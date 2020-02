یک جوجه تیغی، سینماهای جهان را تصرف کرد

این هفته فیلم‌های تازه در فهرست فروش هفتگی دیده می‌شوند اما رکوردار آنها، فیلم- انیمیشن سونیک جوجه تیغی با بازی جیم کری است.

فیلم سونیک جوجه تیغی (Sonic The hedgehog)، محصولی مشترک از آمریکا و ژاپن و برگرفته یک بازی قدیمی به همین نام برای دستگاه های بازی سگاست.

سونیک یک جوجه تیغی آبی رنگ با سرعتی مافوق صوت و کنترل ناپذیر است که از سیاره خود نجات داده شده و با استفاده از حلقه‌های زمان به زمین می‌آید. حضور او ابزارهای مغناطیسی را به هم می‌ریزد و ارتش آمریکا برای کنترل اوضاع دست به کار می‌شود، در حالی که افراد سودجوی بسیاری، به دنبال سونیک هستند تا از قدرت او استفاده کنند، یک پلیس معمولی به کمکش می‌آید.

این فیلم به کارگردانی جف فاولر و با بازی جیم کری، جیمز مارسدن و دیگران ساخته شده و بن شوارتز صداپیشگی نقش سونیک را برعهده داشته است.

سونیک که با بودجه ۹۶ میلیون دلار ساخته شده است، در افتتاحیه و در هفته نخست نمایش، ۵۸ میلیون دلار فروش داشته و فروش جهانی آن ۱۱۳ میلیون دلار بوده است، به نظر می‌رسد سونیک، فیلمی بسیار موفق در گیشه سینماها باشد.

در رتبه دوم رده بندی هفتگی فیلم‌ها، پرندگان شکاری و رهایی فانتزی یک هارلی کوئین، (Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley)، در هفته دوم نمایش قرار داردکه با فروش هفتگی ۳۳ میلیون دلار و فروش جهانی میلیون دلار در این جایگاه ایستاده.

در رتبه سوم، فیلمی تخیلی و ترسناک جای دارد، جزیره فانتزی (Fantasy Island)، روایت عجیبی از خیالات است.

این فیلم اقتباسی از یک برنامه تلویزیونی محبوب است که در دهه ۷۰ در شبکه‌های تلویزیونی آمریکا پخش می‌شد و داستان آن درباره یک جزیره فانتزی است که افراد می‌توانند در آن خیالات خود را زندگی کنند و می توانند هرچه را در فکر دارند به صورت واقعی داشته باشند. در جزیره فانتزی چیزی به اسم خیال وجود ندارد و همه چیز واقعی است و این واقعیت ممکن است چندان دلچسب نباشد.

جزیره فانتزی با کارگردانی جف وادلو و با بازی مایکل پنیا، لوسی هیل، مگی کیو، پورتیا دوبلدی، جیمی او. یانگ، رایان هانسن، مایکل روکر ساخته شده است. این فیلم در هفته نخست نمایش فروش هفتگی ۱۲ میلیون دلار و فروش جهانی ۲۱ میلیون دلار را ثبت کرده است.

در رده چهارم، فیلمی عاشقانه جای دارد، فیلم عکس (The Photograph)، روایتی از چند عاشقانه تو در تو است که در زمان گذشته، حال و آینده جریان دارد و هر کدام به یک عکس پیوند می‌خورند.

عکس به کارگردانی استلا مگی با بازی عیسی را، کیت استنفیلد، چلسی پرتی، لیل رل هاوری و کورتنی بی. ونس ساخته شده و در هفته نخست نمایش فروش ۱۲ میلیون دلاری داشته و فروش جهانی آن آغاز نشده است.

در رتبه پنجم هم پسران بد برای زندگی (Bad Boys for Life)، جای دارد که در هفته پنجم نمایش، فروش هفتگی ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار و فروش جهانی ۳۷۰ میلیون دلار را در کارنامه داشته اند.

پنج فیلم دوم فهرست فروش هفتگی از این قرار است:

۱۹۱۷ در هفته هشتم نمایش، با فروش هفتگی ۸ میلیون دلار و فروش جهانی ۳۲۳ میلیون دلار

انگل (Parasite) در هفته نوزدهم نمایش، با فروش هفتگی ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار و فروش جهانی ۱۷۹ میلیون دلار

جومانجی مرحله بعد (Jumanji:The Next Level) در هفته دهم نمایش، با فروش هفتگی ۵ میلیون دلار و فروش جهانی ۷۷۹ میلیون دلار

فیلم دولیتل (Dolittle) در هفته پنجم نمایش، با فروش هفتگی ۵ میلیون دلار و فروش جهانی ۱۸۱ میلیون دلار

دانهیل(Downhill) در هفته اول نمایش، با فروش هفتگی ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار، پیش از فروش جهانی