مراسم اختتامیه سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر پنجشنبه اول اسفند در تالار وحدت طی مراسم ویژه ای با حضور مسئولان کشوری و فرهنگی و هنری همراه با اهالی هنر به ویژه موسیقی و مردم برگزار شد و در کنار برگزیدگان جشنواره، از هنرمندان و استادان بزرگ موسیقی ایران چون افلیا پرتو، نادر مشایخی، حسن اسکندری و هوشنگ ظریف تجلیل به عمل آمد.

سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر به ریاست محمد الهیاری مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیری شاهین فرهت از چهارشنبه شب ۲۳ بهمن تا روز چهارشنبه ۳۰ بهمن در تالار وحدت، تالار رودکی، بنیاد آفرینش‌های هنری هنری نیاوران، تالار سوره حوزه هنری، مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی و سالن میلاد نمایشگاه بین‌المللی میزبان مخاطبان بود و ۸۲ گروه موسیقی در بخش‌های موسیقی دستگاهی، نواحی، کلاسیک، بین‌الملل، پاپ، ارکسترال، تلفیقی، بانوان، کودک و نوجوان با ۹۰ اجرا در ۸۰ نوبت به اجرای برنامه پرداختند.

جشنواره های استانی موسیقی فجر نیز با حمایت ویژه سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر و در راستای همراهی با مردم سیل زده از استان سیستان و بلوچستان آغاز شد و گروه‌های بومی استان سیستان و بلوچستان در این دوره جشنواره از ۲۰ تا ۲۵ بهمن در شهرهای زاهدان، چابهار، نیک شهر و قصرقند اجراهای خود را بروی صحنه بردند.

نخستین دوره جایزه موسیقی و رسانه و جایزه ترانه سال از برنامه‌هایی بود که برای نخستین بار برگزار شد. در کنار تهران استان‌های بوشهر، آذربایجان شرقی، خوزستان، گلستان، فارس، خراسان شمالی، زنجان، سیستان و بلوچستان و منطقه آزاد اروند میزبان این دوره از جشنواره در شهرهای مختلف کشور بودند.

آغاز به کار دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر

دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر با ۹۰۰ اثر تجسمی در بخش های نقاشی، گرافیک، عکس، مجسمه، سرامیک، ‏خوشنویسی، نگارگری، تصویرسازی، کارتون و کاریکاتور و هنرهای جدید در مجموعه فرهنگی ‏هنری صبا کار خود را از ۲۰ بهمن آغاز کرد و ‏تا ۵ اسفند به کار خود ادامه خواهد داد.‏

بخش‌های طوبای زرین، چارسوی هنر، چارخانه (ویژه شهرستان‌ها) و بخش پژوهش، مفاخر و ‏بزرگداشت‌ها بخش‌های این دوره از جشنواره تجسمی فجر هستند‎.‌‏

اختتامیه نهمین جشنواره بین المللی مد و لباس

نهمین جشنواره بین‌المللی مد و لباس فجر که ۲۴ بهمن ماه جاری با حضور سیده مرضیه شفاپور دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، علی‌اصغر کاراندیش معاون حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سفیر کشور اندونزی در ایران، دبیران، هیئت داوران و ستاد اجرایی نهمین جشنواره بین‌المللی مد و لباس فجر و جمعی از فعالان عرصه مد و لباس کشور فعالیت خود را در بوستان گفتگو آغاز به کار کرده بود عصر سه شنبه( ۲۹ بهمن ماه ۹۸) با معرفی برترین های بخش‌های مؤسسات، انجمن‌ها، خانه‌های مد، صنعت، علمی دانشگاهی نهمین جشنواره مد و لباس فجر به کار خود پایان داد.

همزمان با آئین اختتامیه بخش‌های صنعت، مؤسسات، علمی دانشگاهی و فرهنگی و هنری نهمین جشنواره بین‌المللی مُد و لباس فجر، برگزیدگان هر بخش‌ معرفی و با حضور دبیر کارگروه ساماندهی مدولباس کشور و رئیس جشنواره و شماری از مسئولان فرهنگی و هنری از نفرات برتر تجلیل شد.

امسال بخش بین‌الملل جشنواره با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و اداره کل همکاری‌های فرهنگی و امور ایرانیان خارج از کشور برگزار شد و پس از رایزنی‌های انجام شده، ۱۱ کشور شامل افغانستان، اندونزی، آذربایجان، عراق، ترکیه، ایتالیا، رومانی، بنگلادش، هندوستان، قزاقستان و کره جنوبی در این دوره از جشنواره حضور پیدا کردند.

