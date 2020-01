ساخت کاتالیست تک اتمی برای تولید سوخت پاک از متانول

به گزارش ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، با افزایش تغییرات اقلیمی، موضوع جایگزینی منابع جدید و کم‌خطر تولید انرژی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند به طوری که شرکت‌های تولیدکننده خودرو نیز به دنبال جایگزینی فناوری‌های نوظهور و پاک به جای موتورهای مصرف‌کننده سوخت فسیلی هستند.

خودروهای مجهز به پیل‌های سوختی که از سوخت پاک هیدروژن استفاده می‌کنند در حال همه‌گیر شدن بوده و تجاری‌سازی آن‌ها در بخش خصوصی به آرامی در حال انجام است،اگر هیدروژن نه به‌عنوان یک گاز پرفشار گران‌قیمت، بلکه به‌عنوان یک مایع ارزان قیمت با استفاده از زیرساخت‌های وسیع سوخت مایع امروز منتقل شود، این فناوری می‌تواند سرعت بیشتری گرفته و محیط‌زیست از توسعه و تجاری‌سازی آن سود ببرد.

تحقیقاتی در ارتباط با این موضوع انجام شده که در آن کاتالیزور تک اتمی از متانول، هیدروژن تولید می‌کند، از آنجایی که متانول به وفور یافت شده و بسیار رایج است، این تحقیق می‌تواند سناریو سوخت هیدروژنی را یک گام دیگر به واقعیت نزدیک‌تر کند.

جی‌سو گابرو سامورجی از آزمایشگاه ملی‌لارنس برکلی روشی برای استفاده از اسید اسکوربیک و پیش‌ماده پلاتین ارائه کردند که در آن اتم‌های پلاتین روی سطح پشتیانی متخلخل قرار می‌گیرند.

پراکندگی اتم‌ها موجب می‌شودکه بیشترین استفاده از فلز گران‌بها انجام شود و این پراکندگی با استفاده از میکروسکوپ و طیف‌سنجی تایید شده است.

نتایج این پروژه نشان می‌دهد که اتم‌ها در دمای بالا بیش از ۱۲۰ ساعت پایدار هستند، این گروه تحقیقاتی گزارش کرده‌اند که این کاتالیست تک‌اتمی می‌تواند با ترکیبات الکلی مختلف کار کند، این کاتالیست‌ها در مقایسه با کاتالیست‌های ۲٫۵ و ۷ نانومتری از جنس نانوذرات پلاتین، به ترتیب ۴۰ و ۸۰۰ برابر فعالیت بیشتری دارند.

نتایج این پروژه در قالب مقاله‌ای با عنوان Efficient Hydrogen Production from Methanol Using a Single-Site Pt۱/CeO۲ Catalyst در نشریه معتبر J. Am. Chem. Soc به چاپ رسیده است.