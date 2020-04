اولین مطالعه در ایران و یکی از پنج مطالعه در دنیا با عنوان «بررسی حضور SARS-CoV-۲ (عامل بیماری کووید-۱۹) در هوای اتاق‌های ICU بیمارستان امام خمینی شهر تهران» به‌منظور پاسخ به شبهات وجود ویروس کرونا در هوا انجام و نتیجه آن منتشر شده است.

دکتر محمد صادق حسنوند روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: با رعایت حفظ فاصله دو متری از بیماران، نباید نگران انتقال ویروس از طریق تنفس باشیم و به عبارتی به احتمال فراوان از این طریق مبتلا به بیماری نخواهیم شد.

حسنوند همچنین پیشتر به روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفته بود که به‌منظور ارائه شواهد علمی در خصوص انتقال کرونا ویروس جدید در هوا محققان پژوهشکده محیط ‌زیست و دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران مطالعه‌ای را با عنوان «بررسی حضور SARS-CoV-۲ (عامل بیماری کووید-۱۹) در هوای اتاق‌های ICU مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) تهران» اسفند ماه ۱۳۹۸ در اتاق‌ های بستری بیماران مبتلا به کووید ۱۹ مجتمع بیمارستانی امام خمینی تهران انجام دادند که مقاله آن به چاپ رسید.

وی افزود: با توجه به همه‌گیری کووید -۱۹ در دنیا یکی از اصلی‌ترین سؤال‌هایی که ذهن محققان را درگیر کرده این است که روش‌های انتقال این ویروس کدامند؟ در حقیقت با توجه به شواهد موجود، برخی از محققین معتقداند که SARS-CoV-۲ (ویروس عامل کووید -۱۹) هوا برد (airborne) است و برخی دیگر با این بحث مخالف هستند.

این عضو هیات علمی دانشگاه ادامه داد: مراحل نمونه‌برداری از هوای داخل اتاق‌های بستری بیماران کرونایی و انجام آزمایش‌های مربوطه در اواخر اسفندماه ۱۳۹۸ صورت گرفت و مقاله این مطالعه در فرودین ماه در مجله Science of the Total Environment به چاپ رسیده است. در حقیقت این تحقیق جزء اولین مطالعات در دنیا در خصوص بررسی انتقال کووید-۱۹ از طریق هوا بوده است.

حسنوند تصریح کرد: در این مطالعه به منظور بررسی انتقال این ویروس از طریق هوا، تجهیزات استاندارد نمونه‌برداری هوا در فاصله حداقل ۲ تا ۵ متری از تخت بیماران مبتلا به کووید-۱۹و در ارتفاع حدود یک و نیم متری از کف نصب شدند. همچنین پارامترهای جانبی دیگری ازجمله تعداد ذرات معلق هوا، درجه رطوبت و دی‌اکسید کربن هم سنجش شد.

مجری طرح و نویسنده مسئول مقاله و رئیس مرکز تحقیقات آلودگی هوا پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران تصریح کرد کرد: براساس نتایج این تحقیق، در هیچ‌کدام از نمونه‌های هوای اتاق‌های بیماران کرونایی، SARS-CoV-۲ (ویروس عامل کووید-۱۹) مشاهده نشد و یافته‌های این مطالعه همانند نتایج مطالعات انجام‌شده در سنگاپور، هنگ کنگ و ... بوده است.

حسنوند گفت: گرچه در این مطالعه ویروس عامل کووید-۱۹ در هیچکدام از نمونه های هوای داخل اتاق های بستری بیماران کووید-۱۹ مشاهده نشد؛ اما با توجه به اینکه تاکنون شواهد محدودی در دنیا در این زمینه منتشر شده است، انجام مطالعات بیشتر به صورت experimental و در نظر گرفتن شرایط مختلف بسیار ضروری است.

توضیح اینکه با توجه به شواهد «موجود» سازمان‌های معتبر دنیا نظیر سازمان جهانی بهداشت (WHO) و مرکز پیشگیری و کنترل بیماری امریکا (US. CDC) تاکنون بحث هوابرد بودن این ویروس را تائید نکرده‌اند.

براساس اعلام وزارت بهداشت، تا ظهر امروز - چهارشنبه ۲۷ فروردین ماه - ۷۶ هزار و ۳۸۹ نفر در کشور به طور قطعی به ویروس کرونا مبتلا شده و با فوت ۹۴ نفر در ۲۴ ساعت گذشته، جان باختگان کرونا در کشور به ۴۷۷۷ نفر رسید.