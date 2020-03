به گزارش هالیوود ریپورتر، هر سال یک روز پیش از آن که جوایز اسکار معرفی شوند، نامزدهای دریافت جایزه تمشک طلایی معرفی‌ می‌شوند. این جایزه هر سال به بدترین‌های سینمای جهان تعلق می‌گیرد.

امسال غافلگیرکننده‌تر از هر چیز اهدای این جوایز بود. چهلمین دوره‌ اهدای جوایز قرار بود یکشنبه ۱۴ مارس برگزار شود اما مانند بسیاری از رویدادهای فرهنگی به دنبال شیوع کرونا لغو شده بود. بنابراین مراسم به صورت آنلاین برگزار شد و برندگان از طریق یک ویدئو که در یوتیوب منتشر شد معرفی شدند.

امسال هم سه فیلم گربه‌ها (Cats)، مراسم تدفین خانواده‌ مدیا ( A Madea Family Funeral) و رمبو: آخرین خون (Rambo: Last Blood)، نامزدهای مهم دریافت تمشک طلایی بودند.

اما فیلم گربه‌ها مطابق انتظار، تمشک طلایی را درو کرد. این فیلم که جلوه‌های ویژه‌ بعضاً ناتمامی داشت، به کارگردانی تام هوپر ساخته و از موزیکال پرفروشی به همین نام اقتباس شده بود. گربه‌ها امسال جایزه‌ بدترین کارگردانی برای هوپر و بدترین بازیگر نقش مکمل مرد و زن برای جیمز کوردن و ریبل ویلسون را از آن خود کرد. این جایزه هوپر را در فهرست افرادی قرار می‌دهد که هم تمشک طلایی و هم جایزه‌ اسکار را دریافت کرده‌اند. هوپر در سال ۲۰۱۱ با سخنرانی پادشاه (The King’s Speech) اسکار بهترین کارگردانی را به خانه برد.

جان تراولتا هم در این دوره دومین جایزه‌ تمشک طلایی خودش را با هوادار متعصب (The Fanatic) کسب کرد، ادی مورفی هم جایزه‌ تمشک طلایی رستگاری را به خانه برد. این جایزه به بازیگری اهدا می‌شود که پس از یک یا چند فیلم ضعیف در فیلمی تحسین شده نقش‌آفرینی می‌کند، مورفی سال گذشته فیلم نام من دولمایت است را روی پرده داشت.

فهرست کامل برندگان از این قرار است:

بدترین فیلم

گربه‌ها (Cats)

بدترین بازیگر مرد

جان تراولتا برای بازی در هوادار متعصب (The Fanatic) و رنگ تجاری (Trading Paint)

بدترین بازیگر زن

هیلاری داف برای بازی در تسخیر شارون تیت (The Haunting of Sharon Tate)

بدترین بازیگر مرد نقش مکمل

جیمز کوردن برای بازی در فیلم انیمیشن گربه‌ها (Cats)

بدترین بازیگر زن نقش مکمل

ریبل ویلسون برای بازی در فیلم انیمیشن گربه‌ها (Cats)

بدترین زوج بازیگر

خز و پشم‌های نیمه‌-انسانی و نیمه-حیوانی گلوله شده در فیلم گربه‌ها (Cats)

بدترین کارگردان

تام هوپر برای فیلم گربه‌ها (Cats)

بدترین فیلمنامه

گربه‌ها (Cats) – (برنده)

بدترین بازسازی، تقلید یا دنباله

رمبو: آخرین خون (Rambo: Last Blood)

بدترین اقدام مخاطره‌آمیز برای زندگی بشر و اموال عمومی (شاخه‌ جدید سال ۲۰۱۹)

رمبو: آخرین خون (Rambo: Last Blood)

تمشک طلایی رستگاری

ادی مورفی (Dolemite Is My Name)