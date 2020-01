ساخت سیستم تهویه پوشیدنی

به گزارش پایگاه خبری ساینس دیلی، این فناوری جدید با استفاده از فرایندی موسوم به خنک‌سازی منفعل، عمل می‌کند و نیازی به الکتریسیته ندارد. این سیستم موجب انعکاس نور خورشید از سطح بدن شده و جذب گرما از طریق پوست را به حداقل می‌رساند و در عین حال امکان خروج گرمای بدن را فراهم می‌کند. بدین ترتیب موجب ۱۱ درجه کاهش دمای بدن در طول گرمای روز می‌شود.

در حال حاضر این ابزار به صورت یک برچسب کوچک است که اطلاعات را با استفاده از یک سیم منتقل می‌کند. اما به زودی قرار است نمونه بی‌سیم این دستگاه نیز ساخته شود.

همچنین، فعلا این دستگاه بخشی از بدن را که روی آن می‌چسبد خنک می‌کند، اما محققان امیدوارند با توسعه بیشتر این فناوری بتوانند آن را درون لباس‌های هوشمند به‌کار گیرند و امکان خنک‌سازی کل بدن را با استفاده از این فناوری فراهم کنند.

به گفته محققان این فناوری موجب کاهش مصرف الکتریسیته، به ویژه در روزهای گرم سال و مقابله با گرمایش زمین می‌شود.

گزارش کامل این تحقیقات در نشریه Proceedings of the National Academy of Sciences منتشر شده است.