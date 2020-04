یونسکو: اکنون بیش از هر زمان دیگری به فرهنگ نیاز داریم

یونسکو در بیانیه ای اعلام کرد که برای حمایت حمایت از صنایع و میراث فرهنگی برنامه‌های ویژه‌ای را آغاز می‌کند.

در این بیانیه آمده است:‌ یونسکو با حمایت از صنایع و برنامه‌های مربوط به میراث فرهنگی که با میلیون‌ها نفر از مردم در سراسر جهان ارتباط دارد، برای غلبه بر انزوای اجتماعی در طول بحران جهانی کووید۱۹ که به بخش فرهنگ ضربه سختی می‌زند، از فرهنگ کمک می‌گیرد.

آدری آزولای مدیرکل یونسکو در این باره گفت: ماهیت جهانی بحران کووید۱۹ فراخوانی برای جامعه بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری مجدد در همکاری‌های بین‌المللی و گفتگوهای بین دولتی در خصوص فرهنگ است. یونسکو متعهد است که دغدغه جهانی درباره اجرای بهترین برنامه‌های حمایتی از هنرمندان و مؤسسات فرهنگی در طول همه‌گیری کووید۱۹ و بعد از آن را در همه جهان انجام دهد و اطمینان حاصل کند که همه می‌توانند با میراث و فرهنگی که آن‌ها را به انسانیت و تاریخ بشری متصل می‌کند، در ارتباط باشند.

روز گذشته(پنجشنبه) یونسکو برای ارتقای آگاهی درباره فرهنگ و آموزش پیرامون میراث فرهنگی، یک کمپین جهانی در رسانه‌های اجتماعی به راه انداخت که با هشتگ #ShareOurHeritage، به آگاهی بخشی در زمینه فرهنگ می‌پردازد.

یونسکو همچنین با پشتیبانی فنی برنامه گوگل فرهنگ و هنر که روی تلفن همراه هوشمند و تحت وب در دسترس است، نمایشگاه آن‌لاین آثار فرهنگی بانمایش ده‌ها اثر از سایت‌های میراث جهانی در سراسر جهان را برپا می‌کند.

علاوه بر این، سازمان یونسکو از طریق نقشه آنلاین اماکن فرهنگی که در وب سایت خود قرار داده است و از طریق صفحاتی که در رسانه‌های اجتماعی دارد، درباره تأثیر کووید۱۹ در سایت‌های میراث جهانی که در ۸۹٪ کشورها به دلیل همه‌گیر بودن بیماری، کاملاً یا به طور جزئی و موقت بسته شده‌اند، آخرین اطلاعات را ارائه می‌دهد.

یونسکو از کودکان در سرتاسر جهان دعوت می‌کند نقاشی‌های خود را از آثار میراث جهانی به اشتراک بگذارند، این برنامه، فرصتی به کودکان می‌دهد تا خلاقیت و ارتباط خود را با میراث فرهنگی بیان کنند. پس از پایان بحران فوری، کمپین‌های #Sareculture و #ShareOurHeritage برای به اشتراک گذاشتن این اقدامات برای محافظت از میراث جهانی و ترویج گردشگری پایدار ادامه خواهد یافت.

در روز جهانی هنر که ۱۵ آوریل ۲۰۲۰، برگزار می‌شود، یونسکو با همکاری یکی از پیشگامان موسیقی الکترونیک و سفیر حسن نیت یونسکو، ژان میشل جار، میزبان یک گفتگوی آنلاین در رسانه‌های اجتماعی خواهد بود و هنرمندان و افراد تاثیرگذار در فرهنگ جهانی را گرد هم می‌آورد تا زنگ خطر را درباره تأثیر کووید۱۹ در معیشت هنرمندان و متخصصان فرهنگی به صدا در بیاورند. این بحث به منظور آگاهی از توسعه سیاست‌ها و سازوکارهای مالی است که می‌تواند به سازندگان آثار هنری و جوامع در رفع بحران کمک کند. از هنرمندان در سراسر جهان دعوت می‌شود که در رسانه‌های اجتماعی خود به این گفت‌وگو بپیوندند و از هنرمندان دیگر دعوت کنند تا اثری را که در مدت قرنطینه تولید می‌کنند را به نمایش بگذارند.

