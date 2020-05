تصادفات درون شهری قزوین و اختلاف در ارایه آمار

مسؤولان قزوین به همان میزان که در حوزه ترددهای برون شهری خود با معضل تصادفات دست به گریبان بوده و ملزم هستند آمار تلفات جاده‌ای را پایین بیاورند، در داخل شهر نیز مکلفند که سالانه سه درصد از حجم تصادفات را کاهش دهند.

به طور حتم برای تدوین یک برنامه منسجم و مدون در راستای کاهش تصادفات درون شهری لازم است که بر اساس آمارها و اطلاعات لازم در این رابطه تصمیم گیری کرد.

اطلاعاتی که اخیرا از سوی شهرداری و پلیس راهور در خصوص تصادفات فوتی و جرحی در داخل شهر قزوین منتشر شد، دارای اختلاف فراوانی بود، به طوری که آمارهای پلیس بر کاهش و آمارهای شهرداری بر افزایش تصادفات جرحی و فوتی تاکید داشت.

اینکه باید به کدام یک از آمارهای اعلام شده تکیه کرد، موضوعی است که هنوز تحت بررسی مسؤولان قرار دارد.

افزایش ۶ برابری تصادفات جرحی؛ مشکلات روشنایی در معابر قزوین

سرپرست سازمان ترافیک و حمل و نقل شهرداری قزوین گفت: استراتژی کاهش تصادفات درون شهری قزوین، یکی از موضوعات مهمی است که باید روی آن اجماع حاصل شود.

شیما زرآبادی پور افزود: تحلیل‌های سازمان ترافیک شهرداری از تصادفات درون شهری نشان می‌دهد که ۳۸ درصد تصادفات از برخورد وسیله نقلیه با موتورسیکلت، ۲۷ درصد برخورد وسیله نقلیه با عابر، ۱۳ درصد برخورد ۲ وسیله نقلیه با یکدیکر، ۶ درصد موتورسیکلت با عابر و ۱۶ درصد سایر موارد بوده است.

وی اضافه کرد: از سال ۹۴ تا قبل از سال ۹۸، تعداد تصادفات فوتی‌ و جرحی‌ به دلیل نصب تجهیزات کنترل سرعت و تخلفات کاهش داشته است، به طوری که سال ۹۷، تعداد تصادفات جرحی ۱۶ مورد و فوتی ۱۸۰ مورد بود.

زرآبادی پور تاکید کرد: در سال ۹۸ اگرچه تصادفات فوتی با ۱۸ فقره نسبت به سال گذشته با ۱۸ درصد افزایش همراه بود، اما به طور ناگهانی تصادفات جرحی تا یک هزار و ۵۳ مورد افزایش یافته و جهش بالایی را نشان می‌دهد.

آمار تصادفات درون شهری شهرداری قزوین سال تعداد فوتی‌های درون شهری سال تعداد جرحی‌های درون شهری ۹۴ ۱۳ ۹۴ ۳۷۵ ۹۵ ۲۷ ۹۵ ۱۵۴ ۹۶ ۱۷ ۹۶ ۱۲۸ ۹۷ ۱۶ ۹۷ ۱۸۰ ۹۸ ۱۸ ۹۸ ۱۰۵۳

سرپرست سازمان ترافیک و حمل و نقل شهرداری قزوین در خصوص اقدامات لازم برای کاهش تصادفات درون شهری اظهار داشت: نصب دوربین کنترل سرعت در معابر شریانی،آرام‌سازی ترافیکی و جداسازی مسیرهای دوچرخه، نصب ۹۰ دستگاه دوربین نظارتی،اصلاحات هندسی نقاط حادثه خیز و نصب دوربین عبور از چراغ قرمز از عمده اقدامات برای کاهش تصادفات است.

زرآبادی پور به نصب ۲۱ دستگاه ثبت تخلف سرعت در داخل شهر قزوین اشاره کرد و گفت: در حال حاضر کنترل این دستگاه‌ها به پلیس راهور سپرده شده تا بتواند به نحو مناسب از آن استفاده کند.

وی همچنین بیان داشت: ۳۶ تقاطع پرخطر در شهر قزوین دارای سیستم هوشمند کنترل مرکزی تقاطع ( SCATS) بوده و برای آنها برنامه توسعه‌ای پیش بینی شده است که به دلیل تحریم‌ها خرید کد مجاز(لایسنس) این برنامه‌ها بسیار گران تمام می‌شود.

