دکتر علیرضا سهیلی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: نشریه ایرانی آنالیز عددی و بهینه سازی با نام لاتین "Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization" دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد، به تازگی توانسته است از تیم ارزشیابی اسکاپوس که دارای بیش از ۶۰ میلیون سند است، برای نمایه شدن این پایگاه اطلاعاتی مجوز پذیرش بگیرد.

وی ادامه داد: مطالب مقاله‌ها و نشریه‌هایی که در این پایگاه‌های بین المللی دانشی همچون اسکاپوس نمایه می‌شوند در اختیار سایر محققان و دانشمندانی که به این پایگاه‌ها مراجعه می‌کنند قرار می‌گیرد و هر چه، تعداد رجوع و استناد سایر افراد به این مطالب بیشتر باشد می‌تواند نشان دهند مقبولیت این نشریه و مقالات آن خواهد بود.

سردبیر این نشریه علمی گفت: این مجله که از سال ۲۰۰۸ با نام مجله پژوهش های علوم ریاضی فعالیت خود را با مجوز وزارت ارشاد اسلامی آغاز کرده است در سال ۲۰۱۳ و بر اساس دستورالعمل وزارت علوم تحقیقات و فناوری با نام Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization به فعالیت خود ادامه داد.

سهیلی افزود: مقالات این دو فصلنامه به زبان انگلیسی توسط گروه علوم ریاضی کاربردی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد و با موضوع آنالیز عددی و بهینه سازی آن و همچنین با هدف گسترش تعامل بین ریاضیدانان ملی و بین المللی با دیگر ریاضیدانان منتشر می‌شود.

وی ادامه داد: این نشریه دارای ۱۷ عضو هیأت تحریریه از دانشگاه‌های داخل و خارج کشور است که مقالات دریافتی را پالایش کرده و نسبت به گزینش آنها اقدام می‌کنند.

رییس دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد گفت: در ارزیابی نشریات علمی کشور که توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال ۱۳۹۶ صورت گرفت این نشریه موفق به کسب امتیاز ۸۳، در رده A و رتبه دوم نشریات دانشگاه فردوسی مشهد شد که این امتیاز در سامانه ارزیابی نشریات علمی کشور قابل بازیابی است. همچنین این نشریه در پایگاه‌های استنادی داخل کشور همچون پایگاه جهانی علوم اسلام نیز نمایه شده است.

سهیلی افزود: این نشریه در سال ۲۰۱۹ نیز در پایگاه DOAJ نمایه شد و همچنین توانست در سال ۲۰۱۵ در ISC موفق به کسب EJCR Q۳ نیز بشود.