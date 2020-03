مقایسه ویروس کرونا با آنفلوآنزای فصلی

در این گزارش به بررسی شباهت‌ها و تفاوت‌های این دو ویروس از تمام ابعاد می‌پردازیم.



کدام ویروس مرگبارتر است؟

تا کنون به نظر می‌رسد ویروس کرونا مرگبارتر از ویروس آنفلوانزای فصلی است. به طور متوسط آمار مرگ ناشی از ابتلا به آنفلوانزا حدود ۰.۱ درصد است. در سال ۱۹۱۸ میلادی آنفلوانزا آمار مرگ و میر بالایی نزدیک به ۲ درصد داشت و به دلیل این که بسیار مسری بود، موجب مرگ ده‌ها میلیون نفر شد.

ارزیابی اولیه از آمار مرگ ناشی از کرونا که بر اساس وضعیت بیماران ووهان چین به دست آمده است، نرخ مرگ ناشی از ابتلا به این ویروس را در حدود ۲ درصد تخمین می‌زد. اما بر اساس گزارش جدیدی که با استفاده از اطلاعات هزار و ۹۹ بیمار در بخش‌های مختلف چین گردآوری و در نشریه The New England Journal of Medicine منتشر شده است، نرخ مرگ ناشی از ویروس کرونا ۱.۴ درصد است. با وجود این، به اعتقاد محققان تعداد قابل توجهی از افراد مبتلا به کرونا فاقد علایم ظاهری بوده یا علایم خفیفی دارند و به همین علت شناسایی نمی‌شوند. در نتیجه با احتساب این افراد به احتمال زیاد نرخ واقعی مرگ بیماران از این میزان نیز کمتر است و زیر یک درصد برآورد می‌شود.

در هر حال حتی ویروسی که نرخ مرگ پایینی دارد، در صورتی که تعداد بسیار زیادی از افراد را آلوده کند، منجر به مرگ تعداد قابل توجهی از انسان‌ها خواهد شد.

کدام ویروس مسری‌تر است؟

بر اساس اطلاعاتی که تا کنون گردآوری شده، ویروس کرونا از اغلب انواع ویروس آنفلوانزا مسری‌تر است. هرشخص مبتلا به کرونا به طور متوسط ۲.۲ نفر را به این ویروس آلوده می‌کند. البته در ارائه این آمار باید توجه داشت که اپیدمی ویروس کرونا در ابتدای امر به درستی مدیریت نشده است. پس از کنترل شیوع این ویروس، آمار سرایت آن نیز کاهش خواهد یافت.

میزان سرایت آنفلوانزا در سال ۱۹۱۸ میلادی نیز نزدیک به نرخ کنونی ویروس کرونا بود، اما اکنون هر شخص مبتلا به آنفلوانزا به طور متوسط ۱.۳ نفر را به این ویروس مبتلا می‌کند.

افراد مبتلا به هر دو ویروس پیش از ظهور علایم بیماری، می‌توانند موجب سرایت آن به سایرین شوند و همین امر کنترل آن‌ها را دشوارتر می‌کند.

چه افرادی در معرض بیشترین خطر قرار دارند؟

هردو ویروس کرونا و آنفلوانزا برای افراد بالای ۶۵ سال و افراد دارای بیماری‌های مزمن یا دارای سیستم ایمنی ضعیف، خطرناک هستند. میزان مرگ مردانی که دهه چهارم زندگی خود را سپری می‌کنند و به ویروس کرونا آلوده شده‌اند، در مقایسه با زنان به ویژه در کشور چین بالاتر است، اما در مورد آنفلوانزای فصلی چنین الگویی وجود ندارد.

ظاهرا آنفلوانزا برای کودکان خطرناک‌تر است، اما اغلب کودکانی که به ویروس کرونا مبتلا می‌شوند، علایم خفیفی داشته یا فاقد علایم این بیماری هستند.

آنفلوانزا برای زنان باردار نیز یک ویروس خطرناک محسوب می‌شود، اما هنوز مشخص نیست که کرونا تا چه حد برای این افراد خطرناک است.

شدت عوارض کدام ویروس بیشتر است؟

علایم اولیه هردو ویروس شامل تب و سرفه است و بدون آزمایش نمی‌توان آن‌ها را از یکدیگر تشخیص داد. ذات‌الریه بین بیماران مبتلا به کرونا کاملا شایع است.

بر اساس تحقیقات انجام شده در کشور چین، از بین افراد مبتلا به کرونا که خدمات پزشکی دریافت کرده‌اند، ۸۰ درصد دارای علایم خفیف، ۱۵ درصد دارای علایم شدید و ۵ درصد دارای علایم خطرناک بودند.

به اعتقاد متخصصان، بسیاری از مبتلایان به کرونا فاقد علایم بیماری هستند و به همین علت اساسا به دنبال درمان آن نمی‌روند. در نتیجه آماری از این افراد به دست نمی‌آید و نمی‌توان به درستی نسبت موارد شدید و خفیف مبتلایان را تشخیص داد.

آیا می‌توان دربرابر کرونا مصونیت به دست آورد؟

معمولا پس از آلودگی به ویروس، آنتی بادی‌هایی در بدن تولید می‌شود که با ویروس مقابله کرده و مانع ابتلای مجدد به آن می‌شود. بنابر این انتظار می‌رود افرادی که یک بار به کرونا مبتلا شده‌اند، در برابر آن مصونیت به دست آورند. البته مشخص نیست که این مصونیت تا چه مدت باقی می‌ماند و ممکن است با ابتلا به سایر انواع ویروس کرونا که موجب سرماخوردگی عادی می‌شود، این مصونیت از بین برود. واکسن‌های موجود در بازار حداقل موجب مصونیت در برابر برخی از انواع آنفلوانزا می‌شوند.

چه روش‌هایی برای درمان این ویروس‌ها وجود دارد؟

فعلا برای ویروس کرونا هیچ درمان مورد تاییدی وجود ندارد. اما متخصصان راهکارهای مقابله با ویروس‌ها شامل استراحت، مصرف داروهای ضددرد و تب‌بر، مصرف مایعات و جلوگیری از کم‌آبی بدن را توصیه می‌کنند. بیماران مبتلا به کرونا که دچار ذات‌الریه می‌شوند، احتمالا به اکسیژن و دستگاه تسهیل‌کننده تنفس نیز نیاز دارند.

برای آنفلوانزا چهار داروی شناخته شده وجود دارد که بهترین زمان مصرف آن‌ها ظرف دو روز از آغاز علایم بیماری است.

آیا امکان واکسیناسیون وجود دارد؟

در حال حاضر محققان در تلاشند تا واکسن ویروس کرونا را بسازند. انتظار می‌رود نمونه اولیه این واکسن ظرف چندماه آینده برای آزمایشات انسانی آماده شود. اما تولید انبوه و عرضه عمومی آن حداقل یک یا دو سال به‌طول می‌انجامد.

در مقابل، واکسن آنفلوانزا تولید شده و به طور عمومی عرضه می‌شود. این واکسن بین ۴۰ تا ۶۰ درصد در جلوگیری از ابتلا به آنفلوانزا موثر است.

آیا ویروس کرونا با گرم شدن هوا از بین می‌رود؟

واقعیت این است که ویروس کرونا یک ویروس جدید است و هیچ اطلاعاتی از نحوه اثرگذاری آب و هوا بر آن وجود ندارد.