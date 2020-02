همدلی علیه ویروس کرونا در کهگیلویه و بویراحمد

هر چند افزایش چند برابری قیمت اقلام بهداشتی و خوراکی هایی مورد نیاز برای بهبود یا پیشگیری از ابتلای به ویروس کرونا از طرف تعداد معدودی سودجو در استان باعث نگرانی و انتقادهای زیادی در روزهای نخست شد اما پیش قدم شدن خیران و کمک های نقدی برای خرید ماسک،تعطیلی خودجوش سفره خانه های سنتی و قلیان سراها و راه اندازی کمپین های در خانه می مانیم امیدها را برای شکل گیری انسجام و تحقق کنترل ویروس کرونا زنده کرده است.

مسئولان اجرایی استان با هم با تعطیلی مدارس،دانشگاه ها،مکان های ورزشی،کنسل کردن جشنواره ها،آزمون های استخدامی،سمینارها، ضدعفونی کردن ساختمان ها و تجهیزات آموزشی،اداری، تلاش برای تهیه ماسک و مواد ضدعفونی کننده،آموزش و اطلاع رسانی سعی کردند از تمام ظرفیت های موجود برای مهار ویروس کرونا استفاده کنند اما حقیقت این است آنچه می تواند ویروس کرونا را از پای درآورد بسیج ملی در خود مراقبتی فردی است.

این روزها کمپینی در شبکه اجتماعی فضای مجازی کهگیلویه و بویراحمد با عنوان چهارده روز درخانه بمانیم راه اندازی شده که پیوستن به این اقدام ارزنده خودجوش نشان دهنده همراهی مردم برای شکست ویروس کروناست.

هرچند هم اکنون اجازه برپایی آئین های عروسی در تالارهای استان داده نمی شود اما نگرانی برای برگزاری آئین های شادی و غم در خانه ها هشدارهای برخی کارشناسان استان را در پی داشته است.

البته این روزها برخی از شهروندان کهگیلویه و بویراحمد در شبکه های اجتماعی مجازی اعلام کرده اند که آئین چهلمین روز درگذشت وابستگان خود را برپا نمی کنند که می تواند الگویی برای بقیه افراد باشد.

از آنجا که ویروس کرونا از پنچ تا ۹ روز بر روی سطوح می‌تواند زنده بماند ضدعفونی کردن سطوح خانگی چون دستگیره درها،گوشی های همراه، شیرهای آب،میزها و سایر سطوح گام نخست برای قرنطینه کردن ویروس کرونا در پشت در خانه هاست.

کرونا یکی از ویروس‌های ایجاد کننده سرماخوردگی است و ۱۰ الی ۱۵ درصد ویروس‌های سرماخوردگی، کرونا ویروس‌ها هستند.

سه ویروس از نوع کرونا ویروس‌ها در سالیان اخیر اپیدمی شده است که شامل سارس، مرس و کوئید ۱۹ یا همان کرونا ویروس جدید است.

کرونا ویروس با قطرات تنفسی و از طریق تماس مستقیم و غیرمستقیم انتقال می‌یابد و اگر ترشحات فرد آلوده به ویروس روی سطوح بماند می‌تواند از طریق تماس منتقل شود بنابراین گرفتن دستمال کاغذی جلوی دهان و بینی و رعایت فاصله یک متر از توصیه هایی است که باید آن را جدی گرفت.

بیشترین قشر درگیر ویروس کرونا گروه سنی ۵۰ سال است و براساس شواهد ۷۰ درصد مردان و ۳۰ درصد زنان درگیر با این ویروس می‌شوند و افرادی که دچار ضعف ایمنی، بیماری‌های قلبی، ریوی، دیابت، افراد دیالیزی و کسانی که شیمی درمانی دریافت می‌کنند از افراد آسیب پذیر در برابر این بیماری هستند که ضرورت خانه نشین شدن افراد مذکور را بیشتر کرده است.

ماسک برای همه موجود نیست

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد گفت:با توجه به اینکه هر عدد ماسک معمولی تنها ۲ ساعت قابل اسفاده است و هر فرد هشت ساعت فعالیت روزانه دارد ماسک به اندازه کافی در استان وجود ندارد و اولویت توزیع ماسک برای شاغلان در مراکز درمانی و بیماران خاص است.

امام بخش قائدی اظهار داشت: تاکنون ۵۰ هزار عدد ماسک بین مراکز درمانی کهگیلویه و بویراحمد توزیع شده است.

