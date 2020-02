درمان دیابت نوع دو با پوست لیمو

به گزارش پایگاه خبری مدیکال اکسپرس، ریتم شبانه روزی، ساعت درونی یا ساعت بیولوژیکی به ارگانیسم‌ها کمک می‌کند تا تغییرات دوره‌ای زمانی را پیش‌بینی کنند و با آن تغییرات هماهنگ و سازگار شوند.

تقریبا تمام سلول‌ها شامل ساعت مولکولی هستند که عملکرد متابولیک را مطابق چرخه شبانه‌روزی تنظیم می‌کند. مطالعات جدید نشان می‌دهد اختلال در این ریتم شبانه‌روزی در بسیاری از بیماری‌های متابولیکی از جمله دیابت نوع دو نقش دارد.

مطالعات اخیر محققان دانشگاه ژنو با بررسی سلول‌های مشتق‌شده از لوزالمعده اهداکنندگان مبتلا به دیابت نوع دو نشان می‌دهد اختلال در ساعت بیولوژیکی، عملکرد سلول‌های تولیدکننده انسولین در لوزالمعده را مختل می‌کند.

در ادامه محققان با استفاد از یک مولکول تعدیل‌کننده به نام Nobiletin که از پوست لیمو به دست می‌آید، توانستند ساعت سلولی مختل‌شده را اصلاح و عملکرد سلول‌های تولیدکننده انسولین در لوزالمعده را بازیابی کنند.

این مطالعه نشان می‌دهد با تنظیم یا به اصطلاح راه‌اندازی مجدد ساعت بیولوژیکی سلول‌ها می‌توان به درمان موثر بیماری‌های متابولیک از جمله دیابت دست یافت.

محققان دو سال پیش نیز دریافته بودند که اختلال در ریتم شبانه روزی، ترشح هورمون‌های حیاتی از جمله انسولین را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ ولی این اولین بار است که اصلاح این چرخه شبانه روزی با استفاده از یک مولکول طبیعی و در دسترس از پوست لیمو صورت می‌گیرد.

نتایج این مطالعه در نشریه Proceedings of the National Academy of Sciences منتشر شده است.