این هفت رمان عاشقانه را از دست ندهید

رمان‌های عاشقانه بین جوانان و نوجوانان طرفداران بسیاری دارد و پیشنهاد می‌کنیم در این روزها که فرصت بیشتری برای مطالعه وجود دارد، این هفت رمان را حتما مطالعه کنید.

«پنج قدم فاصله» نوشته ریچل لیپینکات ترجمه فاطمه صبحی

این اثر رمانی عاشقانه با موضوعی خاص است. «پنج قدم فاصله» داستان زندگی دو جوان بیمار است که در بیمارستان عاشق یکدیگر می‌شوند اما به دلیل بیماری نمی‌توانند با هم ارتباط داشته باشند. در سال ۲۰۱۹ میکی داتری و توبیاس ایاکونیس فیلم‌نامه رمان پنج قدم فاصله را با اقتباس از همین اثر نوشتند.

«پیش از آنکه بمیرم» نوشته لورن الیور ترجمه هما قناد

سامانتا در حادثه‌ای دلخراش جانش را از دست می‌دهد، با این وجود صبح روز بعد از خواب بیدار می‌شود. در حقیقت سامانتا آخرین روز زندگیش را هفت بار زندگی می‌کند تا این‌که متوجه می‌شود به وجود آوردن کوچکترین تغییرات او را صاحب قدرتی ورای تصورش می‌کند.

این کتاب رمانی فانتزی است نوشته لورن الیور که نخستین بار در سال ۲۰۱۰ منتشر شد. الیور با نوشتن این رمان فوق‌العاده جذاب توانست به عنوان یکی از برجسته‌ترین داستان‌نویسان ادبیات در حوزه نوجوان مطرح شود.

«دوستش داشتم» نوشته آناگاوالدا ترجمه ناهید فروغان

این رمان روایت زن جوانی به نام کلوئه است که عاشقانه همسرش را دوست دارد اما بعد از مدتی متوجه می‌شود که همسرش قصد دارد او و دو دختر کوچکش را به خاطر معشوقه‌اش ترک کند.

نشر قطره در ابتدا رمان دوستش داشتم را منتشر کرد اما ترجمه و چاپ مجدد این کتاب در نشر ماهی با استقبال بیشتری مواجه شد و به چاپ هشتم هم رسید.

این داستان بلند که در قطع جیبی به چاپ رسیده است شاید بیشتر از چند ساعت زمان برای مطالعه نیاز نداشته باشد اما بی‌شک ارزش این وقت گذاشتن را دارد به خصوص برای کسانی که فضای رمانتیک و شاعرانه‌ی فرانسوی را دوست دارند.

«من پیش از تو» نوشته جوجو مویز ترجمه شیدا رضایی

یکی از پرفروش‌ترین کتابهای نیویورک تایمز در ایران است. این رمان داستانی دارد که در خاطره‌ها می‌ماند.

مویز تا الان دو بار موفق به کسب جایزه انجمن رمان‌نویسان رمانتیک شده است. او در این روایت عاشقانه سعی دارد این را به خوانندگانش بگوید که هیچ وقت برای شروع زندگی از صفر دیر نیست.

رمان من پیش از تو دارای فضاسازی و تصویرسازی زیبایی است که به راحتی خواننده را با خودش همراه می‌کند.

«جایی که عاشق بودیم» نوشته جنیفر نیون ترجمه فرانک معنوی

این کتاب در سال ۲۰۱۵ به عنوان بهترین رمان جوانان از سوی سایت گودریدز و بهترین رمان عاشقانه از جانب آمازون انتخاب شد.

جنیفر در این رمان به مسائل دوره نوجوانی و چالش‌های مربوط به آن می‌پردازد. موضوعاتی مانند افسردگی، خودکشی و عشق مباحثی است که شما در ابتدای رمان با آن مواجه می‌شوید.

«کاش کسی جایی منتظرم باشد» نوشته آناگاوالدا ترجمه ناهید فروغان

این رمان در سال ۱۹۷۰ چاپ شده و مجموعه ۱۳ داستان کوتاه فرانسوی است که از متن انگلیسی " I wish someone were waiting for me somewhere" به فارسی برگردانده شده است.

آناگاوالدا از معروف‌ترین داستان‌نویسان حال حاضر فرانسه است که در خانواده‌ای مرفه در پاریس متولد شده است. مجموعه داستان حاضر اولین اثر این نویسنده که پس از فروش چشمگیرش در فرانسه برایش شهرت جهانی به همراه داشت و به زبانهای زیادی ترجمه شده است.

«ما تمامش می‌کنیم» نوشته کالین هوور ترجمه آرتمیس مسعودی

هوور با رمان جسورانه و کاملن منحصربه‌فردش داستانی را روایت می‌کند از عشقی فراموش‌نشدنی که ناچار باید بیشترین بها را برای آن پرداخت.

هوور نویسنده رمان پرفروش «همسایگان بی عیب و نقص‌» درباره این رمان می‌گوید : ما تمامش می‌کنیم، یک داستان عاشقانه معمولی نیست. این کتاب قلبتان را می‌شکند و همزمان آن را از امید لبریز می‌کند تا انتهای داستان در میان گریه خواهید خندید.