هشدار جدید کرونا در نیویورک؛ جان باختن سه کودک

اندرو کومو روز شنبه در نشست خبری روزانه مرتبط با گسترش ویروس کرونا در ایالت، با اعلام این خبر، گفت در همکاری با مرکز کنترل بیماری‌ها در حال تحقیق بیماری‌های مرموز مرتبط با ویروس کرونا است که زندگی کودکان را در معرض تهدید قرار داده است.

وی افزود سه کودک خردسال در نیویورک در اثر سندروم التهاب شوک توکسین که با کرونا ارتباط دارد، جان باخته‌اند. این یک پدیده جدید و در حال تحول است.

از روز شنبه، بیش از ۷۳ کودک در نیویورک به بیماری نادری مبتلا شده‌اند که برخی به بیماری کاوازاکی شباهت دارد و در اوایل این هفته برای اولین بار به طور علنی اعلام شد.

فرماندار نیویورک توضیح داد: بسیاری از این کودکان که بعضی از آنها ۲-۳ ساله هستند، علائم تنفسی را که به طور معمول با ویروس کرونا همراه است هنگام مراجعه به بیمارستان‌های منطقه نشان ندادند اما همه آنها برای کووید-۱۹ یا مثبت بودند یا پادتن مربوطه را داشتند.

کومو با نگران‌کننده توصیف کردن این پدیده، اظهار کرد: دولت ایالتی با مرکز ژنوم نیویورک و دانشگاه راکفلر همکاری خواهد کرد تا علت این بیماری را تعیین کنند.

هنگامی که همه‌گیری ویروس کرونا از ۲ ماه پیش در منطقه نیویورک شروع به تاخت و تاز کرد، شواهد ابتدایی حکایت از آن داشت که کودکان تا حد زیادی در برابر این بیماری ایمن هستند.

اما این احساس آرامش این هفته با کشف یک کودک ۵ ساله جان‌باخته در شهر نیویورک از بین رفت که پزشکان از آن به عنوان "سندرم التهابی سیستمیک کودکان" یاد کردند.

به گفته کومو، در این بیماران عروق خونی ملتهب می‌شود که برای قلب آنها مشکل‌آفرین است.

وی از پدر و مادرها خواسته است که در جستجوی علائمی چون تب طولانی، درد شدید شکم، تغییر رنگ پوست، طپش قلب و درد در قفسه سینه، هوشیار باشند.

ایالت نیویورک طوفانی‌ترین کانون کرونا در سطح جهان شناخته شده است و تا کنون ۳۳۸ هزار و ۳۳۷ نفر مبتلا به کووید-۱۹ شناسایی شده‌اند و ۲۶ هزار و ۵۸۴ نفر هم در اثر این بیماری جان خود را از دست داده‌اند.