در روز ۲۲ آوریل، یونسکو، وزیران فرهنگ کشورهای جهان را در یک نشست آنلاین درباره کووید۱۹ و تأثیر آن بر فرهنگ دور هم جمع می‌کند. این نشست با تکیه بر نتایج مجمع وزیران فرهنگ یونسکو که در ۱۹ نوامبر ۲۰۱۹ برگزار شد، به وزیران کمک می‌کند درباره تأثیر بحران کرونا بر بخش فرهنگی کشورهای خود، اطلاعات و نظرات مهم را تبادل کنند و اقدامات و سیاست‌های ترمیمی متناسب با قوانین ملی خود را بیابند.

ارنستو اتون، دستیار فرهنگی مدیر کل یونسکو در این باره گفت: اکنون، بیش از هر زمان دیگری، مردم به فرهنگ نیاز دارند. فرهنگ می‌گوید ما مقاومت می‌کنیم. این جمله به ما امید می‌دهد و یادآوری می‌کند که تنها نیستیم. به همین دلیل یونسکو تمام تلاش خود را برای حمایت از فرهنگ، حفاظت از میراث ما و توانمندسازی هنرمندان و اهالی فرهنگ را اکنون و پس از گذشت این بحران، انجام خواهد داد.

بسته شدن اماکن میراث فرهنگی، موزه‌ها، تئاترها، سینماها و سایر مؤسسات فرهنگی‌، بودجه‌ها و سرمایه‌های فرهنگی برای هنرمندان، صنایع خلاق و همچنین برای حفاظت از اماکن فرهنگی شگفت‌انگیز و معیشت جوامع محلی و متخصصان و افراد مرتبط با هر بخش از فرهنگ را به خطر می‌اندازد. کووید۱۹ بسیاری از آداب و رسوم مرتبط با میراث فرهنگی ناملموس، از جمله آیین‌ها و مراسم‌ها را در معرض خطر و جوامع را در همه دنیا تحت تأثیر قرار داده است. همچنین ضررهای شغلی زیادی در سرتاسر جهان به بار آورده است، هنرمندان، که بیشتر آن‌ها برای کسب درآمدهای هنری خود به فعالیت‌های جانبی متکی هستند، اکنون نمی‌توانند به اهداف خود برسند و این موضوع نگران کننده است.

فراخوان رقابت جوایز آسیا - اقیانوسیه‌ یونسکو برای حفاظت از میراث فرهنگی سال ۲۰۲۰

در همین راستا، با وجود شرایط شخت در کشورهای مختلف‌های جهان، فراخوان شرکت در رقابت: جوایز آسیا - اقیانوسیه‌ یونسکو برای حفاظت از میراث فرهنگی سال ۲۰۲۰ را اعلام کرد.

جوایز آسیا - اقیانوسیه‌ یونسکو برای حفاظت از میراث فرهنگی نمونه‌هایی از تلاش‌های افراد و سازمان‌ها برای حفاظت و مرمت ساختارها، مکان‌ها و اموال میراث با ارزش در منطقه بنا نهاده شده است. هدف این جایزه تشویق دیگر مالکان برای انجام پروژه‌های حفاظت از میراث فرهنگی در جوامع خود به طور مستقل یا با همکاری بخش‌های دولتی و خصوصی است.

از سال ۲۰۰۰ تا کنون، مجموعا ۲۴۹ مورد از ۲۲ کشور، موفق به کسب جوایز آسیا – اقیانوسیه‌ یونسکو برای فعالیت‌های برگزیده در زمینه درک فضا، دستاوردهای فنی بی‌عیب و نقص و تاثیرات اجتماعی و خط مشی در سطوح محلی، ملی و منطقه‌ای شده‌اند. با شناخت این اقدامات، می‌توان گفت این جوایز به دستاوردهای هدفمندی در ایجاد تغییرات در حفاظت از میراث فرهنگی، مالکیت و قیمومیت این فعالیت‌ها و این نکته که چگونه میراث فرهنگی به بهبودی پایدار شهرها، جوامع و محیط کمک کرده است، نائل آمده است.

