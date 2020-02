دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز سه شنبه توصیه های به مردم برای مقابله با ویروس کرونا داشت و تصریح کرد:‌ عملکرد سیستم ایمنی بدن نقشی مهمی در پیشگیری از بیماریهای تنفسی از جمله بیماری ویروس کرونا دارد.

عامل ابتلا به این ویروس بیماریهای زمینه ای مانند دیابت و بیماریهای ریوی، قلبی، سوء تغذیه و نداشتن تغذیه صحیح است.

مصرف روزانه منابع غذایی ویتامین C مثل سبزی و سالاد همراه با غذا، میوه های حاوی ویتامین C مثل پرتقال، نارنگی، لیموشیرین، کیوی و سبزیهای دارای ویتامین C مثل انواع کلم، گل کلم، شلغم، فلفل سبز و فلفل دلمه و یک عدد پرتقال یا دو عدد نارنگی، هویج و کدوحلوایی و سبزی های سبز تیره مثل اسفناج، برگ چغندر و برگ های تیره رنگ کاهو که از منابع خوب ویتامین A هستند برای پیشگیری از ابتلا به بیماری و تقویت سیستم ایمنی بدن مصرف روزانه سه واحد از گروه سبزی ها (بجز سبزی های نشاسته ایی) و حداقل ۲ واحد میوه توصیه می شود.

کودکان زیر پنج سال، مادران باردار و سالمندان و بیمارانی که داروهای کورتنی مصرف می کنند بیشتر در معرض خطر ابتلا هستند و لازم است برای پیشگیری نکات زیر را رعایت کنند.

دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت توصیه می کند، افراد برای پیشگیری از کرونا، هر روز سبزی یا سالاد همراه با آب لیموترش یا آب نارنج تازه استفاده کنند، هویج و کدوحلوایی در غذاهای روزانه مصرف و خوردن پیاز خام به دلیل داشتن ویتامین C همراه با غذا مهم است.

از مصرف سوسیس و کالباس و سایر فست فودها و غذاهای چرب و سنگین پرهیز شود و استفاده از منابع پروتئین در غذای روزانه مثل حبوبات یا تخم مرغ حائز اهمیت است.

همچنین کمبود ریزمغذی هایی مثل آهن و روی هم سیستم ایمنی بدن را تضعیف می کند.

از منابع غذایی این دو ریز مغذی مثل حبوبات به عنوان جایگزین مناسب گوشت، شیر و لبنیات وسبزیهای برگ سبز و انواع خشکبار بیشتر استفاده و از خوردن غذاهایی که خوب پخته نشده (مثل تخم مرغ عسلی و نیمرو، کباب هایی که مغز پخت نشده اند) خودداری شود.

خوردن غذا و مایعات در مکان هایی که از نظر بهداشتی مورد اطمینان نیستند، ممنوع و در صورتی که علائم سرماخوردگی دارید، از غذاهای آبکی مثل سوپ و آش همراه با آب لیموی تازه و مایعات گرم استفاده کنید.

از جوانه ها گندم، ماش و شبدر در رژیم غذایی روزانه خود و از میوه های حاوی آنتی اکسیدان فصل مثل انار، پرتقال های تو سرخ، گریپ فروت و غیره استفاده کنید.

بخاطر داشته باشید رعایت تعادل و تنوع در برنامه غذایی روزانه و حصول اطمینان از دریافت کافی ریز مغذی ها و پروتئین از برنامه غذایی روزانه نقش مهمی در پیشگیری از ابتلا به بیماری ها از جمله ویروس کرونا دارد.