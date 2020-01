مترجم جوان گیلانی آن روی سکه را نشانمان داد

"آن روی سکه" روایت مرد جوانی به نام بارتالومیو نیل است که ۳۹ سال با مادرش زندگی کرده و پس از مرگ او نمی داند چگونه روی پای خود بایستد .

وندی مشاور مو سرخش می‌گوید او باید دسته‌اش را پیدا کرده و آشیانه را ترک کند. اما؛ چگونه مردی که تمام زندگی‌اش در مادرش، مراسم عشای ربانی و کتابخانه خلاصه شده می‌تواند پرواز کند؟

بارتالومیو با پیدا کردن نامه ای از بازیگری به نام ریچارد گیر تحت عنوان "تبت را آزاد کنید" در کشوی لباس مادرش گمان می‌کند سرنخی یافته به این معنا که باید ارتباطی بزرگ در میان باشد. به باور او، این بازیگر در صدد کمک به اوست. بدین ترتیب بارتالومیو به طرزی ناشیانه زندگی جدیدش را با نوشتن نامه‌های بسیار خودمانی به ریچارد گیر آغاز می‌کند. او در این نامه‌های افشاگرانه به کاوش مسائل و موضوعاتی چون معمای زنان ، یونگ، دالای لاما، ایمان و فلسفه، آدم‌ربایی بیگانه‌ها، قدرت تله پاتی گربه‌ها و کلیسای کاتولیک می‌پردازد. اما بیشتر نامه‌ها مبین تلاش رنج‌آور انسان برای داشتن خانواده‌ای از آن خود است.

در قسمتی از کتاب می خوانیم : "شب بعد از مراسم خاکسپاری، در کنار ساحل از پدر مک نامی درباره آن فلسفه سئوال کردم، اما چیزی نگفت. تازگی ها با آن رفتار جنون آمیزی که پیدا کرده ، می ترسم دوباره از او در مورد آن فلسفه بپرسم، یا حتی پیش او حرفی از (آن روی سکه) به زبان بیاورم ، چون حس می کنم از وقتی که دیگر حرفی از فلسفه مامان به میان نمی آورد ، تظاهر کردن برایش کار راحتی نیست. "

مترجم در مقدمه کتاب (The Good Luck of Right Now) آورده است:" آن روی سکه" سفری روانکاوانه و اکتشافی در ژرفای وجود انسان است و با به تصویر کشیدن دغدغه‌ها، کشمکش‌ها و رنج‌های ریشه‌دار به کاوش لایه‌های زیرین روان شخصیت اصلی داستان می‌پردازد. متیو کوییک (Matthew Quick) در خلال این داستان از چیستی و چرایی، آرزوهای مگو و آمال سرکوفته و دست‌ نایافتنی انسان سخن‌ می‌گوید. این داستان که آمیزه ای ست از دو عنصر تراژدی و کمدی، آینه ای شفاف و تمام عیار در برابر دیدگان خواننده گرفته و تلاش می کند با ارائه تصویری صحیح از ماهیت او و شکنندگی هایش او را بارها و بارها به خود بشناساند.

نویسنده با انتخاب واژگانی ساده و بی‌پیرایه و در عین حال شیوا و متین و نیز با به کار بستن ساختار نامتداول نامه‌نگاری به شیوه‌ای بدیع و خلاقانه شما را آرام‌آرام وارد فضای داستان کرده و چنان با شخصیت‌های داستان همراه و هماهنگ می‌کند که بیشتر جذب آن شوید ، به طوری که کم کم حس کنید کنار گذاشتن کتاب پیش از به پایان رساندن آن کار چندان آسانی نیست.

شهره پورسیدیان در سال ۱۳۶۱ در تالش به دنیا آمد. وی فارغ التحصیل زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه گیلان و کارشناسی ارشد این رشته در دانشگاه آزاد کرج است . وی اکنون در مراکز دانشگاه پیام نور گیلان به تحصیل اشتغال دارد.

این مترجم جوان در مصاحبه با ایرنا گفت: در دوران کارشناسی با حضور در کلاسهای ترجمه بهزاد برکت استاد برجسته دانشگاه گیلان به ترجمه ادبی به خصوص شعر و ادبیات داستانی علاقمند شدم.

وی افزود: این کتاب اولین ترجمه ای است که از من به چاپ رسیده است.

پورسیدیان در خصوص انگیزه اش برای ترجمه این کتاب گفت : در حقیقت معیار اصلی انتخاب این کتاب لذتی بود که از خواندن آن بردم.

داستان گیرا و الهام بخش آن و همچنین نگاه روانکاوانه آن به ابعاد مختلف شخصیت انسان کافی بود که تصمیم بگیرم آن را ترجمه کنم.

وی یاداور شد: متیو کوئیک نویسنده معاصر ایالات متحده آمریکاست که اولین رمان وی به نام "دفترچه بارقه های امید" به پرفروش ترین New York Times تبدیل شد.

پورسیدیان با بیان این که ترجمه کتاب حدود ۷ ماه طول کشید افزود: کتاب در دو نسخه چاپی و الکترونیک از انتشارات راوشید قابل تهیه است .