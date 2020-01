مزاحمت مجازی نامزدهای انتخاباتی مازندران

امروزه کمتر دیده می شود ، اما اگر خاطرتان باشد در گذشته تبلیغات انتخاباتی به شکل برگه های کوچک از لای دروازه ورودی خانه به حیاط انداخته می شد.

اما امروزه این شیوه از تبلیغات دیگر منسوخ شده است یا حداقل به حاشیه رانده و بسیار محدود دیده می شود زیرا با محو شدن حیاط خانه و سبز شدن فضای مجازی در دستان مردم تبلیغات انتخاباتی نیز به شبکه های مجازی کوچ کرده است .

یکی از شیوه‌های تبلیغات انتخاباتی مجازی ایجاد کانالها و گروه‌های اجتماعی در فضای نرم‌افزاری مجازی است که در کنار کاهش هزینه ها، با توجه به حضور بی وقفه در فضای مجازی از فراگیری و تاثیر گذاری بیشتری نیز برخوردار می باشد.

کانالها و گروه‌هایی مجازی که کارویژه آنها انتشار عملکرد نامزدها انتخاباتی ، انتقاد از رقبا ، همراهی بلند مدت مردم با نامزد خاص ، ایجاد خوراک و محتوا و همچنین برنامه های نامزدهای انتخاباتی است.

در مازندران نیز چند ماه اخیر کانالهای و گروه های مجازی نامزدهای انتخاباتی با نردیک تر شدن به یازدهمین دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی به یکباره قارچ گونه هر روز در فضای مجازی در حال تکثیر هستند.

مازندرانی که ضریب اینترنتی ۹۸ درصد دارد و از برخوردارترین استان های کشور از نظر کاربران فضای مجازی است. بر اساس امار رسمی مازندران ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار کاربر اینترنت دارد که به طور متوسط در سه شبکه اجتماعی عضو هستند.

اگر از تبلیغات زودهنگام و غیرمجاز نامزدهای انتخاباتی مازندران در شبکه های مجازی بگذریم ، یکی از مشکلاتی که اکنون منجر به آزار و نقض حقوق شهروندی مازندرانی ها شده ، اقدام کانالها و گروههای منصوب به نامزدهای انتخاباتی استان در عضوگیری بدون اجازه است.

اقدامی که اگر بخواهیم نزدیک ترین سابقه و رفتار به آن را نام ببریم ، همانند پخش کردن تبلیغات نامزدهای انتخاباتی در حیاط خانه های مسکونی بدون اجازه صاحب خانه است که همواره برای ساکنان منازل یکی از خاطره تلخ انتخابات است.

در روزهای اخیر بارها و بارها کاربران فضای مجازی و شهروندان مازندرانی از عضویت ناگهانی آنان در گروهها و کانالهای تلگرامی تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی نزد خبرگزاری ایرنا گلایه کرده که پیگیری این مسئله را کلید زد.

البته با پیگیری خبرنگار ایرنا مشخص شد که این مسئله فراگیر بوده و حتی خبرنگاران نیز از این اقدام غیر قانونی و ناقض حقوق شهروندی در امان نبودند و هر کدام در دهها گروه و کانال تبلیغاتی بی‌اختیار عضو شدند.

اصل تبلیغات زودهنگام انتخاباتی غیر قانونی است

مدیرکل سیاسی ، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری مازندران در این مورد اظهار داشت : قبل از هر چیزی باید بگوییم که تمامی تبلیغات به هر شیوه و نامی قبل از موعد مقرر نقض قانون است و در سابقه نامزدها ثبت می شود.

مهدی محمدی افزود: نامزدها نباید با فعالیت های غیر قانونی در فضای مجازی و واقعی انتخابات را ناسالم کرده و موجبات ناراحتی مردم را فراهم کنند.

ورود به حریم خصوصی تخلف انتخاباتی محسوب می شود

مدیرکل سیاسی استانداری مازندران عضو گیری بدون اجازه مخاطبان در شبکه‌های مجازی و واقعی را مغایر با حقوق شهروندی و نقض حریم خصوصی عنوان کرد و گفت: این اقدام مصداق تخلف انتخاباتی بوده و در کارنامه نامزدها قرار می گیرد.

