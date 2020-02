برخی از عادت‌هایی که در چهار دهه اول زندگی به غلط انجام می‌شوند، باید پس از ورود به دهه پنجم زندگی ترک شوند. در ادامه برخی از این عادت‌های غلط ذکر شده‌اند که اصلاح آنان لازمه حفظ سلامتی در دوره میانسالی و سالمندی است.

انکار نشانه‌های ورود به دهه پنجم زندگی

انکار سن، موهای خاکستری و چین و چروک صورت یکی از بزرگترین اشتباهاتی است که افراد پس از ورود به دهه پنجم زندگی مرتکب می‌شوند. چهل سالگی زمان شکرگزاری و جشن گرفتن است؛ اکنون شما کوهی از تجربه‌های ارزشمند هستید. تمام روزهایی که زندگی کردید و آموختید را دوست بدارید تا بتوانید با آرامش و اعتماد به نفس به جلو گام بردارید.

وقت گذراندن با افراد منفی نگر

افراد منفی نگر را تا حد امکان از خود دور کنید، چرا که امید و انگیزه شما را نابود می‌کنند. اگر این افراد از اعضای خانواده هستند و قطع ارتباط با آنان ممکن نیست، تا حد امکان معاشرت با آنان را محدود کنید.



مقایسه خود با دیگران

شما منحصربفردید؛ استعدادها، شرایط و ویژگی‌های خود را دارید، خود را با هیچ‌کس دیگر مقایسه نکنید. به قول روزولت، مقایسه دزد همه شادی‌های زندگی است، خود را صادقانه بپذیرید. نسخه زندگی هیچ شخص دیگری برای شما کارساز نیست. از خود به اندازه توانایی‌ها و امکاناتتان انتظار داشته باشید.



خانه و اتاق خواب نامرتب

بی‌نظمی یکی از مهمترین عادت‌های غلطی است که در هر زمان از زندگی باید اصلاح شود، خانه و اتاق خواب نامرتب علاوه بر اینکه به ساکنین استرس وارد می‌کند، چرخه خواب را مختل کرده و باعث می‌شود خواب با کیفیتی نداشته باشید. اتاق خواب را همیشه خلوت و تمیز نگه دارید،‌ مدام جارو و گردگیری کنید و سعی کنید هوای سالم در آن جریان داشته باشد.

بردن تجهیزات الکترونیکی به اتاق خواب

حتما بارها شنیده‌اید که بردن تجهیزات الکترونیکی به اتاق خواب ترشح ملاتونین را با مشکل مواجه می‌کند و موجب بی‌خوابی می‌شود؛ بنابراین از امروز با خود عهد کنید که هرگز از موبایل و تبلت در رختخواب استفاده نمی‌کنید.

خواب شبانه ناکافی

مغز در زمان خواب سیگنال و هورمون‌هایی را آزاد می‌کند که سیستم ایمنی را تقویت می‌کند، متابولیسم را سامان می‌بخشد، حافظه را تقویت می کند و ترشح تمام هورمون ها را کنترل می‌کند. خواب باعث بازسازی سلول‌های عصبی و عضلات می‌شود؛ بنابراین اگر تا امروز به خواب اهمیت نمی‌دادید و وارد دهه پنجم زندگی شده‌اید، این عادت غلط را ترک کنید و سعی کنید ۷ ساعت در شب خواب کافی داشته باشید.

الگوی خواب نامنظم

اگر هر شب هر ساعتی دلتان می‌خواهد به رختخواب می‌روید، ‌این عادت غلط را ترک کنید و سعی کنید هر شب سر ساعتی مشخص به رختخواب بروید و سر ساعت مشخصی برخیزید. این روند احتمال بروز بیماری‌های قلبی و سکته مغزی را کاهش می‌دهد و سطح فشار خون و قند خون را نرمال می‌کند.

وابستگی به قرص خواب

مصرف قرص خواب به طور مستمر احتمال بروز زوال عقل را ۴۳ درصد افزایش می‌دهد. به جای قرص خواب از مدیتیشن کمک بگیرید.

روزمرگی

بسیاری از افراد زمانی که پا به دهه پنجم زندگی می‌گذارند اسیر روزمرگی می‌شوند؛ سر ساعت مشخصی سر کار می‌روند، بر می‌گردند، تلویزیون می‌بینند، شام می‌خورند و می‌خوابند. سعی کنید سرگرمی‌های جدید برای خود دست و پا کنید، با دوستانتان معاشرت کنید، یک کار هنری یاد بگیرید، فعالیت‌های اجتماعی داشته باشید و تفریح کنید.

روابط عاطفی سرد با همسر

یادتان باشد پس از این باید بیش از پیش قدر همسر و خانواده خود را بدانید، کارهایی که در آغاز زندگی مشترک انجام می‌دادید را به خاطر بیاورید و مجدد در این سن تکرار کنید، برای هم وقت بگذارید، جشن بگیرید، به سینما بروید و بیشتر به هم توجه کنید.

بی‌توجهی به سلامتی

اکنون زمان آن فرا رسیده که بیش از پیش به سلامت خود اهمیت دهید. همین امروز به پزشک مراجعه کنید و از او بخواهید یک آزمایش کامل بنویسد،‌ به وضع دندان‌هایتان رسیدگی کنید. وزن خود را کاهش دهید و خود را برای یک زندگی طولانی و شاد آماده کنید.



استفاده از ضد آفتاب‌های ضعیف

وقت آن رسیده که ضدآفتاب‌هایی با SPF کمتر از ۳۰ را دور بیندازید و از ضد آفتاب قوی‌تر استفاده کنید. تجدید ضد آفتاب هر دو ساعت یکبار ضروری است.

غذاخوردن در رستوران

اگر وضع مالی خوبی دارید و ترجیح می‌دهید مدام به رستوران بروید، بهتر است این عادت غلط را ترک کنید، غذای خانگی همیشه سالم‌تر از غذای رستوران است. غذای بیرون حاوی مقادیر بالای نمک و چربی است و حجم غذایی که در رستوران مصرف می‌شود بیشتر از غذایی است که در خانه صرف می‌شود.

