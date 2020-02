به گزارش پایگاه خبری ساینس دیلی، محققان استرالیایی در این تحقیقات وضعیت آب و هوای زمین را در بین ۱۱۶ هزار تا ۱۲۹ هزار سال قبل مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار می‌دهند. در این دوران که با عنوان آخرین دوره میان یخچالی شناخته می‌شود، دمای اقیانوس‌ها حدود ۲ درجه پایین‌تر از دمای کنونی آن‌ها بوده است.

به گفته محققان، نتایج به دست آمده از این مطالعه با بررسی خاکستر آتشفشانی و گازهای محبوس در نمونه‌های یخ مورد آزمایش و همچنین مطالعه دی ان ای باکتری‌های به دام افتاده درون یخ‌ها مورد تایید قرار گرفته است.

به اعتقاد برخی از محققان میانگین سطح دریاهای زمین بین ۶ تا ۹ متر بالاتر از میزان کنونی آن‌ها بوده است. برخی نیز معتقدند این اختلاف ارتفاع به ۱۱ متر می‌رسد. البته این تفاوت سطح آب‌های زمین دلایل مختلفی از جمله ذوب شدن یخچال‌ها، ‌ ذوب شدن صفحه یخی گرینلند و توسعه اقیانوس‌ها در اثر افزایش دمای آب داشته است.

به اعتقاد محققان نتایج این تحقیقات نشان می‌دهد بخش غربی قطب جنوب در این پدیده نقش قابل توجهی داشته و به تنهایی عامل افزایش سطح دریاهای زمین به میزان سه متر بوده است.

گزارش کامل این تحقیقات در نشریه Proceedings of the National Academy of Sciences منتشر شده است.