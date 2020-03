برگزیدگان جشنواره فیلم برلین ۲۰۲۰ معرفی شدند

بنا بر اعلام سایت رسمی جشنواره فیلم برلین، مراسم پایانی این جشنواره شب گذشته در کاخ برلیناله برگزار شد و برگزیدگان آن به شرح اعلام شدند:

جوایز هیات داوران بخش مسابقه بین‌الملل

خرس طلای بهترین فیلم: شیطان وجود ندارد (There Is No Evil) به کارگردانی محمد رسول‌اف (آلمان/جمهوری چک/ایران)

خرس نقره‌ای جایزه بزرگ هیئت داوران: هرگز، به‌ندرت، گاهی اوقات، همیشه (Never Rarely Sometimes Always) به کارگردانی الیزا هیتمن (آمریکا)

خرس نقره‌ای جایزه بهترین کارگردان: هونگ سانگ‌سو برای زنی که فرار کرد (The Woman Who Ran) (کره جنوبی)

خرس نقره‌ای جایزه بهترین بازیگر زن: پائولا بیر برای اوندینه (Undine) به کارگردانی کریستیان پتزولد (آلمان/فرانسه)

خرس نقره‌ای جایزه بهترین بازیگر مرد: الیو جرمانو برای پنهان ‌شده (Hidden Away) به کارگردانی جورجو دیریتی (ایتالیا)

خرس نقره‌ای جایزه بهترین فیلمنامه: دامیانو دینوچنتزو و فابیو دینوچنتزو برای قصه‌های بد (Bad Tales) به کارگردانی خودشان (ایتالیا/سوئیس)

خرس نقره‌ای جایزه ویژه هفتادمین برلیناله: سابقه را پاک کن (Delete History) به کارگردانی بنوا دلپین و گوستاو کرورن (فرانسه/بلژیک)

خرس نقره‌ای جایزه بهترین دستاورد هنری چشمگیر: یورگن یورگس برای فیلمبرداری دائو. ناتاشا (DAU. Natasha) به کارگردانی ایلیا کژانوفسکی و یکاترینا اورتل (آلمان/اوکراین/بریتانیا/روسیه)

جوایز هیئت داوران بخش مسابقه بین‌الملل فیلم کوتاه

خرس طلایی بهترین فیلم کوتاه: تی (T) به کارگردانی کیشا ری ویدرسپون (آمریکا)

خرس نقره‌ای جایزه هیئت داوران: فیلیپینانا (Filipiñana) به کارگردانی رافائل مانوئل (فیلیپین/بریتانیا)

خرس نقره‌ای جایزه فیلم کوتاه: آئودی (Audi: Genius Loci) به کارگردانی آدرین مریژو (فرانسه)

GWFF جایزه بهترین فیلم بلند اول: لوس کنداکتوس (Los conductos) به کارگردانی کامیلو رسترپو (فرانسه/کلمبیا/برزیل)

با تقدیر از فیلم حیوانات عریان (Naked Animals) به کارگردانی ملانی ولده (آلمان)

جایزه بهترین مستند

جایزه بهترین مستند: در معرض اشعه (Irradiated) به کارگردانی ریتی پان (فرانسه/کامبوج)

با تقدیر از یادداشت‌هایی از دنیای زیرین (Notes from the Underworld) به کارگردانی تیتزا کووی و راینر فریمل (اتریش)

جوایز هیئت داوران بخش برخوردها

جایزه بهترین فیلم: کارها و روزها (The Works and Days) به کارگردانی سی‌دبلیو وینتر و آندرش ایستروم (آمریکا/سوئد/ژاپن/هنگ کنگ/بریتانیا)

جایزه بهترین کارگردان: کریستی پویو برای مالمکروگ (Malmkrog) (رومانی/صربستان/سوئیس/سوئد/بوسنی و هرزگوین)

جایزه ویژه داوران: دردسر به دنیا آمدن (The Trouble With Being Born) به کارگردانی ساندرا وولنر (اتریش/آلمان)

با تقدیر از ایزابلا (Isabella) به کارگردانی ماتیاس پینیرو (آرژانتین/فرانسه)

جوایز بخش نسل

بخش کودکان نسل Kplus (هیئت داوران کودک)

خرس بلورین بهترین فیلم بلند: چیزهای شیرین (Sweet Thing) به کارگردانی الکساندر راک‌ول (آمریکا)