وی بیان کرد: براساس برنامه ریزی افراد با بیماری های خاص که برای دریافت نسخه خود به بیمارستان های استان مراجعه می کنند چند عدد ماسک معمولی نیز دریافت می کنند اما توصیه می شود بیماران خاص جز برای درمان از خانه بیرون نروند.

وضعیت سایر اقلام بهداشتی در استان

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: ۲ واحد تولیدی خطوط تولیدی خود را متوقف و در حال تولید ژل ضدعفونی کننده هستند که تاکنون ۱۳ هزار عدد ژل تنها در یاسوج مرکز کهگیلویه و بویراحمد توزیع شده است.

قائدی همچنین از تامین ۲۰ هزار عدد ژل شست و شو برای شهرستان های جنوبی از جمله گچساران و کهگیلویه خبر داد و افزود: فرمانداران،روسای شبکه بهداشت و درمان برای انتقال این اقلام هماهنگی های لازم را انجام دهند.

قائدی تاکید کرد: هر ژل برای مصرف یک هفته هر خانوار کافی است و با توجه به اینکه ۲ واحد تولیدی استان در حال ساخت این اقلام بهداشتی هستند شهروندان برای ذخیره ژل شست و شو در خانه عجله نکنند.

وی ابراز داشت: برای ضدعفونی ساختمان های اداری نیز الکل در ظروف ۲۰ لیتری توزیع شده تا نیروهای خدماتی به صورت سم پاشی سطوح پرکاربرد را ضدعفونی کنند.

وی بیان کرد: در چند روز اخیر سه سری لباس های گان با ماسک های فیلتردار در بیمارستان های استان توزیع شده است.

برنامه ریزی برای ضدعفونی مکان های عمومی

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد گفت: از امروز مکان های عمومی استان چون اتوبوس ها با مشارکت سپاه فتح به صورت گسترده ضدعفونی و گندزدایی می شود.

پرویز یزدان پناه افزود: اگرچه روزهای اول امکانات مقابله با ویروس کرونا در کهگیلویه و بویراحمد کم بود ولی تجهیزات بهداشت و پزشکی در روزهای اخیر رسیده است.

خبرهای خوب برای افزایش اقلام بهداشتی

یزدانپناه با اشاره به اینکه در استان واحد تولید ماسک وجود ندارد اضافه کرد: یک تفاهم نامه با دانشگاه علوم پزشکی فارس برای اختصاص بخشی از ماسک تولیدی این استان به کهگیلویه و بویراحمد منعقد می شود.

وی از برنامه ریزی برای راه اندازی یک آزمایشگاه در مرکز استان برای ۱۵ روز آینده در استان خبرداد و افزود: با گشایش این مرکز آزمایش تشخیصی بیماری ها ویروسی از جمله کرونا و آنفولانزا در استان انجام می شود که این امر به کاهش زمان انتظار برای پاسخ آزمایش ها کمک می کند.

یزدانپناه گفت: ۲ خیر انسان دوست در روزهای اخیر برای تامین اقلامی مانند ماسک پیش قدم شدند که می تواند الگویی برای سایر افراد توانمند در مقوله کمک به نجات جان انسان ها باشد.

وی ادامه داد:نتیجه آزمایش ۶ نفر مشکوک به بیماری کرونا در این استان منفی اعلام شد و در پی آن از قرنظینه خارج شدند.

پرویز یزدان پناه اظهار داشت: آزمایش مربوط به ۶ نفر دیگر نیز که مشکوک به بیماری کرونا بودند به تهران ارسال شده است و این افراد تا پیش از مشخص شدن نتایج آزمایشات، تحت مراقبت قرار می‌گیرند.

وی افزود: هم اینک تنها یک نفر مبتلا به این بیماری در کهگیلویه و بویراحمد شناسایی شده که وضعیت وی رو به بهبودی است و به زودی از بیمارستان شهید جلیل یاسوج مرخص می شود.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: در صورت شناسایی موارد بیشتری از ابتلا به بیماری کرونا در این استان، اطلاع رسانی لازم از سوی دانشگاه علوم پزشکی استان انجام خواهد شد.

یزدان پناه عنوان کرد: تاکنون تعداد ۳۸۸ بیمار با داشتن علایم تب به مراکز درمانی این استان مراجعه کرده اند که تنها ۳۰ نفر از آن ها در بیمارستان بستری هستند و مابقی پس از بهبودی کامل از مراکز درمانی استان مرخص شدند.

ضدعفونی مکان های آموزشی در دست اقدام

مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد گفت: با بازدید سه ساعته ای که روز جمعه از مدارس و خوابگاه های استان صورت گرفت کار ضدعفونی ساختمان های آموزشی در حال انجام است.

