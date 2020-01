به گزارش پایگاه اینترنتی «فیز»، سه محقق از محققین دانشگاه پوتسدام آلمان گزارش داده‌اند که هزاران دریاچه طبیعی در هیمالیا به دلیل گرم شدن کره زمین در معرض خطر طغیان و سیلاب هستند.

جورج وه (Georg Veh)، اولیور کوروپ (Oliver Korup) و آرین والز (Ariane Walz) در مقاله‌ای در مجله Proceedings of the National Academy of Sciences نتایج به دست آمده از شبیه‌سازی‌هایی را که بر اساس مدل‌های دریاچه‌ها در هیمالیا انجام داده‌اند، شرح می‌دهند.

آب شدن یخرُفت‌ها، پیامدی دیگر از گرمایش زمین

همچنان که تغییرات آب‌وهوایی بدون وقفه ادامه می‌یابد، دانشمندان در تلاشند تا آنچه را که ممکن است در نتیجه این تغییرات در جهان رخ دهد، پیش‌بینی کنند. منطقه هیمالیا همین حالا نیز تغییرات چشمگیری را تجربه کرده است. با ذوب یخچال‌های طبیعی، بین سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۱۰، ۸۵ دریاچه طبیعی در منطقه سیکیم در دامنه هیمالیا شکل گرفتند. این دریاچه‌ها که با جاری شدن آب از رشته‌کوه‌ها به طور طبیعی تشکیل می‌شوند، ممکن است برای افرادی که در پایین دست زندگی می‌کنند، خطرساز باشند، زیرا تنها به یک سد طبیعی موسوم به یخرُفت (moraine) محدود هستند که از جنس سنگ و خاک سستی است که با یخ در کنار یکدیگر نگه داشته شده‌اند. اگر این یخ ذوب شود یخرُفت از بین رفته و به پدیده‌ای که پژوهشگران از آن با عنوان سیلاب دریاچه‌های یخی (GLOFs) یاد می‌کنند، منجر خواهد شد که در دهه‌های اخیر چندین بار رخ داده است. محققان در این مطالعه جدید در پی کسب اطلاعات بیشتر در مورد آنچه ممکن است در دهه‌های آتی در نتیجه تداوم آب شدن یخچال‌ها و فشار آمدن به یخرُفت‌ها روی دهد، برآمدند.

این تیم تحقیقاتی برای این منظور ۵.۴ میلیارد شبیه‎سازی را بر اساس مدل‌هایی که با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای و توپوگرافی تهیه شده بودند، انجام داد. پس از انجام این شبیه‌سازی‌ها محققان گزارش دادند که حدود ۵ هزار دریاچه موجود در هیمالیا به دلیل ضعف یخرُفت ناپایدار هستند. آن‌ها همچنین خاطرنشان کردند که آن دریاچه‌هایی که بیشتر در خطر طغیان قرار دارند، بیشترین حجم آب را نیز دارا هستند.

به استناد نتایج به دست آمده از تحقیقات قبلی، دو سوم یخچال‌های طبیعی هیمالیا در یک دهه آینده ذوب خواهند شد. حقیقتی که نشان می‌دهد تجمع این حجم از آب در این دریاچه‌ها برای افرادی که در پایین دست زندگی می‌کنند، تهدیدی جدی خواهد بود.

نتایج این شبیه‌سازی‌ها همچنین نشان داد که خطرات ناشی از جاری شدن سیل در اثر سیلاب دریاچه‌های یخچالی (GLOFs) در آینده نزدیک در مناطق شرقی هیمالیا سه برابر بیشتر است.