محمدی با اشاره به اینکه فضای مجازی همانند حریم خصوصی شهروندان باید مورد احترام همه قرار بگیرد، افزود: نامزدها نباید با عضوگیری بدون اجازه کاربران فضای مجازی منجر به آزار و مزاحمت شوند.

وی با بیان اینکه مسئولان انتخابات نیز از این مسئله آزرده بوده و در چند ماه گذشته در شبکه های مختلف عضو شدند، ادامه داد: تمامی این فعالیت ها رصد شده و به عنوان سوء سابقه در پرونده نامزد ها درج و به مراجع بالادستی ارجاع می شود.

مردم عضوگیری ‌های غیر مجاز را به دادستانی گزارش کنند

مدیرکل سیاسی استانداری مازندران همچنین با اشاره به اینکه دادستان های شهرستان ها به عنوان مدعی العموم مسئول پیگیری حقوق شهروندی هستند، افزود: هرکسی که از عضو گیری بدون اجازه کاربران اعتراض دارد به دادستان شهرستان انتقال داده تا به این مسئله رسیدگی شود.

وی اعلام کرد که در صورت مشهود بودن اعتراض ها حتی ممکن است صفحه مجازی شخصی نامزدها نیز مسدود شود.

آیا راهی بدون شکایت برای خلاص است؟

تلگرام: تنظیمات پیش فرض تلگرام به گونه‌ای تنظیم شده که تمام کاربران آن می‌توانند شما را به گروه های تلگرام دعوت کنند. هنگامی که یک کاربر شما را به گروهی دعوت می‌کند، به طور اتوماتیک عضو آن می‌شوید و این موضوع می‌تواند بسیار آزاردهنده باشد. اما خوشبختانه ترفندی وجود دارد که با استفاده از آن قادر به انجام این عمل می‌شوید. دقت داشته باشید که پیاده‌سازی این ترفند سبب می‌شود تا هیچ فردی قادر به اضافه کردن شما به گروه های تلگرام نباشد، بنابراین از اضافه شدن خودکار به گروه های تلگرام هم جلوگیری می‌شود.

برای اینکه از دعوت خود به گروه های تلگرام از سوی تمام کاربران جلوگیری کنید و به این صورت از به طور ناخواسته در هیچ گروهی عضو نشوید، کافیست که به شرح زیر عمل نمایید:

برنامه تلگرام را اجرا کنید بعدآیکون سه خطی موجود در گوشه سمت چپ و بالای صفحه را لمس کنید تا منوی اصلی تلگرام نمایان شود. سپس گزینه Settings را انتخاب کرده و بعد از آن گزینه Privacy & Security را انتخاب نمایید.

در اینجا گزینه Groups و سپس My Contacts را انتخاب نمایید و بر روی گزینه Never Allow کلیک کنید .

تمام مخاطبین موجود را از لیست انتخاب کنید یا حداقل آن دسته از مخاطبینی را انتخاب کنید که بدون هماهنگی، شما را به گروه های تلگرام اضافه می‌کنند. پس از انتخاب تمام مخاطبین، آیکون تیک موجود در گوشه سمت راست و بالای صفحه را لمس کنید.

بار دیگر آیکون تیک موجود در گوشه سمت راست و بالای صفحه را لمس کنید تا تغییرات اعمالی ذخیره شوند.

واتساپ: آخرین آپدیت اپلیکیشن واتساپ را دریافت کرده و نسخه اپلیکیشن خود را بروز رسانی کنید و وارد بخش Settings یا تنظیمات آن شوید.

در بخش تنظیمات، گزینه Account انتخاب و در مرحله بعدی، وارد بخش Privacy گردید.

گزینه Groups را انتخاب کنید و سپس در قسمت Who can add me to groups گزینه Nobody را انتخاب کنید.

در دیگر نرم افزارهای پیام رسان نیز شرایط به همین منوال است و کاربران می توانند از طریق تنظیمات، نسبت به جلوگیری زا عضویت خود در کانال و گروهای مجازی جلوگیری کنند.