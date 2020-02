نمایشگاه "به یاد مریم میرزاخانی" ریاضیدان فقید ایرانی در دانشگاه فردوسی مشهد گشایش یافت

عضو هیات علمی دانشکده ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد و مسوول این نمایشگاه روز شنبه در این خصوص به خبرنگار ایرنا گفت: این نمایشگاه با هدف معرفی بیشتر خدمات و مقام علمی دانشمند فقید مریم میرزا خانی به دانشجویان رشته ریاضی و عموم علاقه مندان به مدت ۱۵ روز گشایش یافته و بازدید از آن برای عموم آزاد و رایگان است.

دکتر معصومه فشندی افزود: در این نمایشگاه ۱۸ پوستر بدیع از مریم میرزا خانی و درباره فعالیت های وی به نمایش گذاشته شده است که مالک اصلی آنها کمیته بین المللی زنان در ریاضیات "CWM " است.

وی ادامه داد: این نمایشگاه برای نخستین بار در سال ۲۰۱۸ در برزیل با عنوان the word meeting for women in mat در گردهمایی زنان ریاضیدان جهان افتتاح شد که در این گردهمایی ۲۹۶ ریاضیدان زن از ۵۱ کشور جهان از جمله هفت نفر از ایران حضور داشتند و دکتر اشرف دانشخواه به نمایندگی از کمیته بانوان انجمن ریاضی ایران پیشنهاد برگزاری مراسمی در سراسر جهان در روز ۲۲ اردیبهشت مصادف با ۱۲ می " زاد روز تولید مریم میرزا خانی " به عنوان روز جهانی زنان در ریاضیات را ارائه کردکه به اتفاق آرا پذیرفته شد.

در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه، تیزر فیلم مستند "رازهای سطح " درباره مریم میرزاخانی به نمایش در آمد.

مریم میرزاخانی در ۲۲ اردیبهشت ۱۳۵۶ (۱۲ مه ۱۹۷۷) در تهران به دنیا آمد. پدرش احمد میرزاخانی مهندس برق و رییس هیات مدیره مجتمع آموزشی نیکوکاری "رعد" بود. مریم با اتمام تحصیلات ابتدایی با شرکت در آزمون ورودی مدارس سمپاد وارد دبیرستان فرزانگان تهران شد.

مریم میرزاخانی در سال‌های ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴ و در سالهای سوم و چهارم دبیرستان از دبیرستان فرزانگان تهران موفق به کسب مدال طلای المپیاد ریاضی کشوری شد و بعد از آن در سال ۱۹۹۴ در المپیاد جهانی ریاضی هنگ کنگ با امتیاز ۴۱ از ۴۲ مدال طلای جهانی گرفت.

سال بعد، در المپیاد جهانی ریاضی کانادا میرزاخانی با نمرهٔ کامل، رتبهٔ نخست طلای جهانی را به دست آورد.

مریم میرزاخانی به همراه رؤیا بهشتی اولین دخترانی بودند که به تیم المپیاد ریاضی ایران راه یافتند و او نخستین دختری بود که در المپیاد ریاضی ایران طلا گرفت. وی اولین کسی بود که دو سال مدال طلا گرفت و اولین دانش‌آموز شرکت‌کننده از ایران بود که در آزمون المپیاد ریاضی نمره کامل گرفت.

میرزاخانی دورهٔ کارشناسی را در دانشگاه صنعتی شریف طی کرد. در این دوره، میرزاخانی اثبات ساده‌ای برای قضیهٔ شُر یافت که در ماهنامه انجمن ریاضی آمریکا چاپ شد.

میرزاخانی سپس به دانشگاه هاروارد رفت و آنجا در کلاس‌های کورتیس مک‌مولن از برندگان جایزه فیلدز حاضر می‌شد. مک‌مولن او را در این دوران این‌طور به یاد می‌آورد که بر سر کلاس‌هایش سوال‌های زیادی می‌پرسید و با عجله به فارسی یادداشت بر می‌داشت. او سرانجام در سال ۲۰۰۴ از دانشگاه هاروارد و به سرپرستی مک‌مولن دکتری گرفت.

بعد از اخذ دکتری، میرزاخانی با عنوان استادیار در دانشگاه پرینستون به تدریس مشغول شد. یک سال بعد در سال ۲۰۰۵ نشریه پاپیولار ساینس آمریکا او را به عنوان یکی از ۱۰ ذهنِ جوان جهان برگزید.

میرزاخانی تا سال ۲۰۰۸ در پرینستون ماند و در این مدت به درجهٔ استاد تمامی ارتقا یافت. سپس به استنفورد رفت و از اول سپتامبر ۲۰۰۸ در ۳۱ سالگی به عنوان استاد تمام در این دانشگاه به کار مشغول شد.

در تیر ۱۳۹۶ اعلام شد میرزاخانی به دلیل ابتلای به سرطان در بیمارستانی در آمریکا بستری شده‌ است. میرزاخانی از چهار سال پیش‌تر به سرطان پستان مبتلا بوده و این سرطان به مغز استخوان وی سرایت کرده بود. پدر و مادر وی برای مراقبت از او به آمریکا رفتند اما وی در ۲۳ تیر ۱۳۹۶ در ۴۰ سالگی در بیمارستانی در کالیفرنیا درگذشت.

با پیشنهاد کمیته بانوان انجمن ریاضی ایران روز تولد مریم میرزاخانی یعنی ۲۲ اردیبهشت (دوازدهم مه) از سوی اتحادیه بین‌المللی انجمن‌های ریاضی جهان به عنوان روز جهانی زن در ریاضیات نام‌گذاری شد.

در چهارم نوامبر ۲۰۱۹ هم بنیاد جایزه بریکترو اعلام کرد که جایزه جدیدی به نام جایزه مریم میرزاخانی که مرزهای نویی را ایجاد کردند به زنان پیشتاز در علم ریاضی تقدیم خواهد شد.

این جایزه به مبلغ ۵۰٬۰۰۰ دلار هرساله به زنان ریاضیدان تازه‌کار که دکتری خود را دو سال قبل از تقدیم جایزه گرفته‌اند پرداخت می‌شود.