در سال ۲۰۱۹، یونسکو بیستمین سالروز موفقیت این جایزه را طی مراسمی منطقه‌ای با حضور جوامع فعال در حوزه حفاظت از میراث فرهنگی، برندگان دوره‌های پیشین این جوایز، هیت داوران، فعالین حوزه میراث، دانشگاهیان، دولت‌های محلی و ذی‌نفعان جشن گرفت.

مراسم مذکور به معرفی تجربه ۲۰ ساله این جایزه پرداخت و فرصتی فراهم آورد تا جوامع فعال در حوزه حفاظت از میراث فرهنگی و گستره وسیعی از عموم مردم تصویری از آینده با مسئولیت مشترک برای حفاظت از میراث فرهنگی ترسیم کنند.

مهلت ارسال

مهلت ارسال مدارک تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۰ (۱۰ تیر ۱۳۹۹)است.

دسته‌بندی جوایز

اسامی برندگان در ماه نوامبر سال ۲۰۲۰ اعلام خواهد شد که منتخبین نشان برتری، جایزه ممتاز، گواهی شایستگی، جایزه معماری نوین تلفیق شده با میراث فرهنگی و شناخت ویژه توسعه پایدار را دریافت خواهند کرد.

نشان برتری بالاترین رده در دسته‌بندی این جوایز است که دستیابی شگرف در تمامی معیارها را نشان داده و دارای تاثیرات عمده‌ای در سطح ملی یا منطقه‌ای است. جایزه ممتاز به پروژه‌هایی اعطا خواهد شد که بیانگر دستاورد برجسته‌ای در تمامی معیارها در سطح ملی یا منطقهای باشد در حالی که گواهی شایستگی بیانگر دستیابی عالی به تمامی معیارها است.

جایزه معماری نوین تلفیق شده با میراث فرهنگی به بناهای نوسازی اهدا می‌شود که طراحی برجسته آن‌ها با معماری تاریخی عجین شده باشد. این جایزه پروژه‌هایی را ترغیب می‌کند که با طرح و معماری جدید تکمیل شده باشد تا میراث فرهنگی موجود را غنی‌تر سازند. ضمایم ساختمانی، ملحقات جدید، فضای‌های عمومی و ساختارهای جدید مانند پل‌ها، همگی واجد شرایط شرکت در این رقابت هستند.

شناخت ویژه توسعه پایدار در دوره سال ۲۰۲۰ این جوایز معرفی شد تا به ارائه دستاوردهای قابل توجه در معیارهای این جوایز و تاثیر عمده‌ای در کمک و همکاری در راستای توسعه پایدار میراث فرهنگی می‌پردازد. پروژه‌های که به هر دو بخش حفاظت یا معماری نوین تلفیق شده با میراث فرهنگی ارسال می‌شوند واجد شرایط دریافت این نشان هستند.

معیارها و شرایط انتخاب

پروژه‌هایی که در ۱۰ سال گذشته تکمیل شده‌اند واجد شرایط جوایز حفاظت از میراث فرهنگی هستند. برای مثال خانه‌ها، ساختمان‌های تجاری و سازمانی، شهرها و روستاهای تاریخی، پایگاه‌های میراث فرهنگی و باستانی و منظرهای فرهنگی، نمونه‌های مناسبی برای رقابت در این جایزه هستند. طبق قوانین این جوایز، پروژه‌ها باید نشانگر درگیر بودن بخش خصوصی باشد.

