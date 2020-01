به گزارش پایگاه خبری مدیکال اکسپرس، در این تحقیقات گروهی از داوطلبان تحت چهار آزمایش مختلف قرار گرفتند. در آزمایش اول قبل و بعد از وقوع یک زلزله از داوطلبان خواسته شد خون اهدا کنند و میزان درد سوزن برای هریک از آن‌ها اندازه‌گیری شد. در نتیجه این آزمایش مشخص شد داوطلبانی که بعد از وقوع زلزله خون اهدا کردند، در مقایسه با داوطلبانی که قبل از آن خون دادند،‌ درد کمتری را احساس کردند.

در آزمایش بعدی دو گروه از داوطلبان در یک محیط سرد قرار گرفتند و از یک گروه خواسته شد کتابی را که برای کودکان مهاجر نوشته شده، بازخوانی کنند. در نتیجه این آزمایش مشخص شد گروهی که کتاب را بازخوانی کردند، ناراحتی ناشی از سرما را کمتر از گروه دیگر احساس کردند.

آزمایش سوم با کمک دو گروه از داوطلبان مبتلا به سرطان انجام شد. از گروه خواسته شد برای خود غذا بپزند و از گروه دوم خواسته شد برای سایرین غذا بپزند. در نتیجه این آزمایش مشخص شد گروه دوم درد کمتری را نسبت به گروه اول احساس می‌کنند.

در آزمایش چهارم از داوطلبان خواسته شد به کودکان بی‌سرپرست پول اهدا کنند. همچنین از آن‌ها پرسیده شد که فکر می‌کنند پول آن‌ها چه کمکی به این کودکان می‌کند. سپس هریک از داوطلبان تحت شوک الکتریکی قرار گرفتند و با استفاده از MRI مغز آن‌ها اسکن شد. در نتیجه این آزمایش مشخص شد مغز داوطلبانی که پول اهدا کرده بودند واکنش کمتری در برابر شوک الکتریکی نشان می‌دهد و این کاهش درد با احساس هر داوطلب در رابطه با میزان کمکی که به کودکان بی سرپرست کرده است، ارتباط مستقیم دارد.

به گفته محققان نتایج این آزمایشات در کنار سایر تحقیقات نشان می‌دهد، رفتارهای نوع‌دوستانه علاوه بر ایجاد احساس خوب، موجب کاهش احساس درد نیز می‌شود.

گزارش کامل این تحقیقات در نشریه Proceedings of the National Academy of Sciences منتشر شده است.