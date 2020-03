"رابرت فانتینا" روز شنبه در گفت‌وگوی اختصاصی با ایرنا درباره پیامدهای تحریم بر مهار کرونا افزود: چه بسا سخنی کلیشه‌ای باشد که همه ما در یک کشتی نشسته‌ایم، اما واقعیتی انکارناپذیر است.

وی بر نقش تک تک مردم برای پایان دادن بیماری کرونا تاکید کرد و ادامه داد: همه ما در معرض خطر هستیم و همه باید از نظر فیزیکی خود انزوایی را انتخاب کنیم تا از شیوع این بیماری جلوگیری شود.

این نویسنده و پژوهشگر آمریکایی اضافه کرد: اما ضمن حفظ این فاصله فیزیکی، باید حتما روابط شخصی خود را با خانواده و دوستان حفظ کنیم. حتی اگر شخصا تحت تاثیر بیماری قرار نگیریم، عزیزان ما در این شرایط از شنیدن صدای ما احساس اطمینان می کنند.

فانتینا خاطرنشان کرد: با همه گیر شدن ویروس کرونا در همه نقاط جهان و کمبود منابع آزمایشگاهی و تجهیزات لازم در بسیاری از مناطق، تک تک افراد باید آنچه را که عموما از آن به عنوان "دوری اجتماعی" یاد می شود، در دستور کار خود قرار دهند.

وی تاکید کرد: البته این اصطلاح شاید خیلی دقیق نباشد. ما باید ارتباطات اجتماعی خود را حفظ کنیم و "فاصله فیزیکی" توصیف بهتری است برای بیان آنچه همه ما باید انجام دهیم.

برای پایان دادن به تحریم‌های وحشیانه آمریکا می‌نویسم

این نویسنده در پاسخ به اینکه خود وی چگونه شرایط فاصله گیری اجتماعی را سپری می کند، گفت: من به برنامه‌های مختلفی متکی هستم تا ضمن حفظ فاصله فیزیکی با دیگران، ارتباطات اجتماعی خود را ادامه دهم.

فانتینا توضیح داد: انزوای خود تحمیل شده به سود من و هر کس که با آنها ارتباط برقرار می کنم، خواهد بود اما به شکل بزرگی شیوه زندگی من را تغییر داده است. چند نمونه از کارهایی که من متفاوت انجام می دهم را برای شما مثال می زنم.

وی گفت: من به یک پناهنده سوری جوان برای کلاس‌های درسش کمک می کنم. پیش از این او به خانه من می‌آمد و ما در منزل دیدار می کردیم. اکنون در واتس‌اپ پیام می زنیم و صحبت می کنیم.

این فعال صلح طلب آمریکایی افزود: من همچنین عضو هیات مدیره یک سازمان محلی هستم که برای آموزش مردم در مورد ظلم و ستم وحشیانه در فلسطین فعال است. همچنین در یک سازمان ملی برای کمک به مردم کشمیر فعالیت می کنم. پیشتر جلسات ما حضوری بود. اکنون ما از طریق ایمیل در حال ارتباط و انجام کارهایمان هستیم.

فانتینا افزود: من همین‌طور از تلفن استفاده می‌کنم تا با افرادی که به طور معمول از آنها بازدید می کردم، تماس بگیرم. ارسال نامه الکترونیکی نیز مفید است، اما شنیدن صدای دوستان و خانواده برای من و آنها همیشه اطمینان بخش است.

وی با اشاره به فعالیت اجتماعی و سیاسی خود گفت: علاوه بر این، من در مورد لزوم در خانه ماندن و همچنین در مورد پایان دادن به تحریم‌های وحشیانه آمریکا علیه کشورهای دیگر می نویسم. پایان دادن به ویروس نیازمند تلاش بین‌المللی یکپارچه است. این بی معنی است که بخواهند آن را در مرز یک کشور خاص متوقف کنند.

این پژوهشگر آمریکایی افزود: در این شرایط ناراحتی برای همه وجود دارد اما مشکلات ناخوشایند برای امثال من نسبت به دیگران در سایر نقاط جهان کمتر است. من نمی توانم به رستوران‌های مورد علاقه ام بروم اما کسانی هستند که غذایی برای سیر کردن شکم خود ندارند.

رابرت فانتینا نویسنده چندین کتاب درباره سیاست خارجی آمریکا و نظامی گری این کشور در عرصه جهانی است. وی نویسنده رمانی درباره جنگ ویتنام به نام Look Not Unto the Morrow است. دو کتاب وی، 'امپراتوری، نژادپرستی، نسل کشی: تاریخ سیاست خارجی ایالات متحده''Empire, Racism & Genocide: A History of U.S. Foreign Policy و 'فرار سربازان آمریکایی از ارتش' Desertion And the American Soldier به بررسی ریشه های داخلی جنگ های آمریکا در جهان و دلایل فرار سربازان آمریکایی از خدمت در ارتش این کشور و چگونگی پاسخ دولت آمریکا به آن می پردازد.