هادی زارع پور افزود: برنامه ریزی لازم برای فراگیری مطالب درسی دانش آموزان از شبکه آموزش صدا و سیمای جمهوری اسلامی و شبکه های اجتماعی مجازی انجام شده است و زمانبندی دروس ارائه شده نیز برای آنان اطلاع رسانی شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: حدود ۱۱۰ هزار نفر دانش آموز،فرهنگی و کارکنان آموزش و پرورش استان در دوره های آموزشی پیشگیری از ویروس کرونا شرکت می کنند.

هادی زارع پور اظهار داشت:آموزش پیشگیری از بیماری کرونا برای ۹۸ هزار دانش آموز،هشت هزار و ۱۳۶ معلم،۳۲۵ نیروی خدماتی،۵۶۵ نفر از کارکنان اداره های آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد پیش بینی و بخشی به صورت آموزش آنلاین فضای مجازی در حال انجام است.

خودمراقبتی رکن اصلی ریشه کنی ویروس کرونا

معاون بهداشتی دانشگاه علوم‌ پزشکی یاسوج گفت: خومراقبتی رکن اصلی ریشه کنی ویروس کروناست که نیازمند مشارکت مردم است.

محمد مهدی بانشی افزود: ماندن در خانه و رعایت بهداشت فردی از مهمترین راهکارهای مبارزه با ویروس کروناست.

وی با اشاره به اینکه کهگیلویه و بویراحمدیکی از پاک ترین استان های کشور درباره بیماری کرونا گفت: مهمترین مساله خودداری از سفر به استان های دیگر برای گردشگری است.

بانشی اظهارداشت: رعایت کامل اصول ایمنی و بهداشت فردی در دید و بازدیدهای عید نوروز مساله مهم دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی بیان کرد: رعایت فاصله حداقل یک متر، خودداری از دست دادن و روبوسی کردن، گرفتن دستمال کاغذی بر روی بینی هنگام عطسه و انداختن آن در سطل های درب دار از جمله توصیه هایی است که باید مورد توجه جدی مردم قرار گیرد.

سایر اقدامات انجام شده

معاون بهداشتی دانشگاه علوم‌ پزشکی یاسوج با یادآوری اینکه قلیان به عنوان یکی از راه های سرایت بیماری کرونامحسوب می شود ابراز داشت: حدود ۱۰۰ واحد قلیانسرا با یکهزار قلیان در استان با مشارکت واحدهای خدماتی فعال تعطیل شده و مردم توجه داشته باشند از قلیان به صورت گروهی در منزل نیز استفاده نکنند..

وی بیان کرد: هماهنگی های لازم برای خودداری رانندگان مسیر تهران به شهرهای کهگیلویه و بویراحمد از حمل و نقل مسافر بین راهی به ویژه در استان قم انجام شده است اما شهروندان علوم پزشکی را در شناسایی افرادی که از استان قم وارد استان شده اند را یاری کنند تا غربالگری و آزمایش های بالینی بر روی آنان انجام شود.

بانشی عنوان کرد: کلینیک های سیار برای معاینه مسافران در ترمینال ها یا پلیس راه های استان راه اندازی شده است.

بانشی ابراز داشت: شهروندان به ویژه در مناطق گرمسیری از محیط های طبیعی جنگل ها به جای پارک و بوستان های تفریحی برای گذران اوقات فراغت استفاده کنند.

رییس بیمارستان شهید جلیل شهر یاسوج گفت:مردم در صورت مشاهده علائمی همچون سرفه خشک، تب و تنگی نفس با مرکز مشاوره پزشکی با شماره ۱۹۰ تماس بگیرند تا در صورت نیاز به مراکز درمانی معرفی شوند.

جاودان سیرت افزود:بیمارستان شهید جلیل شهر یاسوج برای کنترل بیماری کرونا در کهگیلویه و بویراحمد اختصاص یافته است.

ضرورت توجه به تغذیه مناسب

کارشناس تغذیه دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه وبویراحمد با اشاره به اینکه کمبود ویتامین‌ها C، A ، D و تضعیف سیستم ایمنی بدن احتمال ابتلا به بیماری‌های تنفسی و کرونا را افزایش می‌دهد گفت: ویتامین‌ ها دشمن کرونا ویروس هستند.

هاجر داورپناه اظهار داشت: عملکرد سیستم ایمنی بدن نقشی مهمی در پیشگیری از بیماری‌های تنفسی از جمله بیماری ویروسی کرونا دارد.

