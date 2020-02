شکوفه آذر، نماینده ایران در بوکر ۲۰۲۰

هیئت داوران جایزه بین المللی بوکر ، ۱۳ کتاب را در فهرست بلند برای دریافت جایزه معتبر داستان ترجمه شده از همه زبان‌ها معرفی کرد.

جایزه بوکر بین‌المللی هر سال به کتاب هایی تعلق می‌گیرد که به زبان انگلیسی ترجمه و در انگلستان یا ایرلند منتشر شده‌اند. هدف این جایزه تشویق به انتشار و ترجمه باکیفیت داستان‌ها از سراسر دنیا و ارتقا یافتن کار مترجمان است.

در این جایزه رمان‌ها و مجموعه‌های داستان کوتاه می‌توانند حضور داشته باشند، نویسنده و مترجم به یک اندازه در این جایزه اعتبار دارند و جایزه پنجاه هزار پوندی جایزه بوکر، بین نویسنده و مترجم به طور مساوی تقسیم می‌شود.

نویسندگان و مترجمانی که در فهرست کوتاه نامزدها جای بگیرند نیز ۱۰۰۰ پوند، جایزه دریافت خواهند کرد که مجموع اعتبار جایزه به ۶۲ هزار پوند می‌رسد.

اسامی کامل بلند جایزه بوکر ۲۰۲۰، از این قرار است:

سگ قرمز (Red Dog)، نویسنده ویلم آنک، مترجم میشیل هینس از زبان آفریقایی، کشور آفریقای جنوبی، نشر پوشکین پرس



روشنگری درخت سبز آلو (The Enlightenment of The Greengage Tree)، نویسنده شکوفه آذر، مترجم ناشناس از زبان فارسی، کشور ایران، انتشارات اروپا



ماجراجویی‌های آهن چینی(The Adventures of China Iron)، نویسنده گابریلا کابزون کامارا، مترجم آیونا مکینتایر و فیونا مکینتاش، از زبان اسپانیایی، کشور آرژانتین، نشر چارکو پرس



نام دیگر: سیتوپلاستی۱-۲ (The Other Name: Septology I – II)، نویسنده جان فاس، مترجم دامیون سیرلز، از زبان نروژی، کشور نروژ، انتشارات فیتزکارالدو



زندگی هشتم (The Eighth Life)، نویسنده نینو هاراتیشولی، مترجمان شارلوت کالینز و روث مارتین از زبان آلمانی، کشور گرجستان، نشر اسکرایب بریتانیا



سروتونین (Serotonin)، نویسنده مایکل هولوبک، مترجم شان وایت‌ساید، از زبان فرانسوی، کشور فرانسه، نشر ویلیام هینمن



تیل (Tyll)، نویسنده دانیل کِلمان، مترجم راس بنجامین از زبان آلمانی، کشور آلمان، نشر کوئرکاس



فصل طوفان (Hurricane Season)، نویسنده فرناندو ملچور، مترجم سوفی هیوز، از زبان اسپانیایی، کشور مکزیک، انتشارات فیتزکارالدو



پلیس حافظه (The Memory Police)، نویسنده یوکو اوگاوا، مترجم استفن اشنایدر، از زبان زاپنی، کشور ژاپن، نشر هارویل سکر



صورت‌هایی که خوب به یاد ندارم (Faces on the Tip of My Tongue)، نویسنده امانوئل پاگانو، مترجمان سوفی لوئیس و جنیفر هیگینز، از زبان فرانسوی، کشور فرانسه، نشر پیرنه پرس



چشمان کوچک (Little Eyes)، نویسنده سامانتا شابلین، مترجم مگان مک‌داول، از زبان اسپانیایی، کشور آرژانتین، نشر وان ورلد



درد شب (The Discomfort of Evening)، نویسنده ماریک لوکاس رینولد، مترجم میشل هاچیسون از زبان هلندی، کشور هلند، نشر فابر اند فابر



مَک و مشکل‌هایش (Mac and His Problem)، نویسنده انریکه ویلا ماتاس، مترجمان مارگارت جول کاستا و سوفی هیوز، از زبان اسپانیایی، کشور اسپانیا، نشر هارویل سکر



نامزدهای نهایی امسال در تاریخ دوم آوریل، ۱۴ فروردین ۱۳۹۹ و برنده‌ سال ۲۰۲۰ در تاریخ ۱۹ می، ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ اعلام می‌شود.

فهرست بلند جایزه بوکر، توسط هیئت ۵ نفره داوران به سرپرستی تد هاچکینسون، مدیر بخش شعر و ادبیات مرکز هنری بانک جنوبی، بزرگترین مرکز هنری انگلستان برگزیده شده است.

لوسی کامپوس، مدیر مرکز بین‌المللی نویسندگان در فرانسه، برنده جایزه من بوکر برای نویسندگی و ترجمه، جنیفر کرافت، برنده جایزه بوکر بین‌المللی در سال ۲۰۱۸برای ترجمه کتاب پروازها نوشته اولگا توگارچوک، والری لوئیزلی، نویسنده، مترجم و موسیقی‌دان، جیت تاییل، نویسنده و نامزد جایزه بوکر در سال ۲۰۱۲، هیئت داوران جایزه بوکر ۲۰۲۰ را تشکیل می‌دهند.

جایزه ادبی بوکر، پیش از این به نام بوکر مک کانل طی سال های ۱۹۶۹ تا ۲۰۰۱ و طی سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۹ به نام جایزه من بوکر شناخته می شد. این جایزه هر سال به بهترین رمان اصلی نوشته شده به زبان انگلیسی و چاپ شده در انگلیس اهدا می شود. نویسندگان شهروند کشورهای همسود (اتحادیه ای متشکل از ۵۳ کشور) به علاوه ایرلند، آفریقای جنوبی و بعدها زیمبابوه در سال های اول تا سال ۲۰۱۴ واجد شرایط دریافت این جایزه بودند، در ادامه به هر رمانی که به زبان انگلیسی نوشته شده باشد گسترش یافت.

جایزه بوکر که طی سال ها با تغییرات عمده ای روبرو بوده است، از سال ۲۰۱۶ به بعد به جایزه ای به یک کتاب ترجمه شده به انگلیسی به ارزش ۵۰ هزار پوند را نیز افزود که مساوی بین نویسنده و مترجم تقسیم می شود. این جایزه که به من‌بوکر بین المللی (Man Booker International Prize) مشهور است سال گذشته به کتاب اجرام آسمانی (Celestial Bodies) نوشته یوخا الهارثی (Jokha Alharthi) از عمان و مریلین بوث (Marilyn Booth) مترجم این اثر رسید.

روند انتخاب برنده جایزه با تشکیل یک کمیته مشورتی شامل یک نویسنده، دو ناشر، یک نماینده ادبی، یک کتابفروش، یک کتابدار و یک ریئیس منتصب بنیاد جایزه بوکر آغاز می شود. سپس کمیته مشورتی، هیات داوران را که عضویت آن هر ساله تغییر می کند، برمی‌گزیند. داوران از میان منتقدان برجسته ادبی، نویسندگان، دانشگاهیان و شخصیت های برجسته عمومی انتخاب می شوند.