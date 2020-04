به گزارش هالیوود ریپورتر، سخنگوی استودیو پیکسار خبر درگذشت راب گیبز (Rob Gibbs) طراح استوری برد، نویسنده و کارگردانی که در ساخت انیمیشن‌های محبوبی چون داستان اسباب بازی‌های ۲ (Toy Story 2)، کارخانه هیولاها (Monsters, Inc)، در جستجوی نمو (Finding Nemo)، آپ (Up)، وال ای (Wall-E)، درون و بیرون (Inside Out) با این استودیو انیمیشن‌سازی همکاری داشت را تایید کرد.

علت مرگ وی هنوز اعلام نشده است.

گیبز افتخارات دیگری چون همکاری در ساخت فیلم کوتاه ماتر در توکیو (Tokyo Mater ۲۰۰۸)، مجموعه دروغ‌های شاخدار ماتر ( ۲۰۱۴-۲۰۰۸ Mater's Tall Tales and Tales) و انیمیشن‌هایی چون دلیر (Brave ۲۰۱۲)، دانشگاه هیولاها (Monsters University ۲۰۱۳) و قسمت دوم از شگفت انگیزان (Incredibles۲ ۲۰۱۸) را نیز در کارنامه هنری خود دارد.

این هنرمند به مدت پنج سال با استودیوی والت دیزنی همکاری داشت و بر روی ساخت انیمیشن‌هایی چون پوکاهانتس (Pocahontas ۱۹۹۵)، توستر کوچولوی شجاع برای نجات (The Brave Little Toaster to the Rescue ۱۹۹۸) و انیمیشن موزیکال فانتازیا ۲۰۰۰ (Fantasia ۲۰۰۰ ۱۹۹۹) کار کرد.

وی در سال ۱۹۹۸ به عنوان طراح استوری برد قسمت دوم داستان اسباب‌بازی‌ها، به تیم پیکسار پیوست.