (جزیره موریس)

لوپین سوم: قسمت اول از تاکاشی یامازاکی (ژاپن)

جنگ هفت روزه (7Days War) از یوتا مورانو (ژاپن)

حکایت جینجر (Ginger’s Tale) از کنستانتین شرکین (روسیه)

خانواده پاگنده (Bigfoot Family) به کارگردانی مشترک بن استیسن و جرمی دگراسون (بلژیک و فرانسه)

فاجعه: کودکی مارتا جین کنری (Calamity, A Childhood Of Martha Jane Cannary) از رمی شایه (فرانسه و دانمارک)

ناهوئل و کتاب جادو (Nahuel And The Magic Book) از ژرمن آکیونا (شیلی)

فهرست کامل انیمیشن‌هایی که برای جایزه استعداد نوظهور جشنواره انسی ۲۰۲۰ رقابت می‌کنند:

روی قله: صدای ما! (On Gaku: Our Sound!) از کنجی ایوایساوا (ژاپن)

پیرمرد (The Old Man – The Movie) از میک مگی و اسکار لهما (استونی)

گدازه (Lava) از ایار بلاسکو (آرژانتین)

تجملات تصادفی معمای تصویری (Accidental Luxuriance Of The Translucent Watery Rebus) دالیبور باریک (کرواسی)

آب زیبایی (Beauty Water) از کیونگ هون چو (کره جنوبی)

جنگ موردعلاقه من (My Favourite War) از ایدلزه برکوسکا جاکوبسن (لتونی و نروژ)

ساحر شمن (The Shaman Sorceress) از جائه هوون آن (کره جنوبی)

افسانه هی (The Legend Of Hei) از پینگ ژانگ (چین)

شمال حقیقی (True North) از ایجی هان شمیزو (ژاپن و اندونزی)

شوالیه و شاهدخت از بشیر الدیک و ابراهیم موسی (عربستان سعودی و مصر)

جشنواره فیلم‌ انیمیشن انسی یکی از معتبرترین رویدادها در عرصه پویانمایی در سطح بین‌الملل است که هر ساله در آغاز ماه ژوئن در شهر انسی فرانسه برگزار می‌شود. این رویداد که امسال به دلیل شیوع کرونا لغو شد، از ۱۵ تا ۳۰ ژوئن (۲۶ خرداد تا ۱۰ تیر ۹۹) به صورت آنلاین برگزار می‌شود.