این مسؤول در ادامه به موضوع استراتژی کاهش تصادفات پرداخت و گفت: در کشورهای آمریکایی از استراتژی Toward Zero Deaths به معنای «پیش به سوی مرگ صفر» و در کشورهای اروپایی از استراتژی Zero Vision به معنای «استراتژی صفر» برای کاهش تصادفات استفاده می‌کنند که تمام آنها روی رویکرد سیستمی متمرکز شده‌ است.

زرآبادی پور با بیان این پرسش که چرا در ایران با وجود داشتن تمام این سیستم‌ها، هنوز تصادفات به شکل قابل توجهی کاهش پیدا نکرده است، اظهار داشت: استراتژیی که شهرداری قزوین برای کاهش تصادفات در نظر گفته بین هر ۲ استراتژی یاد شده است، یعنی مصوب شده در یک دوره پنج ساله، سالانه به اندازه سه درصد کاهش تصادفات داشته باشیم تا پس از این دوره ۱۵ درصد تصادفات کاهش یابد.

زرآبادی پور، سرپرست ترافیک و حمل و نقل شهرداری قزوین: مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که معابر پرخطر شهر قزوین از روشنایی خوبی برخوردار نیستند و عابران در معرض تهدید قرار دارند.

سرپرست سازمان ترافیک و حمل و نقل شهرداری قزوین تاکید کرد: هم اکنون لازم است که کمیته‌ای تحت عنوان «پایش تصادفات شهری» با محوریت استانداری قزوین تشکیل شود و دستگاه‌های اثرگذار در تصادفات مانند علوم پزشکی، شرکت توزیع نیروی برق، صدا و سیما، حوزه هنری و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی به صورت ماهانه به پایش اطلاعات و آمار تصادفات اقدام کنند.

زرآبادی پور خاطرنشان کرد: امروز دوربین‌های کنترل سرعت و نظارت پلیس باید به کد ثبت پلیس مجهز شوند، به طوری که به محض انجام تخلف یک خودرو، به صورت خودکار جریمه ثبت شده و به وسیله پیامک برای راننده ارسال شود که بسیار از نظر فرهنگی اثرگذار است.

وی یادآور شد: در خیلی از نقاط شهری قزوین مشکل روشنایی وجود دارد و متاسفانه هنوز استفاده از وسایل روشن، لباس روشن و علایم مشخص کننده در بین عابران دیده نمی‌شود و مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که معابر پرخطر شهر قزوین از روشنایی خوبی برخوردار نیستند و عابران در معرض تهدید قرار دارند.

کاهش تصادفات فوتی و جرحی؛ به جای استقرار پلیس از دوربین کنترلی استفاده شود

سرهنگ مهرداد حسن پور رییس پلیس راهور استان قزوین معتقد است که شهرداری آمارها را بر اساس کروکی تصادفات اعلام می‌کند، درحالی که مرجع آمار پلیس، سامانه رخداد و پزشکی قانونی است، بر این اساس تعداد فوتی‌های ناشی از تصادفات در سال ۹۷ از ۲۲ مورد به ۱۸ مورد در سال ۹۸ رسیده که ۱۸ درصد کاهش داشته است.

وی با بیان اینکه میزان تصادفات جرحی نیز در استان قزوین کاهش داشته است، گفت: تنها افزایش آمار تصادفات مربوط به فروردین ماه سال جاری است که با چهار درصد افزایش همراه بوده و به طور کلی در سال ۹۸ میزان تصادفات استان ۳۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

سرهنگ حسن پور بیان داشت: اینکه شهرداری معتقد است در تقاطع‌های پرخطر باید حضور پلیس افزایش یابد، به علت کمبود نیروی انسانی امکان پذیر نیست، با این حال به نظر می‌رسد با رفتن به سمت هوشمندسازی به حضور فیزیکی و اخطارنویسی پلیس نیازی نباشد.

سرهنگ حسن پور رییس پلیس راهور: باید کاری کرد که به جای ۱۰ نیروی پلیس راهور و استقرار آنها در معابر از یک دوربین نظارتی استفاده شود.

