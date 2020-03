بدترین فروش سینماهای جهان ثبت شد

این هفته فروش سینماهای جهان در مجموع به ۵۷ میلیون دلار رسید که از سپتامبر ۱۹۹۸ تا کنون چنین رقم اندکی در فروش هفتگی ثبت نشده بود.

نمایش بسیاری از فیلم‌ها عقب افتاد و کمترین فروش افتتاحیه‌ها برای چند فیلم به ثبت رسید.

این هفته هم انیمیشن به پیش (Onward)، در صدر جدول قرار دارد اما فروش آن به شدت افت کرده و نگرانی‌هایی برای شکست تجاری فیلم به وجود آمده است.

به پیش در هفته دوم نمایش، در فروش هفتگی ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار و در فروش جهانی ۱۰۲ میلیون دلار را ثبت کرده است.

فیلم من هنوز باور دارم (I Still Believe)، در جایگاه دوم فروش هفتگی قرار دارد.

این فیلم داستان واقعی زندگی جرمی کمپ یک ستاره‌ موسیقی است که وقتی متوجه می‌شود نامزدش دچار یک بیماری شده است و ممکن است اتفاق ناگواری رخ دهد، باز هم امیدش را از دست نمی‌دهد، اما پایان داستان جور دیگری رقم می‌خورد.

بازیگران این فیلم بریت روبرتسون، ملیسا راکسبورگ، ناتان پارسونز، شانیا تواین و... هستند که به کارگردانی اندرو و جان اروین ساخته شده است.

من هنوز باور دارم، در هفته نخست نمایش، در فروش هفتگی ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار را پیش از فروش جهانی ثبت کرده است.

در رتبه سوم فیلم بلادشات (Bloodshot) جای دارد.

این فیلم اکشن- تخیلی، با بازی وین دیزل که گمان می‌رفت فروش قابل توجهی داشته باشد هم اسیر ویروس کرونا و تعطیلی سالن‌های سینما شد.

بلادشات روایتی از ری گریسون یک تفنگدار نیروی دریایی آمریکا است که توسط گروهی از دانشمندان مخفیانه بعد از مرگ احیا می‌شود و با پیشرفت فناوری نانو، به یک ماشین کشتار بیوتکنولوژی فوق بشری تبدیل می‌شود و اکنون دیگر بلادشات نام دارد.

بازیگران این فیلم وین دیزل، ایزا گونزالس، سم هوگان و... بوده اند و کارگردانی فیلم بر عهده دیو ویلسون بوده است.

بلادشات در هفته نخست نمایش، فروش هفتگی ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار دلار و در فروش جهانی ۲۳ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار را به نام خود ثبت کرده است.

فیلم مرد نامریی (The Invisible Man)، رتبه چهارم را در هفته سوم نمایش، با فروش هفتگی ۶ میلیون دلار و فروش جهانی ۱۲۲ میلیون دلار در اختیار گرفته است.

فیلم شکار (The Hunt )، رتبه پنجم را در اختیار دارد.

داستان این فیلم روایت دوازده غریبه است که صبح یک روز، در جایی ناشناخته از خواب بیدار می شوند و نمی‌دانند چگونه به آنجا رسیده اند. آن‌ها نمی‌دانند که برای هدف خاصی انتخاب شده‌اند، برای شکار...

بازیگران این فیلم بتی گیلپین، هیلاری سوانک، دیواین دولان، اتان سوپلی و... هستند و کارگردان کریگ زوبل آن بوده است.

فروش فیلم شکار در هفته اول نمایش، فروش هفتگی ۵ میلیون دلار و در فروش جهانی ۶ میلیون دلار بوده است.

پنج فیلم دوم فروش هفتگی از این قرار است:

سونیک جوجه تیغی (Sonic The hedgehog)، در هفته پنجم نمایش با فروش هفتگی ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار و فروش جهانی ۲۹۵ میلیون دلار

پیدا کردن راه بازگشت (Finding The Way Back)، در هفته دوم نمایش با فروش هفتگی ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار و فروش جهانی ۱۴میلیون دلار

آوای وحش (The Call Of The Wild)، در هفته چهارم نمایش، با فروش هفتگی ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار و فروش جهانی ۱۰۷ میلیون دلار

اما (.Emma)، در هفته چهارم نمایش با فروش هفتگی ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار و فروش جهانی ۲۵ میلیون دلار

پسران بد برای زندگی (Bad Boys for Life)، در هفته نهم نمایش، با فروش هفتگی ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار دلار و فروش جهانی ۴۱۸ میلیون دلار