دیگر اخبار هنری و فرهنگی کشور

* فیلم سینمایی مطرب به تهیه‌کنندگی و کارگردانی مصطفی کیایی با فروش ۳۸ میلیارد و ۵۰ میلیون و ۱۴۶ هزار تومان توانست رکورد فروش فیلم در تاریخ سینمای ایران را بشکند.

* پیکر هنرمند پیشکسوت موسیقی ایران حسین اصلانی که برای تدفین در زادگاهش از نیویورک به ایران منتقل شده بود و قرار بود هفته گذشته در محل تولد این آهنگساز به خاک سپرده شود به دلیل بارش سنگین برف و نبود امکانات این مراسم به تعویق افتاد، ۲۶ بهمن در روستای زادگاهش شاقاچی رشت به خاک سپرده شد.

* بزرگداشت اسماعیل امینی شاعر، طنزپرداز و پژوهشگر ادب فارسی در بیست و سومین برنامه عصر کتاب از سوی موسسه خانه کتاب برگزار شد.

فرهنگ و هنر ایران خارج از مرزها

* نمایشگاه خوشنویسی ایران و هند در بمبئی گشایش یافت؛ نمایشگاه، بیش از ۵۰ اثر خوشنویسی از هنرمندان هندی مانند گوری یوسف حسین، ممتاز علی تونکی، خانم شیپرا مالهوترا و هیرال باگات به سبک های کوفی، ثلث، نسخ و به سبک های خوشنویسی طغرا و سیاه مشق به نمایش گذاشته شد که هر کدام از هنرمندان توضیحاتی درباره آثار خود ارائه کردند.

این نمایشگاه از ۲۸ بهمن تا ۲ اسفند از ساعت ۱۰ الی ۱۷ برای علاقه مندان به هنر خوشنویسی دایر است.

* نخستین جشنواره مشترک آثار منتخب سینمای ایران و مقدونیه در محل سینماتک اسکوپیه با حضور سینماگران دو کشور افتتاح شد.

* روزهای ۲۲، ۲۳ و ۲۴ بهمن ماه سه فیلم از آثار جشنواره مردمی فیلم «عمار» به همت رایزنی فرهنگی ایران در هند در کالج هنر دانشگاه دهلی‌نو برای دانشجویان این دانشگاه به نمایش درآمد.

آثار به نمایش درآمده در این دانشگاه فیلم‌های تو تروریست؛ من تروریست، جزیره فارسی و عروس وامنان بودند.

* فیلیپ تیه بو، سفیر فرانسه در تهران (یکشنبه ۲۷ بهمن ماه) نشان شوالیه هنر و ادب را به مینا اعتماد، بنیانگذار و مدیر گالری اعتماد اهدا کرد.

* فیلم سینمایی یلدا ساخته مسعود بخشی در اولین نمایش اروپایی خود، در هفتادمین جشنواره برلین و در بخش رقابتی نسل به نمایش در می‌آید.

فیلم سینمایی یلدا روز یکشنبه چهارم اسفند ماه و در سالن اصلی زو پالاس، که کاخ جشنواره در زمان آلمان غربی بوده‌ اکران می شود.

* فیلم کوتاه، کلاس رانندگی ساخته مرضیه ریاحی به جشنواره بهترین‌های شمال تگزاس آمریکا دعوت شد.

این جشنواره نخستین جشنواره در نوع خود در آمریکا است که بهترین‌های ۲۶ جشنواره را به نمایش می‌گذارد.

* محمدحسین ماتک، تصویرگر کتاب‌های کودک و نوجوان، برنده فصل سوم جایزه بین‌المللی «نویسندگان و تصویرگران آمریکا» و نامزد مرحله نهایی این جایزه شد.

* کمپانی تلویزیونی و رسانه‌ای «hum network limited» جایزه زنان برتر و موفق جهان اسلام را به نرگس آبیار اهدا می‌کند.

نرگس آبیار برای دریافت این جایزه روز سه شنبه ( ۲۹ بهمن ) و در کشور پاکستان جایزه بخش بین‌المللی زنان راهبر را در مراسمی ویژه دریافت کرد.

* جایزه تنوع فرهنگی آسیاپاسفیک تحت حمایت مالی آژانس علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد مختصر به یونسکو Cultural Diversity Award under the patronage of UNESCO به جمشید محمودی کارگردان برای فیلم شکستن همزمان بیست استخوان با نام بین المللی رونا مادر عظیم رسید.