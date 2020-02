به گزارش روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، نیمه‌ تاریک نابغه (زندگی‌نامه‌ آلفرد هیچکاک) نوشته دونالد اسپوتو و ترجمه محسن امیری است که چاپ اول آن شامل شانزده فصل و در ۸۰۸ صفحه با قیمت ۷۵ هزارتومان توسط انتشارات بنیاد سینمایی فارابی منتشر شده است.

کتاب نیمه‌ تاریک نابغه (زندگی‌نامه‌ آلفرد هیچکاک) ترجمه‌ فارسی کتاب (The Dark Side of Genius (The Life of Alfred Hitchcock است که در آن با نگرشی خاص به زندگی و شخصیت آلفرد هیچکاک پرداخته شده است.

این کتاب جوایز متعددی را به دست آورده است. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز مطالعه‌ این کتاب را برای اهالی سینما و علاقه‌مندان به هنر هفتم، واجب دانسته و روایتی آن را شگفت‌انگیز عنوان کرده است.

فعالیت عمده‌ سر آلفرد جوزف هیچکاک کارگردانی بریتانیایی در ایالات متحده آمریکا بوده‌است. او بیشتر در زمینه فیلم‌های معمایی و دلهره‌آور فعالیت داشت.

وی طی شش دهه، در ساخت بیش از پنجاه فیلم شرکت داشت (از فیلم‌های صامت تا فیلم‌های تکنی‌کالر) و به جرئت می‌توان گفت تنها کارگردانی بود که شهرت و اعتباری بیش از بازیگران سینما داشت.

از فیلم‌های معروف او می‌توان به سرگیجه، پنجره پشتی، شمال از شمال غربی، روانی، بدنام، ربه‌کا، طناب، پرندگان و مرد عوضی اشاره کرد. در سال ۱۹۵۶ تابعیت ایالات متحده آمریکا را پذیرفت.

مجله مووی میکر (فیلم‌ساز) هیچکاک را تأثیرگذارترین فیلم‌ساز همه دوران‌ها معرفی کرد و اکثریت قریب به اتفاق، او را یکی از مهمترین هنرمندان تاریخ سینما می‌شناسند. در نظر سنجی بنیاد فیلم آمریکا ۴ فیلم آلفرد هیچکاک به نام‌های سرگیجه، روانی، شمال از شمال غربی و پنجره پشتی در فهرست ۱۰۰ فیلم برتر ۱۰۰ سال اخیر سینمای آمریکا قرار گرفتند.