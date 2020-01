«چرا آسمان دور است؟» نمایشگاهی برای توضیح مفهوم مرگ به کودکان

به گزارش اداره کل روابط عمومی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، در این نمایشگاه که از اول تا پایان بهمن برپاست، ٧٥ عنوان کتاب فارسی و غیرفارسی (٤٧ عنوان فارسی و ٢٨ عنوان غیرفارسی) با موضوع «مرگ» در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفته است.

بر همین اساس، خداحافظ راکون پیر، فراتر از یک رویا، چرا آسمان دور است؟، عشق من زنده بمان، “NIE MEHR WOLKENGUCKEN MIT OPA?”, “MY FATHER’S ARMS ARE A BOAT”, “Dock, Death and the Tulip”. “The Heart and the Bottle” از جمله آثار به نمایش در آمده در نمایشگاه بهمن کتاب‌خانه مرجع کانون است.

کتاب‌خانه مرجع کانون هر ماه منتخبی از آثار خود را در قالب نمایشگاه در معرض دید علاقه‌مندان قرار می‌دهد. نمایشگاه چرا آسمان دور است؟ از اول تا پایان بهمن ۱۳۹۸ روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ صبح تا ۱۶ پذیرای علاقه‌مندان است.

کتاب‌خانه‌ مرجع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در خیابان شهید بهشتی، خیابان خالد اسلامبولی، پلاک ۲۴، ساختمان شهید ملک‌شامران واقع شده است.

حضور نماینده مرکز ملی اسیتژ ایران در پروژه نسل بعدی پاکستان ۲۰۲۰

حجت زینالی از اعضای فعال مرکز ملی اسیتژ ایران در سومین دوره پروژه نسل بعدی اسیتژ پاکستان ۲۰۲۰ شرکت خواهد کرد. مرکز ملی اسیتژ ایران (سازمان بین‌المللی تئاتر برای کودکان و نوجوانان) پس از انتشار فراخوان پروژه نسل بعدی پاکستان ۲۰۲۰، مدارک متقاضیان شرکت در این برنامه را بررسی و یک نفر که شرایط کافی برای حضور داشت را به دبیرخانه این رویداد معرفی کرد و در پایان حجت زینالی پذیرفته شد.

در این دوره از برنامه ۱۵ هنرمند جوان از پاکستان و ۱۵ هنرمند از میان ۱۵۰ متقاضی از سراسر جهان که به صورت حرفه‌ای در حوزه تئاتر کودک و نوجوان فعالیت دارند و کمتر از ۳۶ سال هستند، برای شرکت در این برنامه انتخاب شده‌اند. طرح نسل بعدی یک ابتکار هیجان‌انگیز و پیشرو از اسیتژ بین‌الملل است که با استقبال از چهره‌های جدید و حمایت از هنرمندان جوان و به منظور تقویت روابط بین‌المللی در حوزه تئاتر پایه‌ریزی شده است. این برنامه یک پروژه طراحی شده برای پشتیبانی از شبکه‌های هنری و فرهنگی، مبادله و همکاری بین هنرمندان در جشنواره‌ها و دیگر برنامه‌های بین‌المللی از طریق یک برنامه خاص است.

در این رویداد هنری شرکت‌کنندگان می‌توانند ضمن تبادل تجربه‌ و ارتباط با هنرمندان دیگر کشورها در مورد روش‌های متنوع هنری بحث و گفت‌وگو کنند. بر همین اساس شرکت در کارگاه‌های آموزشی با حضور هنرمندان بین‌المللی، برگزاری جلسه‌های بحث و گفت‌وگو و گشت شهری در لاهور از برنامه‌های این پروژه به شمار می‌آید. سومین دوره پروژه نسل بعدی اسیتژ پاکستان ۲۰۲۰ از ۶ تا ۱۵ فروردین سال ۱۳۹۹ در شهر لاهور برگزار می‌شود.

خانه‌ها، کتابی برای قصه‌گویی دسته‌جمعی منتشر شد

چهل‌وسومین کتاب از مجموعه قصه مرغک کانون با عنوان خانه‌ها از سوی انتشارات کانون منتشر شده است. خانه‌ها با نویسندگی و تصویرگری، طراوت جلالی‌فراهانی، نام چهل‌وسومین کتاب از مجموعه کتاب‌های قصه‌های مرغک؛ کتاب‌های تعاملی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به‌عنوان کتاب‌های دسته‌جمعی است که برای اولین بار به چاپ رسیده است.

این کتاب همان‌طور که نویسنده و تصویرگرش در ابتدای کتاب توضیح داده است، داستانی بدون متن دارد با تصاویر متفاوتی از چند خانه که با حضور یک گربه زرد در همه‌ی خانه‌ها به‌هم متصل می‌شوند. بنابراین کتاب خانه‌ها، کتابی است که خود مخاطب باید داستان آن را کشف کند.

در ابتدای این کتاب آمده است: با هم داستان بگوییم، ما که ممکن است پدر، مادر، خواهر، برادر، مربی و... باشیم، می‌توانیم با کودکان‌مان داستان بگوییم. داستان گفتن، راه سخن گفتن و گفت‌وگو را باز می‌کند. گفت‌وگو به شنیدن، تمرکز، قضاوت و تفکر انتقادی، تفکر خلاق و... کمک می‌کند. کتاب «خانه‌ها»، داستانی بدون متن است؛ اما در دل کتاب، در هر صفحه، خانه‌ای است که هر خانه داستانی دارد. نویسنده در ادامه مقدمه کتاب آورده است: «می‌توانیم کنار هم بنشینیم و با گربه‌ی کتاب همراه شویم. خانه‌به‌خانه برویم و داستان هر خانه را بگوییم، در هر خوانش نکته‌های تازه کشف کنیم و با تکیه بر آن داستانی نو و تازه بگوییم.

قصه‌های مرغک مجموعه‌ای از کتاب‌هاست که بازی، سرگرمی، و تصویر را با متن همراه می‌کند تا به بالا رفتن توانایی‌های متنوع کودکان کمک کند. (کمک می‌کند تا دنیای پیرامون‌شان را بهتر حس‌کنند و بشناسند، با کنجکاوی به دنیا بنگرند و حساس و جست‌وجوگر بار بیایند. ذهن‌شان پرورش پیدا کند و نیروی اندیشه در آن‌ها رشد کند.)

کتاب خانه‌ها با شمارگان ۲ هزار و ۵۰۰ نسخه به قیمت ۸ هزار تومان در فروشگاه‌های محصولات فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سراسر کشور و مجموعه شهر کتاب در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد.