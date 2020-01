به گزارش پایگاه اینترنتی ناسا اسپیس فلایت، در ادامه پرتاب ماهواره‌های اینترنتی شرکت اسپیس ایکس، امروز سومین ماموریت استارلینک به مدار زمین انجام می شود، به این ترتیب یک فروند موشک «فالکون ۹» ساعت ۹:۴۹ دقیقه صبح امروز به وقت آمریکا به فضا پرتاب می‌شود.

نیروی هوایی آمریکا پیش بینی می‌کند که ۵۰ درصد احتمال دارد وضعیت آب و هوایی برای انجام این ماموریت مناسب باشد، به همین دلیل یک بازه زمانی حمایتی برای پرتاب این موشک در روز سه شنبه ۲۸ ژانویه در نظر گرفته شده است و شانس مساعد بودن وضعیت آب و هوایی برای پرتاب روز سه شنبه ۷۰ درصد پیش بینی شده است.

در این ماموریت که «Starlink v۱.۰ L۳» نام گرفته، موشک از مقر کیپ کاناورال در فلوریدا به فضا پرتاب می‌شود. این دومین پرتاب موشک فالکون ۹ در ۲۰۲۰ میلادی است، البته بوستر این موشک قبلا در عملیات پرتاب کپسول «کرو دراگونDemo-۱» در ماه مارس ۲۰۱۹ و همچنین در ماموریت RADARSAT Constellation در ماه ژوئن ۲۰۱۹ به فضا پرتاب شده است.

این بوستر پس از پرتاب موشک بر روی کشتی بدون سرنشین اسپیس ایکس به نام Of Course I Still Love You در فاصله ۶۳۰ کیلومتری از ساحل فرود می‌آید، همراه این موشک ۶۰ ماهواره استارلینک به مدار زمین پرتاب می‌شود. هر کدام از این ماهواره‌ها ۲۶۰ گرم وزن دارند که به این ترتیب حجم کل بار موشک به ۱۵ هزار و ۶۰۰ کیلوگرم می‌رسد.

این ماهواره‌ها به ارتفاع ۲۹۰ کیلومتری زمین پرتاب می‌شوند و پس از آن با کمک پیشرانه‌هایی مخصوص به ارتفاع ۳۵۰ کیلومتری می‌روند.