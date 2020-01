به گزارش پایگاه خبری ساینس دیلی،‌ بسیاری از متخصصان اعتقاد دارند پرنده‌های دریایی به دلیل اندازه نسبتا کوچک مغز، قابلیت استفاده از ابزارها را ندارند، اما اکنون محققان برای اولین بار مدارکی مبنی بر به‌کارگیری ابزار توسط پرنده‌های دریایی یافتند.

اولین بار چهار سال قبل یکی از این محققان یک طوطی دریایی را مشاهده کرد که هنگام شنا درون آب، از یک تکه چوب برای خاراندن پشت خود استفاده می‌کند، اما موفق به فیلم‌برداری از این صحنه نشد. اخیرا محققان توانستند صحنه به‌کارگیری یک تکه چوب توسط طوطی دریایی را به منظور خاراندن زیر شکم پرنده فیلمبرداری کنند.

محققان متذکر شدند که این پرنده دریایی ساکن جزیره گریمزی واقع در ایسلند است و پرندگان ساکن این منطقه از وجود انگل‌ها در میان پرهای خود رنج می‌برند. همچنین سال گذشته میزان آلودگی این انگل‌ها در منطقه افزایش قابل توجهی داشته است. به همین علت احتمالا استفاده از یک تکه چوب تیز برای پاکسازی انگل‌ها تاثیر بیشتری از به‌کارگیری نوک پرنده‌ها داشته است.

همچنین از آنجا که محققان شاهد به‌کارگیری تکه چوب به عنوان ابزار توسط دو پرنده در دو منطقه دور از هم بوده‌اند، می‌توان به این جمع‌بندی رسید که استفاده از ابزارها در میان پرنده‌های دریایی امری متداول است.

گزارش کامل این تحقیقات در نشریه Proceedings of the National Academy of Sciences منتشر شده است.