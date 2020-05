جایزه کتاب ایندی نامزدهای نهایی خود را شناخت

به گزارش بوک سلر، دختر، زن، دیگری (Girl, Woman, Other) از برناردین اواریستو نویسنده بریتانیایی برنده جایزه بوکر، ۱۰ دقیقه و ۳۸ ثانیه در این دنیای عجیب (۱۰Minutes ۳۸ Seconds in This Strange World) اثر الیف شافاک نویسنده ترک تباری که یکی از پرفروش‌ترین نویسندگان جهان است، رمان جایت اینجا امن است (You Will Be Safe Here) نوشته دایمین بار نویسنده انگلیسی در میان عناوینی هستند که به فهرست نامزدهای نهایی بخش داستانی جایزه کتاب نسل آینده ایندی (Indie Book Awards) سال ۲۰۲۰ راه یافتند.

کتاب پنج نفر: زندگی ناگفته زنانی که توسط جک قاتل به قتل رسیدند (The Five: The Untole Lives of The Women Killed By Jack The Ripper) اثر هالی روبن‌هولد برنده جایزه بیلی جیفورد ۲۰۱۹ و پزشک جنگ (War Doctor) از دیوید نات که روایتی از داستان جراحی است که در مناطق جنگی خدمت می‌کند از جمله کتابهایی هستند که در فهرست نهایی نامزدهای این جایزه در بخش غیرداستانی جای گرفتند.

تافی (Toffee) از سارا کراسن نویسنده ایرلندی، سونامی سامرست (The Somerset Tsunami) اثر اما کارول، دیپ لایت (Deeplight) از فرانسیس هاردینگ، دختری که به زبان خرس‌ها صحبت می‌کند (The Girl Who Speaks Bear) از سوفی آندرسون نیز برای دریافت جایزه بهترین کتاب کودک نامزد شدند.

کتاب الفبای حیوانات (Animalphabet) از جولیا دونالدسون و شارون کینگ چای، گرتا و غول‌ها (Greta and the Giants) اثر زویی تاکر و زویی پرسیکو، نگران نباش خرچنگ کوچولو (Don’t Worry Little Crab) از کریس هاوتون ، الفی در تعطیلات (Alfie on Holiday) اثر شرلی هیوز، کنارت می‌مانم (I’m Sticking with You) از اسمیتری هالز و استیو اسمال و فرانکلین و لونا به ماه می‌روند (Franklin and Luna Go to the Moon) اثر جن کمپبل با تصویرگری کیتی هارنت نیز برای دریافت جایزه بهترین کتاب تصویری نامزد شدند.

نامزدهای جایزه کتاب نسل آینده ایندی با رای گیری از طرف کتابفروشی‌های مستقل انتخاب شده و توسط هیات داورانی متشکل از نویسندگان، کتابفروشان و روزنامه نگاران قضاوت می‌شوند. اسامی برندگان این جایزه در تاریخ ۲۶ ژوئن (۶ تیر) اعلام خواهد شد.