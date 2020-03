سینماها با وجود کرونا، میزبان مرد نامریی شدند

این هفته فیلم مرد نامریی، با فروش چشم‌گیری که با وجود تعطیلی برخی سالن‌ها به خاطر شیوع ویروس کرونا داشت، در صدر فهرست فروش هفتگی جای گرفت.

فیلم مرد نامریی (The Invisible Man)، در ژانر وحشت و جنایی ساخته شده است.

این فیلم روایت دختری است که پس از خودکشی نامزدش، سعی می‌کند از این ماجرای تلخ عبور کرده و زندگی جدیدی برای خودش بسازد اما او به زنده‌ بودن نامزدش مشکوک می‌شود، چرا که فردی نامرئی، می‌خواهد او را به قتل برساند.

این فیلم با بازی الیزابت ماس و الیور جکسون-کوهن، آلدیس هاج، استورم رید و هریت دایر به کارگردانی لی ونل ساخته شده است. این فیلم از رمان مرد نامرئی اثر اچ.جی. ولز و فیلم مرد نامرئی که در سال ۱۹۳۷ به کارگردانی جیمز ویل ساخته شد، الهام گرفته‌ است.

مرد نامریی در هفته نخست نمایش، در فروش هفتگی ۲۹ میلیون دلار و در فروش جهانی ۴۸ میلیون دلار را ثبت کرده است.

در رتبه دوم، فیلم-انیمیشن سونیک جوجه تیغی (Sonic The hedgehog)، در هفته سوم نمایش، فروش هفتگی ۱۶ میلیون دلار و فروش جهانی ۲۶۵ میلیون دلار را در کارنامه دارد.

فیلم ماجرایی آوای وحش (The Call Of The Wild)، در هفته دوم نمایش، جایگاه سوم را با فروش هفتگی ۱۳ میلیون دلار و فروش جهانی ۷۹ میلیون دلار تجربه کرده است.

در جایگاه چهارم، انیمه ژاپنی مدرسه قهرمانان من، خیزش قهرمانان (My Hero Academia, Heroes: Rising) با نام ژاپنی Boku no hîrô akademia, Hîrôzu: Raijingu، جای دارد.

این انیمه، بر اساس یک مانگا ( کمیک بوک، داستان تصویری ژاپنی) به همین نام ساخته شده که سریال آن نیز پخش جهانی داشت. مدرسه قهرمانان من، خیزش قهرمانان، در نسخه سینمایی، ادامه فیلمی با همین نام اما با عنوان دو قهرمان است که در سال ۲۰۱۸ به نمایش درآمد.

این انیمه، داستان مدرسه‌ایست که بچه‌هایی با نیروهای ویژه می‌آموزند که چگونه از قدرت‌هایشان استفاده کنند و آن را رشد بدهند و هر بار اتفاقاتی می‌افتد که باید از این نیروها در راستای از بین بردن یک هدف شوم یا نگهداری از شخص یا شی ارزشمندی استفاده کنند.

این فیلم به کارگردان کنجی ناگاساکی ساخته شده که کارگردانی سریال‌ها را نیز بر عهده داشته است. صداپیشگان این انیمه فیلیشیا انجل، کریستوفر بوینس و جانی یانگ بوش بوده‌اند.

مدرسه قهرمانان من، خیزش قهرمانان که حضورش به عنوان یک انیمه ژاپنی، در میان ده فیلم برتر دنیا، کم سابقه بوده در هفته اول نمایش، فروش هفتگی ۴ میلیون دلار و فروش جهانی ۲۳ میلیون دلار را تجربه کرده است.

پسران بد برای زندگی (Bad Boys for Life) در هفته هفتم نمایش، با فروش هفتگی ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار دلار و فروش جهانی ۴۰۵ میلیون دلار در رتبه پنجم ایستاده‌اند.

پنج فیلم دوم فهرست فروش هفتگی از این قرار است:

پرندگان شکاری و رهایی فانتزی یک هارلی کوئین، (Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley)، در هفته چهارم نمایش، با فروش هفتگی ۴ میلیون دلار و فروش جهانی ۱۸۸ میلیون دلار

دلقک‌های غیرعادی: فیلم (Impractical Jokers: The Movie)، در هفته دوم نمایش، با فروش هفتگی ۳ میلیون دلار و فروش جهانی ۶ میلیون دلار

۱۹۱۷ در هفته دهم نمایش، با فروش هفتگی ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار و فروش جهانی ۳۶۲ میلیون دلار

براهامز، پسر ۲ (Brahms The Boy II) در هفته دوم نمایش، با فروش هفتگی ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار و فروش جهانی ۱۶ میلیون دلار

جزیره فانتزی (Fantasy Island) در هفته سوم نمایش، با فروش هفتگی ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار دلار و فروش جهانی ۴۰ میلیون دلار