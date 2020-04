نویسنده مشهور سوئدی درگذشت

به گزارش بی بی سی، پر اولوف انکویست بیش از نیم قرن در حوزه نویسندگی فعالیت کرد و آثار وی نه تنها در کشورش سوئد بلکه در سراسر اروپا، به ویژه در فرانسه و آلمان، مورد استقبال قرار گرفت.

از این نویسنده سوئدی بیش از ۲۰ رمان، نمایشنامه و مقاله برجای مانده است که به چندین زبان مختلف ترجمه شده و جوایز ملی و بین‌المللی مختلفی را کسب کرده‌اند.

فیلم پله فاتح (Pelle The Conqueror) که انکویست در نگارش فیلمنامه آن نقش داشت، در سال ۱۹۸۹ میلادی جایزه بهترین فیلم خارجی زبان را به دست آورد.

نمایشنامه‌ها و رمان‌های انکویست که به دیدگاه‌های بدبینانه شناخته می‌شوند، معمولا به پرسش‌هایی درباب حقیقت و از بین رفتن مرزهای میان حقیقت و داستان می‌پردازند.

وی در سال ۱۹۹۹ با رمان دیدار با پزشک سلطنتی (The Visit of the Royal Physician) موفق به دریافت جایزه ادبی آگوست شد که یکی از معتبرترین جوایز ادبی سوئد است. این کتاب که داستان رابطه عاشقانه میان پزشک مخصوص دربار کریستین هفتم پادشاه دیوانه دانمارک و خواهر کوچکتر جورج سوم انگلستان را روایت می‌کند، شهرتی جهانی برای این نویسنده به همراه آورد.

انکویست در سال ۲۰۰۸ با اتوبیوگرافی خود با عنوان یک زندگی متفاوت (A Different Life) برای بار دومین جایزه آگوست را دریافت کرد.

رمان مستند یادداشت هایی درباره بلانش و ماری از این نویسنده سوئدی در ایران با ترجمه اردشیر اسفندیاری توسط نشر مهراندیش منتشر شده است.