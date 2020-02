دارویی برای جلوگیری از کاهش شنوایی ناشی از صداهای بلند

به گزارش پایگاه اینترنتی «دیلی میل»، این دارو که توسط محققان دانشگاه آیووا و دانشگاه واشنگتن طراحی شده است، در همان حال که به افراد اجازه می‌دهد تا همچنان صداهای پیرامون خود را بشنوند، از گیرنده‌های شنوایی در برابر صداهای بلند محافظت می‌کند.

گیرنده‌های شنوایی بخشی از مولکول‌های موجود در سلول‌های عصبی گوش هستند که الگوی اطلاعات صوتی و شنیداری را از حسگرهای صدا به مغز منتقل می‌کنند.

پژوهشگران در این مطالعه دریافتند که برخی از این گیرنده‌ها فاقد پروتئینی به نام GluA۲ بوده و مسؤول بروز کم‌شنوایی هستند. مسدود کردن این گیرنده‌های معیوب در موش‌ها جلوی آسیب به شنوایی آن‌ها را گرفت.

این تیم تحقیقاتی براساس یافته‌های خود دارویی طراحی کرده و ساخته‌ است که اگر موثر واقع شود می‌تواند تغییری اساسی در کیفیت زندگی بسیاری از افراد و به ویژه سربازان ایجاد کند.

در واقع این تحقیق با سرمایه‌گذاری وزارت دفاع آمریکا انجام شده است تا با تکیه بر دستاوردهای آن سربازان روزی بتوانند در معرض صدای شلیک گلوله یا انفجار بمب و دیگر ادوات جنگی، همزمان ضمن شنیدن دستورات فرمانده و هم‌رزمانشان از آسیبی که صداهای بلند به گوششان وارد می‌کند، جلوگیری کنند.

گزارش این مطالعه در مجله علمی Proceedings of the National Academy of Sciences منتشر شده است.