با تقدیر از هـ برای شادی است (H Is for Happiness) به کارگردانی جان شیدی (استرالیا)

خرس بلورین بهترین فیلم کوتاه: نام پسر (The Name of the Son) به کارگردانی مارتینا ماتزکین (آرژانتین)

با تقدیر از دوشیزه (Miss) به کارگردانی امیرة جهان خلف‌الله (الجزایر/فرانسه)

بخش نسل Kplus (هیئت داوران بین‌الملل)

جایزه بزرگ بهترین فیلم بلند: گرگ‌ها (The Wolves) به کارگردانی ساموئل کیشی لئوپو (مکزیک)

با تقدیر از دو فیلم جذاب‌ها (Cuties) به کارگردانی میمونا دوکوره (فرانسه)

مامان، مامان، مامان (Mum, Mum, Mum) به کارگردانی سول بررتو پیچون-ریویه‌یر (آرژانتین)

جایزه ویژه بهترین فیلم کوتاه: نام پسر (The Name of the Son) به کارگردانی مارتینا ماتزکین (آرژانتین)

با تقدیر از بادبادک‌ها (The Kites) به کارگردانی سید پیام حسینی (ایران)

بخش نسل ۱۴plus (هیئت داوران نوجوان)

خرس بلورین بهترین فیلم بلند: بانوی نیل ما (Our Lady of the Nile) به کارگردانی عتیق رحیمی (فرانسه/بلژیک/رواندا)

با تقدیر از شورش سفید (White Riot) به کارگردانی روبیکا شاه (بریتانیا)

خرس بلورین بهترین فیلم کوتاه: مشهورها (Clebs) به کارگردانی حلیمه وردیری (کانادا/مراکش)

با تقدیر از خداحافظ گولووین (Goodbye Golovin) به کارگردانی متیو گریمار (کانادا)

بخش نسل ۱۴plus (هیئت داوران بین‌الملل)

جایزه بزرگ بهترین فیلم بلند: نام من بغداد است (My Name Is Baghdad) به کارگردانی کارو آلویز ده سوزا (برزیل)

با تقدیر از صداها در باد (Voices in the Wind) به کارگردانی نوبوهیرو سوا

جایزه ویژه بهترین فیلم کوتاه: مشهورها (Clebs) به کارگردانی حلیمه وردیری (کانادا/مراکش)

با تقدیر از اسب سفید بالدار (White Winged Horse) به کارگردانی مهیار ماندگار (ایران)

جوایز هیئت داوران کلیسای جهانی

جایزه بخش مسابقه بین‌الملل ۲۰۲۰: شیطان وجود ندارد (There Is No Evil) به کارگردانی محمد رسول‌اف (آلمان/جمهوری چک/ایران)

جایزه بخش پانوراما ۲۰۲۰: پدر (Father) به کارگردانی سردان گولوبوویچ (صربستان/فرانسه/آلمان/کرواسی/اسلوونی/بوسنی و هرزگوین)

با تقدیر از فرار سعودی (Saudi Runaway) به کارگردانی سوزانه رگینا مویرس (سوئیس)

جایزه بخش فُروم ۲۰۲۰: صفر (Zero) به کارگردانی کازوهیرو سودا (ژاپن/آمریکا)

جوایز هیئت داوران فیپرشی

جایزه بخش مسابقه بین‌الملل ۲۰۲۰: اوندینه (Undine) به کارگردانی کریستیان پتزولد (آلمان/فرانسه)

جایزه بخش برخوردها ۲۰۲۰: دگردیسی پرنده‌ها (The Metamorphosis of Birds) به کارگردانی کاتارینا واسکونسلوس (پرتغال)

جایزه بخش پانوراما ۲۰۲۰: موگول موگولی (Mogul Mowgli) به کارگردانی بسام طارق (بریتانیا)

جایزه بخش فُروم ۲۰۲۰: قرن بیستم (The Twentieth Century) به کارگردانی متیو رنکین (کانادا)

جایزه فیلم انجمن ۲۰۲۰: شیطان وجود ندارد (There Is No Evil) به کارگردانی محمد رسول‌اف (آلمان/جمهوری چک/ایران)

جایزه سینماهای هنری CICAE

جایزه بخش پانوراما ۲۰۲۰: حفار (Digger) به کارگردانی گئورگیس گریگوراکیس (یونان/فرانسه)

