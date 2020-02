به گزارش پایگاه اینترنتی «ساینس دیلی»، جامعه علمی تا به امروز باور داشت که ژل‌ها از ذراتی ساخته می‌شوند که با چسبیدن به یکدیگر یک شبکه ایجاد می‌کنند. حال محققان در پژوهشی جدید نشان داده‌اند که اگر ذرات رفتاری چون کریستال‌های مایع داشته باشند، امکان تشکیل این شبکه‌ها بدون نیاز به چسبیدن این ذرات به یکدیگر نیز وجود دارد.

کریستال‌های مایع که از اجزای اصلی تکنولوژی ساخت نمایشگر هستند، زمانی تشکیل می‌شوند که مولکول‌های تشکیل دهنده آن‌ها ضمن حفظ خاصیت مایع خود در یک خط ردیف شوند.

در اینجا به جای مولکول‌ها، ذرات کلوئیدی ساخته شده از خاک رس سپیولیت در یک جهت ردیف شده و یک شبکه فوق چسبناک چون ژل‌های کلوئیدی مرسوم را تشکیل می‌دهند، بدون این که به جاذبه بین ذره‌ای برای نگه داشتن ذره‌ها در کنار هم نیازی باشد. این ذرات یک شبکه میکروسکوپی با ساختاری شبیه یک لانه پرنده تشکیل می‌دهند.

محققان انتظار دارند که کشف آن‌ها امکان ابداع فرمولاسیون‌های جدیدی را برای تولید ژل‌هایی با خواص مکانیکی بهتر و ماندگاری بیشتر، فراهم کند.

یافته‌های این تحقیق در مجله Proceedings of the National Academy of Science منتشر شده است.