به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران، با توجه به گزارش اتحادیه جهانی مخابرات، از میان ۸۰۶ پروژه‌ای که درخواست ارزیابی کرده بودند،۳۵۳ پروژه در ۱۸ گروه مورد تایید قرار گرفتند و در این میان، ۹ پروژه برتر از کشور ایران در ارزیابی هیات کارشناسی WSIS پذیرفته و کاندیدای دریافت جایزه سال ۲۰۲۰ شدند که در صورت رای کاربران ایرانی می‌توانند در جمع پنج پروژه برتر در گروه خود، به مرحله بعد صعود کنند.

پروژه‌های منتخب کاندیدای دریافت جایزه WSIS ۲۰۲۰ در وب‌ سایت این سازمان بین‌المللی منتشر شده است.

بر اساس اعلام اتحادیه جهانی مخابرات؛ پروژه‌های آسا؛ اپلیکیشن خدمات کاربردی همراه (ASA) محصول شرکت آسا سپهر ایده پرداز در دسته‌بندی E-Business بوده و همچنین پروژه اوپن‌ سسمی، امنیت ابری برای کمک به بانک‌ها و فین‌تک‌ها (OpenSesame)؛ محصول شرکت ابر آروان در دسته Building confidence and security in use of ICTs و پروژه همراه مهربان (Kind Comrade ) محصول شرکت بینش پژوهان فناور سپاهان در دسته E-learning پروژه‌های اکوسیستم استارتاپی هستند که در این رقابت حاضر شدند.

سامانه دادور (DADVAR) در دسته Enabling environment سامانه سام (SAAM) در دسته E-government و مرکز یاور (YAAVAR) در دسته Access to information and knowledge هر سه محصول مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌ و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند که به‌ عنوان پروژه‌های بخش دولتی در رقابت‌های WSISI حضور دارند.

همچنین، اپلیکیشن کمک‌ آموزشی واقعیت افزوده بلوط (Augmented Reality (AR) Educational Apps) محصول دانشگاه علم و صنعت در دسته E-learning ، ربات جراحی از راه دور (Robotic Remote Surgery) محصول دانشگاه تربیت مدرس در دسته E-health و سامانه گنج (Ganj) محصول پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در دسته E-science نیز از پروژه‌های بخش دانشگاهی و پژوهشی کشور محسوب می‌شوند که در این دوره از رقابت‌های ارزیابی جایزه WSIS حاضر هستند.

بر اساس این گزارش، هر یک از پروژه‌های نامزد شده، برای قرارگیری در پنج پروژه برتر جهانی نیازمند به کسب بالاترین رای مخاطبان ایرانی هستند که برای رای دادن، سه‌گام زیر نیاز است؛

- رجیستر کردن از طریق لینک https://www.itu.int/net۴/wsis/stocktaking/Account/Register

- کلیک روی لینک ارسال‌ شده به ایمیل و ورود به سایت از طریق log in کردن

- رای دادن از طریق لینک https://www.itu.int/net۴/wsis/stocktaking/Prizes/۲۰۲۰

در این سایت باید به یک پروژه در هر دسته‌بندی رای داده شود که کاربران ایرانی می‌توانند در هر دسته‌بندی به یکی از پروژه‌های ایرانی رای داده حاضر در آن دسته‌بندی رای دهند.