جایزه بخش فُروم ۲۰۲۰: آرام شدن (The Calming) به کارگردانی سونگ فنگ

جایزه سینماهای اروپا ۲۰۲۰: امید (Hope) به کارگردانی ماریا سودال (نروژ/سوئد)

جایزه تماشاگران پانوراما

جایزه فیلم‌ داستانی ۲۰۲۰

جایزه اول پدر (Father) به کارگردانی سردان گولوبوویچ (صربستان/فرانسه/آلمان/کرواسی/اسلوونی/بوسنی و هرزگوین)

جایزه دوم: دلخور نباش (No Hard Feelings) به کارگردانی فراز شریعت (آلمان)

جایزه سوم: امید (Hope) به کارگردانی ماریا سودال (نروژ/سوئد)

جایزه فیلم مستند ۲۰۲۰

جایزه اول: به چچن خوش آمدید (Welcome to Chechnya) به کارگردانی داوید فرانس (آمریکا)

جایزه دوم: فرار سعودی (Saudi Runaway) به کارگردانی سوزانه رگینا مویرس (سوئیس)

جایزه سوم: دختر کوچک (Little Girl) به کارگردانی سباستین لیفشیتز (فرانسه)

جایزه فیلم صلح: گرگ‌ها (The Wolves) به کارگردانی ساموئل کیشی لئوپو (مکزیک)

جایزه فیلم عفو بین‌الملل: به چچن خوش آمدید (Welcome to Chechnya) به کارگردانی داوید فرانس (آمریکا)

هفتادمین دوره جشنواره فیلم برلین به مدیریت اجرایی ماریت ریسنبک Mariette Rissenbeek و مدیریت هنری کارلو چاتریان Carlo Chatrian و بعد از ۱۸ سال ریاست دیتر کاسلیک Dieter Kosslick ، (از ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۸) برگزار می شود.

جشنواره بین المللی فیلم برلین از سال ۱۹۵۱ کار خود را آغاز کرد و در شهری که دو تکه شده بود، به محلی برای تبادل فرهنگ، ارائه نقدهای سینمایی و موضوعات اجتماعی تبدیل شد. این جشنواره تا امروز به عنوان سیاسی‌ترین جشنواره در میان جشنواره های معتبر فیلم در سراسر جهان تعبیر می شود.

این جشنواره به طور متوسط سالانه میزبان ۴۰۰ فیلم، نزدیک به دو هزار سینماگر از کارگردان و بازیگران و فیلمنامه نویس تا دیگر عوامل حوزه سینما و فیلم هایی در ژانرهای مختلف از فیلم های داستانی تا مستند و تجربه های جدید هنرمندان تازه کار و معناگرا در قالب های فیلم کوتاه و بلند است که در سینماهای متفاوتی در شهر برلین به نمایش درمی آیند و مخاطبان را به دنیایی از سبک های زندگی متفاوت، رویکردهای گوناگون و برداشت های مختلف از زندگی می برند تا برداشت های خود را از زندگی به معرض سنجش بگذارند و تجربیات جدید با دیدن و لمس فیلم هایی در دو دنیای فیلم های کلاسیک و تجربه‌های تازه هنرمندانه و زیبایی شناختی به دست آورند. جشنواره فیلم برلین همچنین فرصتی برای گفت وگوهای طولانی بین مخاطبان و هنرمندان اهالی سینما فراهم می آورد.

جشنواره فیلم برلین بخش های مختلفی شامل بخش مسابقه بین الملل، رویارویی‌ها (بخشی که مختص فیلم‌سازان مستقل و نوآور است، Encounters) بخش مسابقه فیلم های کوتاه، بخش پانوراما که به بهترین فیلم به داوری مخاطبان جایزه می دهد، بخش فروم که فیلم هایی با گفتمان هنری و اجتماعی و به طور خاص زیبایی شناختی را به بینندگان عرضه می کند و بخش نسل که فیلم های مرتبط با کودکان و دیگران را نشان می دهد تنها بعضی از بخش های این جشنواره هستند، غیر از این بازار فیلم اروپا که همزمان با جشنواره فیلم برلین در این جشنواره برپا می شود یکی از مهم ترین بازارهای فیلم در دنیا محسوب می‌شود و بازار تولیدات مشترک، استعدادهای جشنواره برلین و صندوق سینمایی جهان در حاشیه این جشنواره فرصت خوبی برای ارائه آثار به روسای جشنواره های دیگر و پخش کنندگان فیلم ها در سینماهای سراسر جهان یا تلویزیون هاست.