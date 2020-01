به گزارش پایگاه خبری ساینس دیلی، محققان برای این منظور حباب‌هایی از جنس پلیمر زیست‌سازگار ساختند که قابلیت عبور از حفره‌های موجود در غشای هسته سلول را دارند. اندازه این نانومحفظه‌های پلیمری حدود ۶۰ نانومتر بوده و توسط لایه‌ای از پلیمر انعطاف‌پذیر پوشیده می‌شوند که شباهت زیادی به غشاهای طبیعی دارد. علاوه بر این محققان امکان ایجاد سیگنال‌های محلی هسته سلول را برای این نانومحفظه‌ها فراهم کردند تا مجوز ورود به درون هسته را به دست آورند. سلول‌ها از این سیگنال‌ها به منظور تشخیص مولکول‌هایی که باید به هسته وارد شوند و مولکول‌هایی که باید از آن دور بمانند، استفاده می‌کنند.

در بسیاری روش‌های درمانی، واکنش‌های زیست شیمیایی دخیل در تولیدمثل سلول‌ها توسط انواع داروها هدف گرفته می‌شود. برای مثال در شیمی‌درمانی تلاش می‌شود تولیدمثل سلول‌های سرطانی مختل و متوقف شود. بنابراین دستیابی به یک روش قابل اعتماد برای انتقال ترکیبات فعال به درون هسته سلول‌ها اهمیت بالایی دارد.

نتیجه این تحقیقات امکان عبور نانومحفظه‌های حاوی داروها و ترکیبات مختلف را از غشای کنترل کننده تبادل مولکول‌ها در هسته سلول فراهم کرده و دسترسی مستقیم محققان را به مرکز کنترل سلول فراهم می‌کند.

به اعتقاد محققان این تحقیقات موجب تحول روش‌های درمانی موجود و توسعه روش‌های درمانی جدید برای مقابله با بسیاری از بیماری‌ها خواهد شد. گزارش کامل این تحقیقات در نشریه Proceedings of the National Academy of Sciences منتشر شده است.