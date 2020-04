اعلام فهرست نهایی نامزدهای جایزه ادبیات داستانی زنان

به گزارش اسوشیتدپرس، دومینیکن (Dominicana) اثر انجی کروز که تجربه یک دختر ۱۵ ساله مهاجر را در آمریکا روایت می‌کند، دختر، زن، دیگری (Girl, Woman, Other) نوشته برناردین اواریستو که زندگی و مشکلات ۱۲ شخصیت سیاه پوست را در نسل‌ها و طبقات اجتماعی مختلف دنبال می‌کند، یک هزار کشتی (A Thousand Ships) از ناتالی هینس که داستان جنگ تروا را از دیدگاه یک زن تعریف می‌کند، آینه و نور (The Mirror and the Light) اثر هیلاری منتل درباره سرنوشت مشاور نزدیک هنری هشتم، همنِت (Hamnet) از مگی اوفارل در باب زندگی پسر شکسپیر که در ۱۱ سالگی جان خود را از دست داد و آب و هوا (Weather) نوشته جنی اوفیل که معضل تغییرات اقلیمی را برجسته می‌کند، به فهرست نهایی نامزدهای بیست و پنجمین دوره از جایزه ادبیات داستانی زنان راه یافتند.

جایزه ادبیات داستانی زنان (The Women's Prize for Fiction) یکی از مهمترین جوایز ادبی بریتانیاست که کار خود را از پاییز سال ۱۹۹۵ میلادی آغاز کرد و هر ساله به یک نویسنده زن از هر ملیتی برای بهترین رمان انگلیسی که همان سال در انگلستان چاپ شده باشد، اعطا می‌شود.

مراسم اعلام برنده این جایزه که هر سال معمولا در ماه ژوئن برگزار می‌شود، امسال به دلیل بحران کرونا به ماه سپتامبر موکول شد.