وی بیان کرد: نداشتن تغذیه صحیح و بیماری‌های زمینه‌ای مانند دیابت و بیماری‌های ریوی، قلبی، سوء تغذیه علائم این بیماری را تشدید می کنند.

داورپناه تصریح کرد: برای پیشگیری از ابتلا به بیماری و تقویت سیستم ایمنی بدن مصرف روزانه سه واحد از گروه سبزی‌ها و حداقل ۲ واحد میوه، مصرف روزانه منابع غذایی ویتامین C مانند سبزی و سالاد، میوه‌های حاوی ویتامین C مانند پرتقال، نارنگی، لیموشیرین، کیوی و سبزی‌های دارای ویتامین C مانند انواع کلم، گل کلم، شلغم، فلفل سبز و فلفل دلمه ، هویج ،کدوحلوایی و سبزی‌های سبز تیره مثل اسفناج، برگ چغندر و برگ‌های تیره رنگ کاهو که از منابع خوب ویتامین A هستند توصیه می‌شود.

وی اضافه کرد: کودکان زیر پنج سال، مادران باردار و سالمندان و بیمارانی که داروهای کورتونی مصرف می‌کنند بیشتر در معرض خطر ابتلا و لازم است برای پیشگیری نکات زیر را رعایت کنند.

کارشناس تغذیه دانشگاه علوم پزشکی استان اضافه کرد: افراد برای پیشگیری از کرونا، هر روز سبزی یا سالاد همراه با آب لیموترش یا آب نارنج تازه استفاده کنند.

داورپناه تصریح کرد: برای پیشگیری بهتر علاوه بر رعایت نکات بهداشتی همچنین مصرف هویج، کدو حلوایی، خوردن پیاز خام به دلیل داشتن ویتامین C همراه با غذا را فراموش نکنند.

وی اضافه کرد: از مصرف سوسیس و کالباس و سایر فست فودها و غذاهای چرب و سنگین پرهیز و استفاده از منابع پروتئین در غذای روزانه مثل حبوبات یا تخم مرغ حائز اهمیت است.

داورپناه گفت: از منابع غذایی مانند حبوبات به عنوان جایگزین مناسب گوشت، شیر و لبنیات و سبزی‌های برگ سبز و انواع خشکبار بیشتر استفاده و از خوردن غذاهایی که خوب پخته نشده (مثل تخم مرغ عسلی و نیمرو، کباب‌هایی که مغز پخت نشده اند) خودداری شود.

وی تاکید کرد: خوردن غذا و مایعات در مکان‌هایی که از نظر بهداشتی مورد اطمینان نیستند، ممنوع و در صورتی که علائم سرماخوردگی دارید، از غذاهای آبکی مثل سوپ و آش همراه با آب لیموی تازه و مایعات گرم استفاده کنید.

ویروس کرونا که رسما کووید – ۱۹ نام دارد، نخستین بار در شهر ووهان چین شناسایی شد. این ویروس اکنون به حدود ۵۰ کشور سرایت کرده و سازمان بهداشت جهانی را برآن داشته است تا در مورد بهداشت جهانی، وضعیت فوق العاده اعلام کند.

براساس آخرین آمار که روز جمعه(نهم اسفند) منتشر شده است ۳۸۸ نفر در کشور به بیماری کرونا مبتلا شده اند که از این تعداد ۳۴ نفر مبتلا و ۷۳ نفر بهبود یافته اند.

ویروس کرونا جزو خانواده بزرگی از ویروس‌ها است که از ویروس سرماخوردگی معمولی تا عامل بیماری سارس را شامل می‌شود.

در معمولی‌ترین حالت، این ویروس باعث سرماخوردگی می‌شود اما در مواردی باعث سندروم حاد تنفسی یا همان "سارس" می‌شود که نشانه‌های ابتلا به آن تب، سرفه و تنگی نفس است.

دوره نهفتگی نسبتا طولانی این بیماری تنفسی مرگ‌ بار از چند روز تا دو هفته متغیر است و همین امر موجب می‌شود مبتلایان تا پیش از بروز علایمی چون تب و تنگی نفس به مراکز درمانی مراجعه نکنند.

این ویروس برخلاف ویروس سارس که در سال ۲۰۰۳ در چین شیوع پیدا کرد و پس از سرایت به ۲۶ کشور جهان ۸ هزار و ۱۰۰ نفر را مبتلا کرد، در دوره نهفتگی نیز از فرد به فرد قابل انتقال است، کارشناسان تهدید واقعی کرونا را در همین قابلیت شیوع و انتشار گسترده آن می‌بینند.