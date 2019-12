به گزارش پایگاه خبری مدیکال نیوز، محققان فعالیت بدنی منظم و ورزش را مانند یک قرص جادویی برای سلامت تمام اندام بدن و روح می‌دانند. در حالیکه اکثر افراد بزرگسال تمایلی به ورزش و فعالیت بدنی ندارند، تحقیقات جدید نشان می‌دهد حتی یک تغییر کوچک در جهت افزایش فعالیت بدنی، تاثیر فوق‌العاده‌ای بر سلامت دارد. برای دستیابی به سلامتی نیازی به تمرین‌ها ورزشی طولانی و شدید نیست؛ ‌حتی پیاده‌روی سبک روزانه نیز می‌تواند این نیاز را تامین کند.

بر اساس گزارش مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های آمریکا، حداقل ۱۵۰ دقیقه فعالیت بدنی با شدت سبک برای بزرگسالان توصیه شده است.

این مطالعه نشان می‌دهد فعالیت بدنی برای تمام سیستم‌های بدن سودمند است. فعالیت بدنی و ورزش سطح انرژی را افزایش می‌دهد، اختلال خواب را از بین می‌برد، خلق و خو را بهبود می‌بخشد و افسردگی را از بین می‌برد. قدرت تصمیم‌گیری، حافظه و تفکر را افزایش و خطر ابتلا به دیابت و انواع سرطان‌ها را کاهش می‌دهد.

محققان پیاده‌روی سریع با سرعت ۱.۳۴ متر در ثانیه را بهترین و کم‌هزینه‌ترین نوع فعالیت بدنی می‌دانند که برای تمام افراد با هر میزان امکانات قابل انجام است. می‌توان این فعالیت بدنی را در یک بازه ۲۲ دقیقه‌ای یا دو بازه ۱۱ دقیقه‌ای در روز انجام داد.

توجه به کفش راحت و ارگونومیک در پیاده‌روی توصیه شده است.

برای پیاده‌روی نیازی نیست به دنبال زمان مشخصی در روز بود، بلکه می‌توان دو ایستگاه را تا محل کار، دانشگاه یا فروشگاه پیاده‌روی کرد.

برخی از فواید دیگر ورزش :

- سبب بهبود عملکرد قلب می‌شود.

مطالعات منتشر شده در The New England Journal of Medicine نشان می‌دهد ورزش سبب کاهش کلسترول LDL می‌شود و از انسداد شریان‌ها جلوگیری می‌کند. ورزش با کاهش فشار خون، کاهش استرس، افزایش مقاومت نسبت به انسولین، بهبود عملکرد ماهیچه‌های قلب و گردش خون، یک روش موثر برای سلامت قلب است.

- مانع پوکی استخوان می‌شود.

ورزش به همراه مصرف مقدار کافی کلسیم، سبب استحکام استخوان‌ها می‌شود. فعالیت‌هایی مانند دویدن، پیاده روی و انجام تمرینات با وزنه، مهم‌ترین فعالیت‌های ورزشی برای جلوگیری از پوکی استخوان است.

- مهم‌ترین راهکار برای کاهش استرس است.

ورزش سبب تغییر در ترشح هورمون‌هایی مانند نوراپی نفرین، دوپامین، سروتونین و اندروفین می‌شود و از این طریق در کاهش استرس و بهبود خلق و خو موثر است.

- احتمال سرماخوردگی را کاهش می‌دهد.

مطالعات محققان دانشگاه کالیفرنیا نشان می‌دهد احتمال بروز سرماخوردگی در افرادی که به طور مرتب ورزش می‌کنند، ۲۳ درصد کمتر است.

- سبب سلامت مادر در دوران بارداری و سلامت جنین می‌شود.

ورزش‌های مناسب بارداری سبب تقویت عضلات لگن می‌شوند و می‌توانند از بروز کمردرد در زنان باردار جلوگیری کنند. جلوگیری از افزایش وزن و کاهش استرس از مهم‌ترین مزیت‌های ورزش زنان در دوران بارداری است.

- ورزش خاصیت ضد پیری دارد.

ورزش به بهبود جریان خون کمک می‌کند و سبب افزایش قدرت استدلال و حافظه می‌شود. ورزش از انحطاط سیستم عصبی مرکزی جلوگیری می‌کند. جلوگیری از ابتلا به بیماری‌های زوال عقل، یکی از مهم‌ترین مزیت‌های ورزش منظم است. ورزش سبب بهبود عضلات و افزایش حجم ریه می‌شود. کاهش وزن و جلوگیری از سلولیت نیز از فواید ورزش منظم است.

- احتمال ابتلا به آسم را کاهش می‌دهد.

مطالعات نشان می‌دهد شنا یک فعالیت مناسب برای بیماران مبتلا به آسم است، در مورد ورزش‌های دیگر باید با پزشک مشورت شود.

- سبب بهبود و تقویت عملکرد مغز می‌شود.

- الگوی خواب را منظم می‌کند.

- از سکته مغزی جلوگیری می‌کند.

- سبب بهبود عملکرد مفاصل می‌شود.

- بهترین گزینه برای مدیریت آرتروز است.

- سبب کاهش فشار خون می‌شود.

- سبب کاهش وزن می‌شود.