چگونگی شرکت در این رقابت

برای شرکت در رقابت سال ۲۰۲۰ پروژه‌ها باید قبل از پایان مهلت ارسال به شکل آن‌لاین ارسال شود. ضمن این‌که پرونده‌ پروژه به همراه اسناد پشتیبان شامل توضیح پروژه در قالب رسمی، تصویر و عکس، هم در قالب الکترونیک و هم به شکل غیر دیجیتالی باید قبل از پایان مهلت ارسال برابر با ۳۰ ژوئن ۲۰۲۰ (۱۰ تیر ۱۳۹۹) با پست به دفتر یونسکو بانکوک ارسال شود.

در سال ۲۰۱۹، ۵۷ پروژه از ۸ کشور در منطقه آسیا و اقیانوسیه برای شرکت در این رقابت مدارک خود را ارسال نمودند که از بین آن‌ها ۱۶ پروژه از ۵ کشور وارد رقابت شدند. نشان برتری در سال ۲۰۱۹ به Tai Kwun – Centre for Heritage and Arts از هنگ کنگ، منطقه ویژه اداری چین اهدا شد. جایزه معماری نوین تلفیق شده با میراث فرهنگی نیز به سه پروژه‌ Joan Sutherland Theatre Passageway and Lift درخانه اپرای سیدنی استرالیا، Dry Pit Latrine in Jiaxian Ancient Jujube Garden از روستای نیگو در شانسی چین و The Mills از هنگ کنگ، منطقه ویژه اداری چین اهدا شد.

تا کنون ۷ پروژه از جمهوری اسلامی ایران موفق به کسب این جایزه شده اند: خانه‌ پل‌شیر، جلفای اصفهان (گواهی شایستگی در سال ۲۰۰۲)، خانه زرگر یزدی، یزد (نشان افتخار در سال ۲۰۰۴)، کاروانسرای زین‌الدین، یزد (نشان افتخار در سال ۲۰۰۵)، ارگ سریزد، یزد (جایزه ممتاز در سال ۲۰۱۴)، خانه داروغه، مشهد، (نشان افتخار در سال ۲۰۱۶)، خانه فرهنگ آفتاب، اصفهان (نشان افتخار در سال ۲۰۱۷)،دانشگاه خلیج فارس- دانشکده هنر و معماری، بوشهر (معماری نوین تلفیق شده با میراث فرهنگی در سال ۲۰۱۷).

برای اطلاعات بیشتر در رابطه با جزئیات برندگان روره های پیشین لطفا به وب‌سایت رسمی جایزه آسیا – اقیانوسیه‌ یونسکو برای حفاظت از میراث فرهنگی سال ۲۰۲۰ به نشانی مراجعه کنید.

برای اطلاعات بیشتر در رابطه با نحوه ارسال مدارک بخش فرهنگ، دفتر منطه ای یونسکو در بانکوک به آدرس پست الکترونیکی : heritageawards@unesco.org پاسخگوی سوالات خواهد بود.

به گزارش ایرنا، ویروس کرونا موسوم به کوید ۱۹ اواسط ماه دسامبر (۲۴ اذر) در شهر ووهان واقع در مرکز چین گزارش شد ابتدا از این بیماری به عنوان ذات الریه نام برده می شد اما کمیسیون ملی بهداشت چین در ۳۰ دسامبر سال ۲۰۱۹ (۹ دی ماه ۹۸) به صورت رسمی شیوع این ویروس را در چین اعلام کرد.

تدروس آدهانوم مدیر کل سازمان جهانی بهداشت چهارشنبه ۲۱ اسفندماه ۹۸ در کنفرانسی خبری تاکید کرد که اگرچه واژه همه‌گیر (pandemic) به دلیل حساسیتی که دارد نباید بدون دقت مورد استفاده قرار گیرد اما ارزیابی‌های این سازمان ویروس کرونا را همه‌گیر جهانی شناسایی و اعلام می‌کند.

از زمان شیوع ویروس کرونا (کووید۱۹) تاکنون و براساس آمار رسمی کشورها تاکنون بیش از یک و نیم میلیون تن به این ویروس مبتلا شده و بیش از ۸۸ هزار تن جان خود را در سراسر جهان از دست داده اند.