به گزارش روز سه شنبه پایگاه اطلاع سازمان حفاظت محیط زیست، کیومرث کلانتری در پیامی به مناسبت روز جهانی تنوع زیستی با بیان اینکه شعار امسال روز جهانی تنوع زیستی «راه حل ها در طبیعت نهفته است» نامگذاری شده، افزود: پاسداری و حراست از تنوع زیستی جز با حضور و همراهی فعال تمامی اقشار جامعه میسر نیست.

وی ادامه داد: ظهور ناگهانی مهمان ناخوانده کووید ۱۹ و متعاقب آن تعطیلی های پی در پی در سراسر جهان، کاهش فعالیت های انسانی، خالی شدن بزرگراه ها، کاهش رفت و آمدها و حمل و نقل های زمینی و هوایی ، انتشار گازهای گلخانه ای را تا حد قابل ملاحظه ای کاهش داده و اوضاع و احوال طبیعت را بسیار بهتر از پیش کرده است.



کلانتری افزود: کیفیت هوا تا حد زیادی بهبود یافته و خطرات بیماری های ریوی، قلبی و عروقی به مراتب کمتر شده است، شاخص های کلیدی زیست محیطی که بیش از نیم قرن به طور مداوم شرایط رو به وخامت را نشان می دادند، متوقف مانده و یا در جهت عکس نمودار حرکت کرده نشانگر بهبود شرایط است.



«شاید میزان ابتلا به این بیماری و تلفات انسانی که با خود به ارمغان آورده است، آنقدر دردناک باشد که مجالی برای خوشحالی از روند رو به بهبودی طبیعت و محیط زیست به ما ندهد، اما این حال خوب موقتی آب و هوا و طبیعت می تواند برای تک تک ما ساکنین این کره خاکی به ویژه مسؤولان تلنگری باشد تا بیشتر به اقدامات پیشینمان بیندیشیم و از سرعت تصاعدی خود در توسعه‌ ناپایدار و تخریب منابع ارزشمند زیستی بکاهیم، تلنگری برای تفکر بیشتر به آنچه باید زین پس باشیم و آنگونه که باید من بعد رفتار کنیم.»



به گفته معاون محبط زیست، شاید تغییر برنامه ها و رفتارهایمان به سمت استفاده بیشتر از انرژی های نو و تجدید پذیر و همچنین به کارگیری بیشتر امکانات ارتباط از راه دور چون برگزاری ویدیو کنفرانس ها، وبینارها، جلسات آنلاین و همین طور دورکاری بتواند به مراتب به کاهش رفت و آمدها و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و در نتیجه به حفظ طبیعت و گنجینه ارزشمند تنوع زیستی کمک کند.

وی افزود: تصمیم با ماست که پس از این، این روند فرح بخش رو به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و روند افزایشی آرامش طبیعت را حفظ کنیم و یا منحنی انتشار و همین طور تخریب و فرسایش محیط زیست را در کمترین زمان به اوج برسانیم.



کلانتری ادامه داد: حفاظت از تنوع زیستی در واقع حفاظت از خودمان و منابعی است که بدون آنها ادامه حیات برایمان امکان پذیر نیست، سلامتی انسان در گرو سلامتی دیگر همسایگان زمینی و محیطی است که او و همسایگانش در آن زندگی می کنند. شیوع ویروس کرونا و عواقب بیماری زایی حاصل از آن، اهمیت «سلامت واحد» یا به عبارتی وابستگی سلامت تمام موجودات روی کره زمین به همدیگر و به سلامت محیط زیستشان را هر چه بیشتر نمایان می کند.



در ادامه پیام معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست آمده است: سازمان ملل متحد روز ۲۲ می ( مصادف با اول خرداد و هر چهار سال یک بار دوم خرداد) را با هدف ارتقا آگاهی عموم و افزایش سطح درک مردم نسبت به تنوع زیستی، ارزش های آن و گام هایی که می توانیم در حفظ آن برداریم، به عنوان روز جهانی تنوع زیستی نامگذاری کرده است.



این روز هر ساله در سراسر جهان با برگزاری کنفرانس ها، جشنواره ها و برنامه های متعدد آگاهی سازی گرامی داشته می شود، ما نیز به عنوان یکی از کشورهای عضو کنوانسیون تنوع زیستی هر ساله در ایران همزمان با سراسر جهان با برگزاری همایش ها، جشنواره ها، مسابقات و پخش فیلم و برنامه های متنوع دیگر در شهرهای مختلف این روز را گرامی می داریم.



اما امسال به دلیل حضور ویروس کرونا، بزرگداشت روز جهانی تنوع زیستی در تمام دنیا به صورت مجازی برگزار می شود، تفاوت دیگری که برگزاری روز جهانی تنوع زیستی سال ۲۰۲۰ با سال های گذشته دارد این است که امسال برای اولین بار یک هفته به تنوع زیستی تعلق گرفته و هر روز این هفته با نامی خاص گرامی داشته می شود.



روز ۱۸ می به موضوع "علم و دانش" با تاکید بر دانش سنتی، ۱۹ تا ۲۱ می به "آگاهی رسانی" به ترتیب با موضوعات "حفاظت از تنوع زیستی، غذا و سلامت، مردم و فرهنگ" و روز ۲۲ می به " اقدام " اختصاص داده شده است.



شعار امسال روز جهانی تنوع زیستی عبارت است از "راه حل ها در طبیعت نهفته است" "Our Solutions Are In Nature" که بیانگر اهمیت طبیعت در پاسخگویی به چالش هایی است که در خصوص توسعه پایدار با آن مواجه هستیم و بر امید، همبستگی و ضرورت و اهمیت همکاری همه جانبه برای دست یافتن به آینده ای هماهنگ با طبیعت تأکید می کند.



طبق اطلاعیه کنوانسیون تنوع زیستی، شعار پانزدهمین کنفرانس اعضاء کنوانسیون( COP۱۵) تنوع زیستی عبارت است از " تمدن بوم شناختی: ساخت آینده ای مشترک برای تمام اشکال حیات بر روی کره زمین" که ما برای ساخت این آینده مشترک، نیاز به یافتن راه حل هایمان در طبیعت داریم.



ضمن عرض تبریک به مناسبت روز جهانی تنوع زیستی، امیدوارم با زندگی هر چه همسازتر و هم سوتر با طبیعت بتوانیم از راهنمایی‌های ارزشمند این مادر مهربان هر چه بیشتر بهره‌مند شویم و غنای زیستی جهان و منابع ارزشمند طبیعی آن را به بهترین شکل حفاظت و حراست کنیم.



به خاطر داشته باشیم پاسداری و حراست از این سرمایه همگانی جز با حضور و همراهی فعال تمامی اقشار جامعه میسر نیست.