این مسؤول انتظامی تاکید کرد: باید کاری کرد که به جای ۱۰ نیروی پلیس راهور و استقرار آنها در معابر از یک دوربین نظارتی استفاده شود.

رییس پلیس راهور استان قزوین به نبود زیرساخت لازم برای کنترل مرکزی و مانیتورینگ پلیس اشاره کرد و گفت: اگرچه پلیس راهور در حال دریافت کد برای دوربین‌های کنترل سرعت است، اما اختلاف اصلی با شهرداری این است که تمام دوربین‌ها و سرور مرکزی باید از شهرداری جمع شده و در ساختمان راهور راه اندازی شود و ایجاد مانیتورینگ پلیس هرچه سریع‌تر اتفاق بیافتد.

وی یادآور شد: پلیس آمادگی لازم برای انجام هرگونه اقدامات در راستای کاهش تصادفات را دارد و در این رابطه از هرگونه برنامه کارشناسی شده استقبال می‌کند.

۴۵ درصد تصادفات درون شهری بین وسیله نقلیه و عابر است

مدیر کل دفتر فنی استانداری قزوین در این خصوص گفت: کاهش تصادفات درون شهری یکی از تاکیدات اصلی وزارت کشور به تمامی استان‌ها است که باید سرلوحه کاری مسؤولان مربوط قرار گیرد.

پیمان پیرمرادی افزود: بر اساس مصوبات شورای عالی تصادفات شرق کشور، ابلاغیه‌ای از سوی وزارت کشور به استان رسیده است که نشان می‌دهد ۴۵ درصد تصادفات درون شهری در برخورد وسیله نقلیه با عابر پیاده بوده و ۳۳ درصد در برخورد با راکبان موتورسیکلت اتفاق افتاده است.

وی به اطلاع رسانی مستمر از سوی صدا و سیما و رسانه‌ها اشاره کرد و گفت: یکی از راهکارهای کاهش تلفات و تصادفات جاده‌ای استفاده از ابزارهای اطلاع رسانی و فرهنگ سازی است که شهرداری مرکز استان در راستای ارتقای فرهنگی ترافیک باید آن را اجرایی کند.

پیرمرادی خاطرنشان کرد: لازم است که هر ۶ ماه یک بار عملکرد دستگاه‌ها در حوزه کاهش تصادفات درون شهری به دبیرخانه شورای عالی ترافیک کشور ارسال شود.

پیرمرادی، مدیرکل دفتر فنی استانداری قزوین: هر ۶ ماه یک بار باید عملکرد دستگاه‌ها در حوزه کاهش تصادفات درون شهری به دبیرخانه شورای عالی ترافیک کشور ارسال شود.

اختلاف آماری در حال تحلیل و بررسی است

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین با اشاره به وجود اختلاف آماری در تصادفات درون شهری قزوین به خبرنگار ایرنا گفت: یکی از عواملی که باعث شده تا این آمارها با یکدیگر اختلاف داشته باشد، وجود ثبت و بررسی اطلاعات تصادف از ۲ روش متفاوت است.

علی فرخزاد افزود: مرجع آمار و اطلاعات تصادفات درون شهری که از سوی شهرداری عنوان شده با پلیس راهور متفاوت است و در حالی تحلیل و بررسی این اطلاعات هستیم.

وی تاکید کرد: کاهش تصادفات درون شهری یکی از دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی وزارت کشور است که بر اساس آن باید تا پایان سال جاری اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهیم، بنابراین به محض تحلیل و بررسی آمارها نتایج برای بهره‌برداری و اقدام لازم به دستگاه‌ها ابلاغ می‌شود.

نیم نگاه: برای دستیابی به تحلیلی درست از آمار تصادفات درون شهری لازم است که نیروی انتظامی آماری عددی اعلام کند چون بدون اعلام آمارهای عددی از سوی پلیس هرگز نمی‌توان داده‌ها را در فرمول‌های مختلف مورد ارزیابی قرار داد.

یکی از موضوعاتی که می‌تواند به آماری واحد از تصادفات منجر شود، ارتباط سیستمی بین شهرداری و پلیس راهور ناجا است که هر دو نهاد باید از یک سامانه واحد و مرتبط با هم استفاده کنند.